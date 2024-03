NEW YORK, le 13 mars 2024 /CNW/ -- La ville de Wichita, au Kansas a choisi la plateforme V3locity de Vitech Systems Group (Vitech) , un important fournisseur mondial de logiciels d'administration pour les systèmes de pensions, pour transférer l'administration des pensions dans le nuage pour le régime de retraite des policiers et pompiers (PFRS) ainsi que le régime de retraite des employés de Wichita (WERS). Les deux fonds couvrent les 3 500 employés à temps plein de la ville de Wichita.

« Nous sommes au service des régimes de retraite de Wichita depuis 20 ans, et nous sommes fiers d'élargir cette relation pour soutenir leur avenir grâce à notre plateforme d'administration des pensions à la fine pointe de la technologie », a déclaré le chef de la direction de Vitech, David Burns.

L'adoption de V3locity par les régimes de retraite de Wichita assurera une administration infonuagique qui améliorera la sécurité et la résilience. La technologie de pointe de Vitech apporte une transformation numérique à l'expérience client pour les participants, y compris les premières capacités de libre-service du système.

V3locity est la plateforme infonuagique novatrice de Vitech, intégrant harmonieusement administration, engagement et analyse. Représentant une suite d'applications interconnectées transformatrices, V3locity offre une fonctionnalité opérationnelle complète tout au long du cycle de vie, ainsi que de solides capacités d'entreprise. Cette plateforme combine l'administration centrale à une expérience numérique exceptionnelle et des analyses améliorées, assurant un mélange harmonieux d'éléments traditionnels et de pointe. Grâce à sa conception modulaire, V3locity facilite des stratégies de déploiement flexibles et agiles. Doté d'une architecture infonuagique de pointe, il exploite les forces distinctives d'AWS pour offrir une solution qui excelle dans la sécurité, l'évolutivité et la résilience.

Vitech est un fournisseur mondial d'avantages infonuagiques et de logiciels d'administration des placements. Nous aidons nos clients à élargir leurs offres et leurs capacités, à simplifier leurs opérations, à obtenir des renseignements analytiques et à transformer leurs modèles d'engagement. Vitech emploie plus de 1 400 professionnels au service des organismes d'assurance, de retraite et d'investissement les plus prospères au monde. Innovateur et visionnaire, Vitech est le leader du marché et a été reconnu par des experts de l'industrie comme Gartner, Celent, Aite-Novarica et ISG. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vitechinc.com .

