LA PROFESSEURE NANCY GAGNÉ HONORÉE PAR L'ORDRE DE L'EXCELLENCE EN ÉDUCATION DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 7 juill. 2025 /CNW/ - L'Université TÉLUQ est fière d'annoncer que madame Nancy Gagné, professeure titulaire et directrice du Département des sciences humaines, lettres et communication, a été nommée membre de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec. Cette prestigieuse distinction lui a été remise le 10 juin dernier à l'Assemblée nationale du Québec, lors d'une cérémonie officielle en présence du ministre de l'Éducation, monsieur Bernard Drainville, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, madame Pascale Déry.

Madame Gagné apparaît aux côtés de madame Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l’Enseignement supérieur, ainsi que de monsieur Bernard Drainville, député de Lévis et ministre de l’Éducation. Crédit photo: Amélie Caron (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

Créé pour honorer des personnalités engagées qui contribuent de façon exceptionnelle à l'avancement du système éducatif québécois, l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec constitue la plus haute reconnaissance du gouvernement en matière d'éducation.

« La professeure Nancy Gagné reçoit cette distinction pour son engagement admirable et sa contribution significative à la qualité du système québécois d'éducation. Ses nombreux prix en témoignent. Cette récompense salue non seulement une carrière remarquable, mais aussi sa contribution majeure à la création des DESS en enseignement des langues secondes pour le personnel enseignant non qualifié. Elle est pleinement méritée et rejaillit avec fierté sur toute notre communauté universitaire », souligne Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Un engagement à faire évoluer les pratiques pédagogiques

Enseignante, conseillère pédagogique, puis professeure-chercheuse en didactique des langues secondes dans les deux langues officielles, madame Gagné œuvre depuis plus de 20 ans à faire évoluer les pratiques pédagogiques. Elle a contribué à l'adoption de pratiques gagnantes en enseignement, au développement de ressources éducatives et de programmes universitaires adaptés à des contextes multilingues et multiculturels. Ses initiatives favorisent l'inclusion et le vivre-ensemble, des concepts essentiels au Québec d'aujourd'hui.

Ses réalisations incluent des outils innovants d'enseignement utilisés au Québec et à l'international, ainsi que des programmes universitaires pionniers, dont deux diplômes d'études supérieures spécialisées en enseignement des langues secondes destinés aux personnes non légalement qualifiées. Visionnaire et rassembleuse, elle a conçu des formations aujourd'hui offertes dans plus de 60 centres de services scolaires, favorisant l'inclusion, la réussite éducative et l'accès à une formation rigoureuse et flexible, adaptée aux besoins des milieux. Elle a également participé à la validation scientifique du programme d'anglais enrichi au primaire.

« Recevoir la plus haute distinction en éducation au Québec est un immense honneur. Depuis plus de 20 ans, je m'efforce de contribuer à la qualité de notre système éducatif. Je poursuivrai cette mission avec la même passion, au service de l'apprentissage optimal des langues dans nos écoles », a exprimé madame Gagné.

L'Université TÉLUQ lui adresse ses plus chaleureuses félicitations pour cette reconnaissance pleinement méritée, reflet d'un engagement profond envers l'enseignement supérieur et le développement d'une société équitable et instruite.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

