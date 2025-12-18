PÉKIN, 18 décembre 2025 /CNW/ - Un reportage du China Daily :

La danse dramatique originale chinoise, le Wing Chun, une captivante fusion d'arts martiaux et de danse, a fait ses débuts nord-américains à Toronto, au Canada, le soir du 16 décembre (heure locale). Le spectacle s'est joué devant une salle pleine et a reçu un tonnerre d'applaudissements.

Les spectacles de danse dramatique Wing Chun représentent des compétitions entre différentes écoles d'arts martiaux. (PRNewsfoto/China Daily)

Produit par le Shenzhen Opera & Dance Theatre, le spectacle fera l'objet de 20 représentations et se terminera le 4 janvier 2026.

« Il s'agit d'une œuvre internationale d'importance mondiale. Je ne parle ni cantonais ni mandarin, mais je l'ai compris complètement. Le spectacle a transcendé le langage, et l'histoire elle-même est profondément convaincante », déclare Clyde Wagner, président et chef de la direction de TO Live, l'un des organisateurs de la résidence du spectacle, soulignant que les ventes de box-office ne cessent de croître.

Originaire de Shenzhen, dans la province du Guangdong, en Chine du sud, la production s'est rendue dans plusieurs pays et régions, dont Singapour, le Royaume-Uni et la France, depuis ses débuts à la fin de 2022.

Le spectacle a établi un record pour le plus grand nombre de représentations d'une danse dramatique chinoise à l'international, remportant à la fois le succès du box-office et la critique.

Shenzhen, qui maintient un partenariat de jumelage avec Toronto depuis une décennie, a organisé un événement promotionnel en amont des spectacles.

Luo Weidong, consul général de Chine à Toronto, a déclaré que les spectacles de Wing Chun permettent au public local de découvrir l'essence de la culture chinoise traditionnelle parallèlement à l'expression artistique chinoise contemporaine.

La vitrine culturelle devrait insuffler une nouvelle vitalité au tissu multiculturel du Canada et approfondir les liens entre les peuples grâce au langage universel de l'art, a déclaré Luo.

Reza Moridi, ancien ministre ontarien de la Recherche, de l'Innovation et des Sciences, abonde dans le même sens. « La troupe [Wing Chun] apporte la culture chinoise au Canada et aide à établir des ponts entre les peuples de Chine et du Canada », a déclaré Moridi.

« Les villes de Toronto et de Shenzhen sont des villes jumelées depuis une dizaine d'années, et je pense que la relation entre les deux villes continuera de s'intensifier. »

Shenzhen, une ville jeune et innovante, a récemment été désignée ville hôte de la réunion des dirigeants économiques de l'APEC 2026. Lors de l'événement promotionnel, la ville a mis en valeur son esprit d'innovation, son environnement commercial favorable et son ambiance conviviale, accueillant de nouveaux visiteurs.

