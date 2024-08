PEAK Matrix® pour les produits 2023 des systèmes d'administration des polices d'assurance-vie collective - Amérique du Nord

NEW YORK, 27 août 2024 /CNW/ - Vitech a été désignée comme le leader le mieux désigné dans les systèmes d'administration des polices d'assurance-vie collective par Everest Group, la société de recherche en impartition des processus administratifs (RPA) de premier rang au monde. Everest a publié sa matrice d'évaluation annuelle des principaux fournisseurs de systèmes d'administration des polices, classant Vitech dans sa catégorie de leadership la plus élevée.

« Everest Group est reconnu depuis longtemps comme l'autorité en matière de recherche sur les plateformes d'administration des polices, a déclaré David Burns, chef de la direction de Vitech. Le fait que notre leadership et notre innovation dans l'industrie soient validés par leur analyse rigoureuse témoigne de l'investissement considérable que nous faisons pour offrir une solution de premier ordre à nos clients. »

La reconnaissance de Vitech en tant que leader dans l'évaluation de PEAK Matrix® d'Everest Group et comme fournisseur ayant démontré des capacités éprouvées et une large acceptation dans le secteur de l'assurance-vie collective. De plus, les leaders doivent s'être positionnés comme des partenaires stratégiques pour les assureurs et s'être démarqués par leur expérience de l'industrie, leur bassin de ressources à grande échelle et leur présence étendue partout en Amérique du Nord.

Everest Group a fait remarquer que les principales entreprises figurant au palmarès de PEAK Matrix® « ont fait des investissements proactifs pour maximiser leur proposition de valeur grâce à leur écosystème de partenariats et à leurs alliances avec des spécialistes plus vastes des données et du numérique. »

« Vitech a fait des investissements importants dans le renforcement des capacités pour les fonctions de base de l'assurance-vie collective, comme la facturation et la gestion des commissions, ainsi que l'utilisation des données et de l'analytique et de la technologie de l'IA. « Cela a permis une expérience d'assurance-vie plus personnalisée, ce qui a aidé Vitech à améliorer sa proposition de valeur pour les fournisseurs, a déclaré Vigitesh Tewary, directeur de la pratique, Everest Group. Les progrès réalisés dans l'architecture infonuagique et l'expansion de son écosystème de partenariats avec SI ont propulsé Vitech à un poste de leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2023 des produits des systèmes d'administration des polices d'Everest Group. »

Pour en savoir plus sur la plateforme V3locity de Vitech, visitez : https://www.vitechinc.com/

À propos de Vitech Systems Group :

Vitech est un fournisseur mondial de logiciels d'administration d'avantages sociaux infonuagique. Nous aidons nos clients à élargir leurs offres et leurs capacités, à simplifier leurs opérations, à obtenir des renseignements analytiques et à transformer leurs modèles d'engagement. Vitech emploie plus de 1 400 professionnels au service des organismes d'assurance et de retraite les plus prospères au monde. Innovateur et visionnaire, Vitech est le leader du marché et a été reconnu par des experts de l'industrie comme Gartner, Celent, Aite-Novarica, ISG et Everest Group. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vitechinc.com.

