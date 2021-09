La CDPQ signe une entente pour acquérir la participation majoritaire du Apax Digital Fund, qui demeurera actionnaire à la suite de la transaction

SAN FRANCISCO et MONTRÉAL, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - Wizeline, un fournisseur mondial de services technologiques qui s'associe à ses clients pour créer des produits et des plateformes numériques de haute qualité, a annoncé aujourd'hui un accord en vertu duquel la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, fera l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société. L'Apax Digital Fund, actionnaire majoritaire depuis 2018, demeurera actionnaire à la suite de la transaction.

Wizeline a vu le jour en 2014 comme société infonuagique de développement de produits, ce qui lui permet de bien appuyer ses clients qui doivent parfaire leurs capacités guidées par les données, bâtir des produits et des plateformes de prochaine génération et demeurer concurrentiels dans un marché en constante évolution. La société emploie une approche agile et itérative pour atteindre les objectifs d'affaires et produire des résultats pour ses clients.

L'arrivée de la CDPQ marque une étape majeure dans la croissance de Wizeline, qui lui permettra de poursuivre l'expansion de ses services et de sa portée géographique.

« Au cours de la dernière année, nous avons continué de constater un besoin accru pour les produits et plateformes numériques dans tous les secteurs. Le moment est donc bien choisi pour franchir la prochaine étape importante de notre parcours visant à devenir un chef de file mondial dans le secteur des services technologiques », a déclaré Bismarck Lepe, chef de la direction et fondateur de Wizeline. « L'investissement de la CDPQ et le partenariat continu avec l'Apax Digital Fund viendront appuyer notre volonté d'offrir aux clients les solutions technologiques les plus avancées, tout en contribuant au développement des compétences essentielles pour la prochaine génération de créateurs de technologies. »

« Wizeline a su à la fois tirer profit de la demande croissante pour la conception et le développement de produits numériques, et créer un lien solide avec ses nombreux clients de premier plan, devenant ainsi l'une des sociétés affichant la plus forte croissance de son secteur d'activités », a déclaré Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ. « Nous nous réjouissons de nous joindre à Wizeline et à ses employés qui aident leurs clients à atteindre leurs objectifs, en bâtissant des plateformes numériques remarquables. »

« Ce fut un honneur d'aider Bismarck Lepe et son équipe à transformer Wizeline en l'une des sociétés de services-conseils en logiciels les plus dynamiques et à plus forte croissance au monde », a déclaré Marcelo Gigliani, associé directeur d'Apax Digital. « Compte tenu de l'immense talent des plus de 1 400 employés de Wizeline et de leur engagement à servir un nombre croissant de clients de renom, nous sommes convaincus que le meilleur reste à venir. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec la CDPQ au cours des prochaines années pour aider Wizeline à atteindre des sommets encore plus élevés. »

La culture primée de Wizeline, qui est axée sur l'innovation, la propriété et la collectivité, en a fait une société de choix pour les talents technologiques partout dans le monde. L'une de ses initiatives, la Wizeline Academy, offre des cours, des certifications et des ateliers gratuits sur la technologie aux employés, mais aussi à la communauté externe. Jusqu'à présent, plus de 25 000 étudiants de 77 nationalités ont pu en profiter.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC a agi à titre de conseiller financier et White & Case LLP a agi à titre de conseiller juridique pour la CDPQ. Guggenheim Securities, LLC a agi à titre de conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Wizeline.

À PROPOS DE WIZELINE

Wizeline, un fournisseur mondial de services technologiques, crée des plateformes et des produits numériques de grande qualité qui accélèrent la commercialisation. Nous nous concentrons sur des résultats mesurables, en collaborant avec nos clients pour moderniser les technologies de base, développer les capacités axées sur les données et améliorer l'expérience des utilisateurs. Nos équipes flexibles offrent la bonne combinaison de solutions, de capacités et de méthodologies pour livrer des résultats, tout en travaillant de concert avec celles de nos clients pour favoriser l'innovation grâce à l'apprentissage continu. Étant investis pour bien faire tout en faisant du bien, nous laissons une empreinte positive là où les membres de notre équipe vivent et travaillent. Notre culture riche en innovation, la propriété et axée sur la communauté, en plus de notre académie, crée un environnement inspirant où les personnes talentueuses peuvent bâtir une carrière à long terme. Pour savoir comment Wizeline peut vous aider, consultez le site wizeline.com. Pour vous joindre à notre équipe, consultez le site wizeline.com/careers.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS D'APAX ET D'APAX DIGITAL

L'Apax Digital Fund, conseillé par Apax Partners LLP (« Apax »), est spécialisé en actions de croissance et en rachats dans les marchés des sociétés de logiciels d'entreprise à forte croissance, de services Internet grand public et de services technologiques à l'échelle mondiale.

L'équipe d'Apax Digital met à profit la grande expertise d'Apax en matière d'investissement technologique, sa plateforme mondiale et ses experts en exploitation pour permettre aux sociétés technologiques et à leurs équipes de direction d'accélérer la réalisation de leur plein potentiel. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, visitez le site www.apaxdigital.com.

Apax est un grand cabinet mondial de services-conseils en capital-investissement. Depuis près de 50 ans, Apax s'emploie à encourager la croissance et à insuffler des idées qui transforment des entreprises. Le cabinet a mobilisé des fonds et prodigué des conseils relativement à des engagements totalisant plus de 60 G$. Les fonds Apax investissent dans des sociétés de quatre secteurs mondiaux, soit les technologies, les services, la santé, et les services Internet et aux consommateurs. Ces fonds procurent un financement par actions à long terme pour bâtir et renforcer des sociétés de calibre mondial. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, visitez le site www.apax.com.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: CDPQ, CONRAD HARRINGTON, Directeur principal, Relations médias internationales, + 1 514 847-5493, [email protected] ; WIZELINE, Aaron Thomasson, Directeur principal, Communications, +1 610 888-1744, [email protected] ; APAX DIGITAL, Luke Charalambous /+44 7918286640 / [email protected], Katarina Sallerfors / +44 20 7666 6526 / [email protected], Todd Fogarty / +1 212 521 4854 / [email protected]

Liens connexes

https://www.cdpq.com/