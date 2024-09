FAITS SAILLANTS

L'ÉÉP 1 constitue un argument solide pour développer Adina en reconvertissant l'usine de traitement de matériel minéralisé de Renard.

L'usine de traitement utilisera la séparation par média dense (« SMD ») avec une capacité moyenne de 4 650 tonnes par jour (« tpj ») pour la durée de vie de la mine (« LOM »).

Récupération moyenne de Li 2 O de 67,2 % à une teneur moyenne d'alimentation d'usine de traitement de 1,24 % de Li 2 O ( teneur moyenne de 1,47% Li 2 O durant les premiers 5 ans de production).

Pic de production de 332,1 kt concentré de spodumène à une teneur en Li 2 O de 5,5 % (« CS5,5 ») à l'année 4; production moyenne annuelle de 255,9 kt CS5,5 sur la LOM.

Taux de rentabilité interne (« TRI ») avant impôt de 60,3%, TRI après impôt de 42,9 %; valeur actualisée nette 8 (« VAN ») avant impôt de 1,7 milliard $CA; VAN après taxe de 1,0 milliard $CA; période de recouvrement après impôt à compter du début de la LOM de 1,8 années.

Coût en capital de démarrage de 394,5 M$ CA (incluant les coûts directs et indirects de la construction de la route d'accès de 84,3 M$ CA et 67,1 M$ CA en éventualités pour le Projet), coût en capital de démarrage de 350 M$ CA incluant le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication des technologies propres (« CII-FTP ») avec un ratio VAN/coût en capital supérieur à 2,5.

Coûts d'exploitation décaissés C1 moyens et coûts de maintien tout inclus (pré redevance) par tonne de concentré (CS 5,5) à 831$CA/t (615 $ US/t) et 967$CA/t (716 $ US/t), respectivement.

Le Projet devrait générer plus de 10,0 milliards de dollars canadiens de revenus bruts et 1,6 milliard de dollars canadiens en taxes sur le carbone, taxes provinciales et fédérales et redevances minières du Québec tout en créant plus de 500 durant la construction et 600 emplois directs durant la l'exploitation.

L'ERM comprend un tonnage de 60,5 millions de tonnes à une teneur de 1,14 % Li 2 O dans la catégorie indiquée et 15,9 millions de tonnes à une teneur de 1,17 % Li 2 O dans la catégorie présumée pour le projet phare de Winsome, Adina Lithium.



1Mise en garde - Le lecteur est avisé que l'EEP résumée dans le présent communiqué ne vise qu'à fournir une évaluation initiale de haut niveau du potentiel du projet et des options de conception. Le plan minier et le modèle économique de l'EEP comprennent de nombreuses hypothèses et l'utilisation de ressources minérales présumées. Les ressources minérales présumées sont considérées comme trop spéculatives pour être utilisées dans une analyse économique, sauf comme ressources autorisées par le Règlement 43-101 dans les études sur l'EEP. Il n'y a aucune garantie que les ressources minérales présumées puissent être converties en ressources minérales indiquées ou mesurées et, par conséquent, il n'y a aucune garantie que l'économique du projet décrit dans le présent document soit atteinte. Winsome détient une option exclusive d'achat de l'opération Renard, tel que décrit dans le communiqué de presse du 1ᵉʳ août 2024. L'ÉÉP prévoit l'utilisation des infrastructures de Renard, ce qui ne sera possible qu'une fois l'option exercée, et tous les paiements sont effectués conformément aux modalités de la convention d'option. Winsome peut être admissible au CII-FTP. Cette législation est entrée en vigueur le 20 juin 2024. Rien ne garantit que la Société sera en mesure d'accéder aux CII. Les investisseurs à l'extérieur du Canada sont avisés que l'information contenue dans la présente annonce pourrait ne pas être comparable à l'information publiée par les sociétés assujetties aux exigences de déclaration et d'information des lois sur les valeurs mobilières australiennes. Plus particulièrement, l'ERM d'Adina utilisée dans l'ÉÉP a été préparée conformément aux exigences du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et des normes de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole («ICM») sur les définitions des ressources minérales et des réserves minérales adoptées par le conseil de l'ICM, dans leur version modifiée («normes de définition de l'ICM»), qui diffèrent du code du JORC en fonction des hypothèses.

VAL-D'OR, QC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Ressources Winsome (ASX : WR1) (« Winsome » ou la « Société »), explorateur et développeur de projets lithinifères, est heureux d'annoncer les résultats positifs d'une évaluation économique préliminaire (« ÉÉP ») concernant son projet de lithium Adina (« Adina ») détenu à 100 %, fondée sur l'acquisition proposée de la mine de diamant Renard (« Renard ») (ensemble « le Projet ») et sur une estimation des ressources minérales (« ERM ») conforme au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »). Le rapport technique complet, qui est préparé conformément au Règlement 43-101, sera disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société dans les 45 prochains jours.

Cette étude indépendante a été préparée par Synectiq Inc. (« Synectiq ») sous la supervision de Kim-Quyên Nguyên, vice-président Projets de Ressources Winsome Ltd., et comprend l'apport d'autres experts reconnus dans le domaine des projets de lithium, comme Global Commodity Solutions, DRA Global Limited (« DRA ») et G Mining Services Inc. (« GMS »).

« Les éléments détaillés de cette étude fournissent une base solide pour progresser dans le développement d'Adina. En particulier, la possibilité de reconvertir les installations de Renard à un coût en capital relativement modeste pour exploiter notre ressource de spodumène en roche dure constitue un avantage majeur. Il est important de souligner que cela offre un avantage commercial significatif, permettant aux installations de fonctionner malgré les fluctuations du marché et les cycles des matières premières.

« La facilité d'extraction du matériau minéralisé à Adina grâce à une fosse à ciel ouvert initiale à faible ratio de décapage, associée à un simple schéma de traitement SMD, se traduit par une estimation des coûts opérationnels compétitive, qui pourrait encore être améliorée par l'optimisation.

« Winsome dispose d'une voie claire vers la production tel que défini par l'étude, soutenu par des initiatives stratégiques bien planifiées, comme l'option exclusive d'acquérir Renard. Face aux défis mondiaux auxquels le marché est confronté, nous croyons que notre approche, combinée à notre actif de classe mondiale Adina, positionne l'entreprise pour offrir des rendements à long terme aux actionnaires, aux parties prenantes et, surtout, aux Premières Nations dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James et la province de Québec.

« Ressources Winsome est fier d'avoir atteint cette étape importante, marqué par des résultats positifs. Winsome exprime sa sincère gratitude à toutes les équipes qui ont contribué à ce succès. Grâce à leur expertise, Winsome a pu réaliser cet objectif important. La Société va désormais avancer vers la prochaine étape du développement de son projet de lithium Adina. L'équipe se concentrera sur l'avancement du projet tout en poursuivant les démarches de vérifications diligentes en préparation de l'acquisition de Renard. », commente Chris Evans, directeur général.

« Nous sommes particulièrement heureux de quantifier les avantages économiques qu'Adina pourrait apporter au Québec et à ses communautés d'accueil. Nous avons l'intention de poursuivre nos discussions avec toutes les parties prenantes et les Premières Nations, dans le but d'améliorer notre projet et en collaborant pour la planification d'opérations durables qui respectent les communautés et l'environnement », commente Geneviève Morinville, vice-présidente, Développement durable et affaires réglementaires.

« Ce succès reflète l'engagement de chacun et nous sommes reconnaissants pour tous nos efforts. Cette étape est cruciale pour Ressources Winsome. L'ÉÉP nous permet d'analyser le projet en profondeur et de prendre des décisions éclairées à chaque phase à venir. Nous sommes ravis de constater que les résultats sont positifs et encourageants pour l'avenir. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont travaillé si fort pour atteindre nos objectifs », commente Carl Caumartin, directeur général pour le Canada.

« Passer d'une découverte initiale à plus de+ 75 millions de tonnes de pegmatite minéralisée et terminer une ÉÉP en deux ans démontre la qualité du travail accompli par notre équipe si dévouée. Nous désirons témoigner notre reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à atteindre cette étape significative, notamment l'équipe géologique de Winsome, ainsi que nos partenaires Forage Nouchimi-RJLL, Héli Explore, MSA Labs, SGS Canada, Services MNG and Technominex. », ajoute Antoine Fournier, VP Exploration

Pour en apprendre davantage sur l'estimation de ressources minérales et sur l'ÉÉP du projet Adina Lithium, consultez le communiqué de presse du 17 septembre 2024 https://winsomeresources.ca/wp-content/uploads/2024/09/20240806-WR1-2024-PEA-Announcement-FINAL_FR.pdf

La publication de ce communiqué de presse a été autorisée par Chris Evans, Directeur générale de Ressources Winsome Limited.

À PROPOS DE RESSOURCES WINSOME

Ressources Winsome (ASX : WR1) est une société canadienne axée sur l'exploration et la mise en valeur de gîtes lithinifères et qui détient plusieurs propriétés minières dans la région d'Eeyou Istchee Baie James au Québec. Adina, notre projet phare détenu à 100%, constitue un actif de première classe situé sur un territoire minier à faible risque et qui pourrait devenir un des projets les plus rentables en Amérique du Nord en fonction de ses coûts d'exploitation fortement concurrentiels. Ce gîte de surface renferme une minéralisation lithinifère dans le roc sous forme de spodumène et aurait une durée de vie de plus de 20 ans en s'appuyant sur une ressource minérale significative.

La Société a récemment acquis une option exclusive visant l'acquisition du site d'exploitation Renard, aménagé pour l'extraction et le traitement de minerai et situé à environ 60 kilomètres plus au sud (à vol d'oiseau) d'Adina. Les infrastructures comprennent un aéroport, une centrale électrique, une usine de traitement des eaux, des ateliers, un entrepôt de matériel minéralisé traité et un important campement. Elle détient également les permis de traitement et d'exploitation minérale qui faciliteraient un accès à la production lithinifère pour Winsome. Les installations de traitement de minerai de Renard comprennent déjà plusieurs des équipements aussi nécessaires à la production de concentré de spodumène notamment, séparateur par milieu dense (SMD), concasseur primaire à mâchoire, broyeur à cône, système de broyage à rouleaux à haute pression ainsi que des circuits de tri optique.

En plus de notre portefeuille de projets lithinifères au Québec, incluant les projets Cancet, Sirmac-Clapier et Tilly, Ressources Winsome détient 100 % des droits d'achat de lithium, de caesium et de tantale du projet Case Lake dans l'est de l'Ontario détenu par Power Metals Corp (TSXV : PWM), ainsi qu'une participation de 19,6 % dans PWM.

Winsome est dirigée par une équipe hautement qualifiée, possédant une solide expérience dans l'exploration et la mise en valeur du lithium ainsi que dans la gestion de sociétés de premier plan inscrites à l'ASX.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES INFORMATIONS PRÉVISIONNELLES

Le présent document contient des énoncés prospectifs concernant Winsome. Les énoncés prospectifs ne sont pas des énoncés de faits historiques et les événements et résultats réels peuvent différer considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et autres facteurs. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, toutes les déclarations relatives au contenu de l'EEP, telles que le potentiel du projet, les coûts en capital et d'exploitation, le résumé de la production et l'analyse financière; les déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard de l'exercice de l'option exclusive de Winsome pour l'achat de l'opération Renard et le moment de cette acquisition ; la croissance continue des ressources à travers les forages prévus ; les méthodes minières et les résultats attendus ; ainsi que les attentes concernant d'autres activités, événements ou développements que la Société s'attend ou anticipe qu'ils se produisent à l'avenir. Les informations contenues dans les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses matérielles appliquées lors de la conclusion ou de la prévision, y compris les perceptions de la direction sur les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, les résultats des travaux d'exploration supplémentaires pour définir ou élargir les ressources minérales, ainsi que d'autres considérations jugées appropriées dans les circonstances. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement sujettes à des incertitudes et contingences liées aux affaires, à l'économie, à la concurrence, à la politique et aux aspects sociaux. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de manière significative de ceux exprimés ou impliqués dans toute information prospective fournie par la Société, ou en son nom. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques liés à la capacité des activités d'exploration à prédire avec précision la minéralisation ; la capacité de compléter les activités d'exploration supplémentaires et les résultats de ces activités ; la capacité de la Société à obtenir les approbations requises ; les risques liés aux besoins de financement supplémentaires, aux prix des métaux, aux risques d'exploration, de développement et d'exploitation, à la concurrence, aux risques de production, à la réglementation, y compris la réglementation environnementale et la responsabilité ainsi que les éventuels litiges sur les titres miniers.

Les déclarations prospectives dans ce document sont basées sur les croyances, opinions et estimations de Winsome aux dates auxquelles les déclarations prospectives sont faites, et aucune obligation n'est assumée pour mettre à jour les déclarations prospectives si ces croyances, opinions et estimations devaient changer ou pour refléter d'autres développements futurs.

MESURES FINANCIÈRES NON-IFRS ET AUTRES

Ce document fait référence aux Coûts Opérationnels C1 et aux Coût de maintien tout compris par tonne. Ce sont des mesures financières non-Normes Internationales d'Information Financière (« IFRS ») et des ratios financiers non-IFRS. La Société estime que ces mesures fournissent des informations complémentaires, mais ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées prescrites par les IFRS et ne doivent donc pas être confondues avec, ni utilisées comme une alternative aux mesures de performance calculées selon les IFRS. De plus, ces mesures ne doivent pas être comparées avec des mesures intitulées de manière similaire fournies ou utilisées par d'autres émetteurs. Les mesures financières non-IFRS et les ratios financiers non-IFRS utilisés dans ce document sont relativement courants dans l'industrie minière.

Protocoles de contrôle de la qualité et de vérification des données

Les zones de pegmatite ont été échantillonnées à des intervalles d'environ 1 m, la longueur des échantillons étant ajustée pour honorer les contacts géologiques afin de faciliter la représentativité. Les procédures d'assurance et de contrôle de la qualité se sont appuyées sur les pratiques industrielles courantes, en utilisant des matériaux de référence certifiés (« MRC ») pour le lithium, des blancs de terrain, des doubles échantillonnés sur le terrain et des duplicatas de pulpe au laboratoire. Les MRC ont été soumis à un taux d'environ 20 %, tandis que les blancs, les duplicatas et les analyses répétées ont été soumis à un taux d'environ 5 %. Les échantillons ont été emballés et scellés à l'aide d'étiquettes numérotées, dans le but de maintenir une chaîne de contrôle. Les sacs d'échantillons ont été transportés du site aux installations de préparation de SGS ou de MSA Labs à Val-d'Or, au Québec. La préparation des échantillons au laboratoire (SGS et MSA) comprenait le concassage, le broyage et le fractionnement afin d'obtenir un sous-échantillon de 250 g pour l'analyse. Les procédures de contrôle de qualité du laboratoire pour la préparation des échantillons comprennent le contrôle qualité des vérifications, du concassage et du broyage pour assurer la représentativité. L'analyse a été effectuée par fusion au peroxyde de sodium, suivie d'analyses combinées ICP-AES et ICP-MS (56 éléments). Li est déclaré par le laboratoire et converti en Li 2 O pour la déclaration en utilisant un facteur de 2,153. Tous les résultats inclus dans l'ERM ont passé avec succès le contrôle de l'AQ/CQ au laboratoire. Après la déclaration des résultats par le laboratoire, les géologues de Winsome ont vérifié que tous les MRC insérés et les blancs donnaient des résultats qui se situaient dans les limites acceptables. La vérification des données est effectuée par le géologue du projet sur place, et une vérification finale a été effectuée par le vice-président chargé de l'exploration et le géologue responsable de la gestion de la base de données. Une vérification indépendante a été effectuée par la personne qualifiée avant le début de l'ERM

