La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025, qui s'est tenue à Pékin du 27 au 30 octobre, a donné lieu à 38 événements parallèles de haut niveau, attirant plus de 400 responsables ministériels, dirigeants d'organisations internationales, cadres supérieurs d'institutions financières et universitaires de plus de 30 pays et régions.

Elle a attiré plus de 6 000 participants en personne et des milliards de personnes en ligne, établissant des records tant en termes d'ampleur que d'influence.

Le forum de cette année a marqué plusieurs étapes importantes, notamment la révélation de plusieurs institutions majeures, la signature de nombreux accords de coopération internationale et l'annonce de plus de 100 résultats clés.

Il convient de noter que plus de 300 entreprises de grande qualité ont entamé des discussions approfondies avec plus de 100 institutions d'investissement, favorisant une coopération substantielle qui a renforcé les services financiers pour l'économie réelle.

Sur le plan de la recherche et de la pratique, deux rapports historiques ont été publiés. Le rapport sur le développement de la Financial Street 2025 indique que pendant le 14e plan quinquennal (2021-2025), la Financial Street de Pékin a joué un rôle plus important dans la prise de décision, la réglementation, la définition de normes, la gestion d'actifs, le règlement des paiements, l'échange d'informations et la coopération internationale, renforçant ainsi son influence mondiale.

De plus, l'Institut national pour la finance et le développement a publié des lignes directrices sur l'application des grands modèles d'IA dans le secteur financier, décrivant les limites d'application, les voies de mise en œuvre et les exigences de conformité.

Ces lignes directrices fournissent des références en matière de transformation numérique aux banques, aux institutions financières et aux compagnies d'assurance.

Les orientations politiques ont été clarifiées, et les régulateurs financiers centraux ont mis l'accent sur des mesures de soutien, telles que le maintien d'une politique monétaire modérément accommodante et la promotion d'un nouveau modèle de services financiers.

La finance verte a également fait des progrès avec le lancement du Livre blanc sur la finance verte, qui propose des solutions systématiques pour atteindre les objectifs de pic de carbone et de neutralité.

La coopération internationale a connu des avancées décisives grâce à l'initiative de la Ceinture et de la Route, qui est devenue une plateforme cruciale pour l'investissement et la coopération mondiaux. La Banque d'import-export de Chine a accordé plus de 2 000 milliards de yuans (281 milliards de dollars) de prêts pour des projets liés à l'initiative de la Ceinture et de la Route et a signé des accords avec plusieurs institutions financières et entreprises internationales, couvrant les infrastructures, le commerce extérieur et les investissements transfrontaliers.

Il convient de noter que les 29 banques d'importance mondiale ont participé au forum et que cinq sites à l'étranger ont été créés afin de renforcer le dialogue mondial.

Au service de l'économie réelle, Pékin a publié des avis sur la promotion du développement de haute qualité du capital-risque et des investissements en capital-investissement, ainsi que sur le soutien aux fusions et acquisitions de sociétés cotées en bourse.

Ces mesures visent à rationaliser l'ensemble du cycle de vie de la collecte de fonds, de l'investissement, de la gestion et de la sortie, en fournissant un soutien systématique.

