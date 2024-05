MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Syntax Systems , un chef de file mondial des solutions et services technologiques d'implantation et de gestion d'applications infonuagiques a annoncé aujourd'hui que CRN ®, une marque de The Channel Company , a nommé Catherine Solazzo, chef marketing mondiale, et Phyllis Waud, directrice principale des alliances et canaux de distribution, sur sa liste Women of the Channel 2024. Catherine figure également sur la liste « Power 100 Solution Provider »; il s'agit de l'élite de ces dirigeantes remarquables sélectionnées à partir de la liste Women of the Channel 2024, car elles promeuvent les canaux de distribution et ont à cœur d'aider les clients et les partenaires technologiques à prospérer.

Chaque année, CRN met en vedette des femmes provenant d'organisations de fournisseurs, de distributeurs et de prestataires de solutions dont la vision et le leadership influencent positivement l'industrie technologique. Les lauréates de l'édition 2024 sont des dirigeantes créatives et stratégiques qui utilisent continuellement leurs compétences pour innover et favoriser la réussite de leurs partenaires et clients.

CRN récompense leur dévouement et leur engagement indéfectible à promouvoir l'excellence des canaux de distribution.

Catherine Solazzo a largement contribué à faire progresser les canaux de distribution commerciaux de Syntax puisqu'elle dirige les équipes mondiales de marketing, communications, ventes internes et opérations de vente. Son programme de transformation visait principalement à valoriser la marque et à générer de la demande à l'échelle mondiale en multipliant les alliances stratégiques de Syntax. Elle a contribué à l'acquisition et l'intégration de Solutions Beyond Technologies l'automne dernier. Catherine parrainait également le groupe de ressources d'employés (GRE) Femmes dans le milieu des technologies. Par son approche, elle a solidifié la portée mondiale de Syntax et ouvert la voie à une croissance et une réussite à long terme.

a largement contribué à faire progresser les canaux de distribution commerciaux de Syntax puisqu'elle dirige les équipes mondiales de marketing, communications, ventes internes et opérations de vente. Son programme de transformation visait principalement à valoriser la marque et à générer de la demande à l'échelle mondiale en multipliant les alliances stratégiques de Syntax. Elle a contribué à l'automne dernier. Catherine parrainait également le groupe de ressources d'employés (GRE) Femmes dans le milieu des technologies. Par son approche, elle a solidifié la portée mondiale de Syntax et ouvert la voie à une croissance et une réussite à long terme. Phyllis Waud a géré habilement des partenariats avec des géants de l'industrie comme Amazon Web Services, Oracle et maintenant Microsoft; sa contribution a permis de dépasser les cibles de revenus de 12 % en 2023. Quel tour de force! Son exploit stratégique et son dévouement ont renforcé la position de Syntax sur les marchés, de même que sa réputation de partenaire fiable.

« L'apport remarquable de dirigeantes comme Catherine Solazzo et Phyllis Waud illustre parfaitement la force de notre leadership féminin chez Syntax », affirme Christian Primeau, PDG mondial de Syntax. « Nous avons investi dans des programmes comme Femmes dans le milieu des technologies pour développer le talent des femmes dans l'écosystème des canaux de distribution. Le dévouement, la vision stratégique et les résultats significatifs de Catherine et Phyllis servent de référence pour le leadership des canaux de distribution dans notre industrie. Je suis fier qu'elles représentent notre équipe cette année. »

« C'est un immense privilège de récompenser les réalisations extraordinaires de ces leaders féminins dans les canaux de distribution des TI », affirme Jennifer Follett, V.-P., contenu É.-U. et directrice de la rédaction, CRN, chez The Channel Company. « Chaque femme figurant sur cette liste a su prouver que son engagement considérable envers l'innovation et le leadership a fait progresser son organisation et favorisé la transformation et le succès dans tous les canaux de distribution des TI. »

La liste Women of the Channel 2024 sera en vedette dans l'édition de juin du CRN Magazine, et fera l'objet d'une couverture en ligne à www.CRN.com/WOTC .

