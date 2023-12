Cette acquisition de Workleap fait suite à un investissement de 125 millions de dollars canadiens de la CDPQ pour accélérer sa stratégie de croissance, renforcer sa position sur le marché et élargir son offre de produits.

MONTRÉAL , le 6 déc. 2023 /CNW/ - Workleap , une entreprise de premier plan qui développe des produits logiciels qui améliorent l'expérience employé de 20 000 organisations dans plus de 100 pays, a fait l'acquisition de Pingboard, une entreprise technologique américaine de logiciels RH, qui compte 2 000 clients partout dans le monde et qui est reconnue pour ses capacités de pointe en matière d'organigramme d'entreprise et d'annuaire d'employés.

Cette annonce marque une étape importante pour Workleap, qui continue d'étendre et d'unifierses produits couvrant l'ensemble du parcours de l'employé, avec pour mission de simplifierl'expérience au travail.

« Plus tôt cette année, on a partagé notre vision pour accélérer notre croissance via l'acquisitionstratégique de produits qui complètent les nôtres », a déclaré Martin Gourdeau, Président etDirecteur Général de Workleap. « C'est ce qu'on a reconnu en Pingboard - comme nous, ilsbâtissent des produits simples et créateurs de valeur qui transforment l'expérience au travail.On voit un potentiel énorme à utiliser la richesse des fonctionnalités d'organigrammed'entreprise et d'annuaire d'employés développées par Pingboard pour créer une expérienceutilisateur connectée et unifiée à travers tous nos produits. »

Workleap est un partenaire de long terme pour les entreprises qui veulent mieux naviguer et sedémarquer dans un monde où les travailleurs sont digitalement connectés. L'acquisition dePingboard vient enrichir l'écosystème de produits de l'entreprise, en cohérence avec la visionWorkleap de créer une plateforme d'expérience employé de premier plan.

« On est ambitieux chez Workleap, et on est déterminé à repousser nos limites pour rendrel'expérience au travail plus simple », a déclaré Simon De Baene, co-fondateur et CEO de Workleap. « On est très enthousiaste à l'idée d'ajouter à notre plateforme les fonctionnalités de pointe de Pingboard en matière d'organigramme d'entreprise et d'annuaire d'employés - dans cette nouvelle ère du travail hybride, la possibilité de facilement visualiser et comprendre le lieude travail est d'une valeur inestimable. Cette acquisition permettra également de dégager dessynergies inégalées entre tous nos produits, ce qui nous permettra d'accroîtreconsidérablement la valeur qu'on apporte à tous nos clients. »

Cette acquisition permet à Workleap d'étendre la présence de ses équipes aux États-Unis,grâce à l'arrivée de nouveaux talents issus de Pingboard.

Rob Eanes, co-fondateur et ancien Chief Technology Officer de Pingboard, aujourd'hui vice-président produit chez Workleap, a ajouté : « On est très heureux de rejoindre l'équipe deWorkleap. On partage la même ambition d'améliorer la façon dont les gens travaillent, et on estimpatient de rejoindre l'équipe pour poursuivre notre mission de créer des logiciels qui règlentde vrais problèmes et aident les entreprises à améliorer leur expérience employé. »

À propos de Workleap

Workleap crée des produits logiciels d'expérience employé simples, qui permettent à tous demieux travailler. Avec plus de 20 000 clients satisfaits dans plus de 100 pays, Workleap est unincontournable pour les entreprises qui cherchent à créer un lieu de travail plus engageant etplus performant.

Ses produits incluent :

Workleap Officevibe - les outils les plus simples en matière d'engagement, de reconnaissanceet de gestion de la performance.

Workleap Onboarding - la meilleure façon de structurer et d'automatiser le parcours desnouveaux employés.Workleap Compétences - l'outil du futur en matière de développement de carrière pourcartographier les compétences et accélérer la progression des équipes.

Workleap LMS - la manière la plus efficace de créer et d'organiser la formation interne desemployés.

ShareGate par Workleap - une solution de gestion M365 de premier plan, de la migration à lagestion des opérations quotidiennes.

L'équipe Workleap, ce sont plus de 400 employés unis autour d'une passion commune : bâtirdes logiciels simples pour mieux travailler ensemble.

