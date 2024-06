BRAMPTON, ON, le 4 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, au Peel Art Museum and Archives, la Fiducie du patrimoine ontarien a dévoilé une plaque commémorant le lieu de sépulture de l'honorable William Grenville Davis, 18e premier ministre de l'Ontario. Parmi les personnes qui ont rendu hommage à M. Davis figurent l'ancien premier ministre Mike Harris, l'ancien premier ministre Ernie Eves, le maire de Brampton Patrick Brown, le journaliste de TVO Steve Paikin, ainsi que de nombreux autres amis et membres de la famille que M. Davis a inspirés tout au long de sa vie.

Né à Brampton, William Grenville Davis a été élu pour la première fois en 1959 en tant que député progressiste-conservateur de la circonscription de Peel. Il a fait partie du conseil des ministres du premier ministre John Robarts en tant que ministre de l'Éducation (de 1962 à 1971) et ministre des Affaires universitaires (de 1964 à 1971). À ce titre, il a mis en place une vaste infrastructure d'enseignement comprenant les universités York, Brock, Trent et Laurentienne, le réseau des collèges de l'Ontario, l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, ainsi que TVOntario.

M. Davis a été le 18e premier ministre de l'Ontario, de 1971 à 1985. Il a mis en place le contrôle des loyers, a notoirement annulé la construction de l'autoroute Spadina et est intervenu pour protéger l'escarpement du Niagara du développement commercial et de l'étalement urbain. En 1986, M. Davis a été nommé Compagnon de l'Ordre du Canada. Il a reçu l'Ordre de l'Ontario en 1987 et a été fait chevalier de la Légion d'honneur de France en 2001. M. Davis est décédé le 8 août 2021, à l'âge de 92 ans.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons de William Davis, l'un des plus grands leaders de l'Ontario, et nous lui rendons hommage », a déclaré Michael Ford, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme. « L'inauguration de cette plaque commémorative nous rappellera, tout comme aux générations futures, l'influence durable que M. Davis a exercée sur notre province, l'héritage qu'il a laissé en matière de fonction publique et son dévouement inébranlable envers la population de l'Ontario. »

« Aujourd'hui, la Fiducie du patrimoine ontarien rend hommage à William Davis et reconnaît son profond engagement envers la fonction publique », a déclaré John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien. « M. Davis a laissé une marque indélébile et transformatrice sur la vie publique et politique de cette province, façonnant l'Ontario tel que nous le connaissons aujourd'hui. Sa foi dans la recherche du consensus et dans la nécessité de s'élever au-dessus des rivalités politiques pour travailler ensemble à l'amélioration de l'Ontario continue d'être une source d'inspiration ».

La plaque sera installée de façon permanente près du lieu de sépulture de William Davis situé au cimetière de Brampton.

Pour en savoir davantage

Le Programme commémorant les lieux de sépulture des anciens premiers ministres rend hommage aux anciens premiers ministres de l'Ontario et aux services qu'ils ont rendus à l'Ontario en marquant leurs lieux de sépulture. Des plaques de bronze spécialement conçues, portant le nom du premier ministre et ses dates de service, sont installées sur chaque lieu de sépulture, ainsi que des mâts arborant le drapeau de l'Ontario, dans la mesure du possible.

Ce programme est administré par la Fiducie du patrimoine ontarien avec le soutien financier du gouvernement de l'Ontario. Il s'agit de la 19e plaque dévoilée dans le cadre du programme depuis son lancement en 2008. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme commémorant les lieux de sépulture des anciens premiers ministres, consultez notre site Web.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Renseignements: Personne-ressource : Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Fiducie du patrimoine ontarien, veuillez communiquer avec David Leonard au 437 246-9065 ou à [email protected]