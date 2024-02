SHANGHAI, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Windpower Monthly, un média mondial de premier plan de l'industrie de l'énergie éolienne, a nommé l'éolienne SI-230100 de SANY Renewable Energy l'une des 10 meilleures éoliennes côtières de 2023 et lui a décerné le prix Or dans la catégorie éolienne côtière de 5,6 MW-Plus.

Pale SY1310A de 131 m de l’éolienne côtière de SANY (PRNewsfoto/SANY Group)

Il s'agit de la troisième année consécutive où SANY Renewable Energy est reconnue parmi les meilleures au monde, ce qui témoigne de la qualité et de la performance exceptionnelles du modèle, de ses avantages concurrentiels sur le marché et de sa position de chef de file en matière d'innovation technologique.

L'éolienne SI-230100 a réalisé de nombreuses avancées en termes de performance et de fiabilité de la production d'électricité. Dotée d'une roue éolienne de 230 mètres de diamètre et une surface de balayage équivalente à six terrains de soccer standard, l'unité a des capacités supérieures de prise de vent et de production d'électricité. Elle se fonde également sur une technologie de montage de transformateur à double boîtier pour optimiser le contrôle de la charge.

De plus, la conception légère réduit les coûts de transport et améliore considérablement l'efficacité de la livraison. En novembre 2023, l'éolienne SI-230100 a remporté l'appel d'offres de Huadian Energy Company pour le projet d'énergie éolienne Fengshuishan à Ning'an, Heilongjiang, qui est la première centrale éolienne côtière de Chine à mettre en œuvre des éoliennes d'une capacité de 10 MW par lot.

Entre-temps, la pale de 131 mètres SY1310A de l'éolienne côtière est sortie de la chaîne de montage de SANY Renewable Energy avec succès le 21 janvier dans son parc industriel intelligent zéro carbone à Bayannur, en Mongolie intérieure, établissant le nouveau record mondial pour la pale d'éolienne côtière la plus longue.

L'augmentation de la longueur de la pale exige plus de rigidité et de résistance, et de nombreuses innovations technologiques de pointe ont été appliquées pour la pale, y compris un profil aérodynamique à haute performance avec un bord de fuite émoussé épais, un aménagement optimisé du profil aérodynamique et une épaisseur globale accrue, le tout combiné à plusieurs nouveaux procédés de fabrication, comme la découpe autonome du manchon en fibre de verre pré-tissage, et la technologie d'infusion en ligne à longue distance pour les pales en composite de grande taille afin d'assurer une fabrication intelligente et d'améliorer la précision.

Bien que la rigidité et la stabilité des très longues pales aient été considérablement améliorées, leur poids a également été réduit comparativement à d'autres produits de la même catégorie. SANY Renewable Energy a personnalisé une solution paratonnerre pour assurer la fiabilité dans des conditions météorologiques extrêmes. Les pales de la SY1310A seront appliquées à l'éolienne de 15 MW, qui a été lancée lors de l'exposition China Wind Power 2023 à Beijing et qui était alors la plus grande éolienne au monde. L'unité est dotée d'un système d'entraînement intégré frontal dont les boîtes d'engrenages sont directement reliées au siège de l'arbre afin de simplifier la structure et de réduire les points de défaillance, ainsi qu'un roulement principal double à roulements à rouleaux coniques et une structure de soutien à quatre points pour améliorer la fiabilité. Les pales et les génératrices sont toutes deux conçues par SANY Renewable Energy de façon indépendante afin d'obtenir une conception hautement synergisée pour un rendement optimal.

« En tant que chef de file de l'industrie, SANY Renewable Energy continuera de faire des percées dans le domaine de l'innovation technologique, de créer une plus grande valeur pour nos clients grâce à des produits et services de grande qualité et de mener un avenir vert grâce à une fabrication intelligente », a déclaré Zhou Fugui, président de SANY Renewable Energy.

En adhérant à une stratégie de développement axée sur « l'élévation, l'expansion, la portée, la légèreté et l'intelligence », SANY Renewable Energy renforce constamment ses prouesses novatrices pour fournir des produits et des solutions de premier plan. Son engagement soutient le développement des parcs éoliens, en assurant une énergie rentable, en préservant les investissements des clients et en contribuant au développement de haute qualité du secteur de l'énergie éolienne en Chine. Cet effort s'inscrit dans la poursuite du « double objectif en matière d'émissions de carbone » de la nation.

