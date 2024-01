Workleap répond à la demande croissante d'innovation en matière d'expérience employé et de gestion des talents grâce à des fonctionnalités innovantes d'IA dans Workleap Officevibe, Workleap Onboarding et Workleap Compétences.

MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/- Workleap, une entreprise de premier plan qui bâtit des logiciels qui améliorent l'expérience employé de plus de 20 000 compagnies autour du globe, a déployé des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) dans ses produits Workleap Officevibe, Workleap Onboarding et Workleap Compétences. Allant au-delà des utilisations courantes de l'IA, comme la réduction des tâches manuelles, les fonctionnalités de Workleap alimentées par l'IA aident les entreprises à ce que l'expérience employé soit plus automatisée, enrichissante, et plus engageante que jamais.

Selon un sondage mené en 2022 auprès des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) et des conseillers en relations industrielles agréés (CRIA) en entreprise, 15,71 % ont recours à l'utilisation de technologies liées à l'intelligence artificielle dans le cadre de leurs fonctions. Plus encore, 28,94 % estiment que leur organisation devrait investir en IA pour planifier et évaluer le développement des compétences, et 25,96 % aimeraient voir une plus grande utilisation de l'IA dans l'organisation du travail. L'investissement de Workleap en IA pour l'ensemble de ses logiciels vise à répondre à la demande croissante d'IA et d'automatisation pour les activités de ressources humaines en entreprise.

Grâce à son Laboratoire d'innovation unique en son genre, Workleap utilise des modèles d'apprentissage automatique robustes et personnalisés pour résoudre des problèmes qui étaient auparavant considérés comme trop complexes pour l'IA. Les fonctionnalités de Workleap alimentées par l'IA améliorent les liens les plus importants en termes de rendement -- les relations entre les employés et leurs gestionnaires, leurs pairs ainsi que leurs responsabilités.

L'investissement de Workleap dans l'intelligence artificielle comprend les améliorations suivantes :

Workleap Officevibe : Rend l'analyse de la rétroaction et des tendances sur le lieu de travail efficace grâce à un modèle de traitement automatique du langage naturel (TALN) conçu sur mesure pour aider les équipes RH à traiter instantanément la rétroaction reçue par leur organisation. Le modèle regroupe les commentaires qualitatifs en « thèmes » prédéterminés, ce qui permet aux équipes RH d'avoir un aperçu des tendances de la main-d'œuvre au sein de leur organisation.

Cette solution s'appuie sur la puissance de l'IA pour simplifier les processus d'intégration en permettant aux équipes RH de convertir les documents d'intégration existants en expériences d'intégration numériques attrayantes et agréables avec un minimum d'effort. L'assistant IA Onboarding transforme et personnalise les documents statiques en plans d'intégration complets et dynamiques en quelques secondes, en analysant et en traduisant les documents applicables aux employés en fonction de leur rôle, de leur titre et de leur département. Workleap Compétences : Cartographie et évalue les compétences des équipes en quelques minutes, alimentant une plateforme de gestion des talents pour créer des parcours de carrière et des occasions de développement des compétences. La solution alimentée par l'IA identifie les opportunités basées sur les compétences du personnel, sélectionne et évalue les compétences appropriées et génère des descriptions de poste précises et pertinentes que les équipes RH peuvent utiliser pour le développement des employés et pour combler des postes à l'interne.

La même étude a révélé que 84,27 % des conseillers sondés considèrent que l'intégration des technologies liées à l'IA dans leur organisation permettrait d'optimiser les processus. Les entreprises se tournent vers les fournisseurs de technologies RH pour la mise en œuvre de l'IA et de l'automatisation. Les fonctionnalités d'IA de Workleap visent à optimiser le temps et les efforts de ses utilisateurs pour améliorer l'expérience employé au sein de leur organisation.

« Le monde du travail est en pleine révolution, et l'intelligence artificielle est au cœur de cette transformation qui est l'une des plus importantes des derniers siècles. Avec notre objectif de tirer parti de l'IA pour améliorer l'expérience employé, nous sommes très heureux d'aider les organisations à maximiser la puissance de l'automatisation et de l'IA tant dans les opérations RH que les activités d'un gestionnaire ou d'un membre d'équipe. Cet investissement souligne notre engagement à permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs grâce à des technologies de pointe qui font une réelle différence », a déclaré Julie Jeannotte, experte et chercheuse en RH chez Workleap.

