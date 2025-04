L'Université TÉLUQ à l'Acfas 2025

QUÉBEC, le 30 avril 2025 /CNW/ - Du 5 au 9 mai 2025, plusieurs membres du corps professoral et du personnel de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science lors de la 92e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), organisé par l'École de technologie supérieure de Montréal en collaboration avec l'Université Concordia.

Sur le thème « La recherche au cœur des solutions technologiques et sociales », les présentations auront lieu sur place et en ligne.

Voici les thématiques abordées par nos collègues.

Transformation et innovation en éducation

Jean-Luc Bédard

Essai de synthèse des pratiques de RAC dans l'écosystème de la FP : comment pensent les institutions et qu'en disent les personnes chercheuses et intervenantes

Lundi 5 mai à 15 h 30

L'éducation des adultes au carrefour de tensions et de solutions

Mercredi 7 mai à 15 h 10

Une tempête parfaite pour la reconnaissance des acquis ? Essor des dispositifs et des pratiques au Québec

Jeudi 8 mai à 14 h

Valéry Psyché, Sonia Ruel, Diane-Gabrielle Tremblay, Bianca B-Lamoureux

L'intelligence artificielle au service du leadership en gestion de l'éducation : point de vue des gestionnaires du milieu éducatif

Mercredi 7 mai à 13 h 30

Bianca B-Lamoureux

Recension systématique en gestion scolaire : un incontournable pour dégager les savoirs sur le leadership bienveillant, inclusif et transformatif?

Jeudi 8 mai à 13 h 30

Jean-Pierre Pelletier

Le Laboratoire d'improvisation appliquée : d'un projet de recherche à une formation en milieu de travail

Jeudi 8 mai à 9 h 40

Patrick Pelletier

Évolution des logiques institutionnelles de légitimation de l'enseignement à distance dans les universités québécoises depuis la pandémie

Vendredi 9 mai à 9 h 30

Inclusion et formation

Neila Mezghani, Karim Loulou, Youssef Ouakrim, Johannes Ayena

Co-développement d'un outil de soutien à la décision dans l'élaboration du plan d'intervention par l'intelligence artificielle pour l'amélioration de l'enseignement à la diversité

Mardi 6 mai à 9 h 15

Caroline Brassard, Valéry Psyché

Stratégies adaptatives pour la formation et l'intégration professionnelle des personnes autistes : des environnements immersifs à l'accompagnement des pratiques

Mardi 6 mai à 13 h 50

Caroline Brassard, Valéry Psyché, Diane-Gabrielle Tremblay

Formation et insertion des travailleur.ses autistes à l'ère de l'IA et du numérique : approches immersives, accompagnement adaptatif et auto-suivi du bien-être

Mercredi 7 mai à 13 h 50

Isabelle Savard

Un projet avec l'Université Quisqueya en Haïti : un programme de formation de formateurs

Jeudi 8 mai à 9 h 45

Louise Sauvé, Patrick Plante, Gustavo Adolfo Angulo Mendoza, Cathia Papi

La place du design inclusif lors de l'élaboration d'une formation en ligne en milieu de travail

Jeudi 8 mai à 11 h 40

Amélie Bernier

Comment la formation en milieu de travail façonne l'accès et la rétention des femmes dans les emplois et les secteurs traditionnellement masculins

Jeudi 8 mai à 15 h 30

Marie-Andrée Pelletier

Les compétences socio-émotionnelles des enseignantes à l'éducation préscolaire : clé d'une pratique inclusive et équitable?

Vendredi 9 mai à 15 h 50

Technologies éducatives et intelligence artificielle

Valéry Psyché

Vers une personnalisation des apprentissages dans les MOOC : étude de cas sur la recommandation de cours et l'évaluation adaptative basées sur l'IA (format hybride)

Lundi 5 mai à 11 h 40

CO3PEDIA : Intelligence artificielle et conception pédagogique contextualisée pour l'ingénierie des apprentissages collaboratifs

Lundi 5 mai à 14 h 40

Fatma Miladi, Valéry Psyché, Daniel Lemire

Conception et développement d'un greffon Moodle d'agent conversationnel empathique basé sur la technologie GPT enrichie par la méthode Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Lundi 5 mai à 14 h

Samuel Lamoureux

Une plateforme pour les éduquer tous : comment la Google News Initiative contribue à la plateformisation du journalisme

Jeudi 8 mai à 11 h

Artur De Matos Alves, Nicolas Bencherki, Normand Landry

Pouvoir, IA et régulation : la transparence des GAFAM en question dans la presse nord-américaine

Jeudi 8 mai à 14 h 30

Travail et gestion des ressources humaines

Diane-Gabrielle Tremblay, Tawfiq Alla

La gestion du travail dans le cas du modèle hybride : de nouveaux enjeux pour les gestionnaires

Mardi 6 mai 2025 à 9 h 30

Modèle hybride et nouvelles formes d'organisation du travail : les salariés vivant en alternance entre open-spaces et télétravail à domicile

Mardi 6 mai 2025 à 10 h 15

Société et enjeux sociaux

Joëlle Basque, Coline Sénac

La résistance créative des femmes dans le milieu académique par le travail identitaire

Mardi 6 mai à 10 h 45

Joëlle Basque

Discussion réflexive sur les pratiques de résistance créative permettant de visibiliser les enjeux genrés

Mardi 6 mai à 11h15

Anne Renée Gravel

Quand l'État ne protège pas : analyse de la jurisprudence en lien avec le Programme Maternité sans danger (PMSD) dans le secteur de la construction

Mardi 6 mai à 13 h 45

Anne Renée Gravel, Béatrice Pudelko, Nathalie Ebnoether

Rendre le travail visible par l'élaboration des référentiels de compétences

Mardi 6 mai à 15 h 30

Anne Renée Gravel, Béatrice Pudelko

Soutenir les parents proches aidants d'enfants handicapés : un travail de santé invisible à reconnaître

Jeudi 8 mai à 13 h 55

Anne Renée Gravel, Béatrice Pudelko

Vers une reconnaissance et professionnalisation du travail de répit

Vendredi 9 mai à 13 h 30

Coralie Mercerat

Intersection entre le handicap et la violence conjugale : expériences de femmes canadiennes en situation de handicap qui ont survécu à la violence conjugale

Mercredi 7 mai à 13 h 30

Normand Landry

S'exprimer en ligne sur des sujets de société : une exploration des significations de la pratique du vlogue engagé chez des jeunes du Québec

Mercredi 7 mai à 15 h

Représentations, opinions et politiques publiques à l'égard de la pauvreté au Québec

Vendredi 9 mai à 11 h 05

Saliha Ziam

Revue de portée sur les évaluations des infrastructures de mobilisation des connaissances : définitions, méthodologies, évaluations, impacts, recommandations pour leur développement

Vendredi 9 mai à 13 h 45

Environnement et adaptations aux changements climatiques



Alice Goupilleau

Intégration transversale du numérique responsable à l'Université TÉLUQ : vision, initiatives, apprentissages et défis

Jeudi 8 mai à 10 h 45

Santé et bien-être

Neila Mezghani

Étude de l'impact de la présence des marqueurs dans les images pour le markerless

Mercredi 7 mai à 13 h 30

Segmentation automatique des allures avec des données issues de capteurs inertiels

Mercredi 7 mai à 14 h 15

Élise Bourgeois-Guérin

La recherche partenariale au service du soutien aux milieux d'intervention communautaire

Jeudi 8 mai à 15 h 15

Milieu universitaire et recherche

François-René Lord

Gérer les communications universitaires : analyse de l'évolution du Service de l'information et des relations publiques de l'Université du Québec à Trois-Rivières

Mardi 6 mai à 13 h 45

Les bureaux de professeurs d'université : évolution du rapport à l'institution à travers le rôle symbolique du bureau avant, pendant et après la pandémie

Jeudi 8 mai à 14 h 15

Nicolas Bencherki

Pour une réflexivité interobjective

Jeudi 8 mai à 9 h 30

