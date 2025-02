NEW YORK, 21 février 2025 /CNW/ - Vitech Systems Group, un important fournisseur mondial de logiciels d'administration pour les administrateurs d'assurance collective et de régimes de retraite, a annoncé aujourd'hui la nomination de James « Jim » Ousley au poste de chef de la direction et président de Vitech. M. Ousley succède à M. David Burns à titre de chef de la direction.

« Pour l'avenir, en tirant parti de la solide discipline opérationnelle que nous avons mise en place, il est maintenant temps d'accélérer l'innovation, d'accroître notre présence sur le marché et d'intégrer des technologies de pointe », a déclaré M. Ousely. « Cette transition marque une étape importante pour Vitech, et je suis déterminé à m'assurer que nous mettons en œuvre notre vision stratégique et que nous améliorons notre service à nos clients et à leurs membres. »

M. Ousley possède plus de 40 ans d'expérience à la tête d'entreprises mondiales de technologie et de télécommunications. Plus récemment, il a occupé le poste d'associé directeur principal de l'exploitation chez CVC Growth Capital. Auparavant, il a été président du conseil et chef de la direction de Savvis Inc, et président, Enterprise Markets Group chez CenturyLink Technology Solutions, un leader mondial des solutions infonuagiques et solutions gérées.

À propos de Vitech®

Vitech est un fournisseur mondial de logiciels d'administration d'avantages sociaux infonuagique. Nous aidons nos clients à élargir leurs offres et leurs capacités, à simplifier leurs opérations, à obtenir des renseignements analytiques et à transformer leurs modèles d'engagement. Vitech emploie plus de 1 400 professionnels au service des organismes d'assurance et de retraite les plus prospères au monde. Innovateur et visionnaire, Vitech est le leader du marché et a été reconnu par des experts de l'industrie comme Gartner, Celent, Aite-Novarica, ISG et Everest Group. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vitechinc.com.

