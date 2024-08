Comme plus de 10 % de sa flotte continue de faire l'objet d'inspections et de réparations en raison du système de tempête qui a eu une incidence sur la plaque tournante mondiale de la compagnie aérienne le 5 août 2024, WestJet continue d'émettre des annulations proactives tout au long du mois d'août pour tenir compte de la capacité réduite

CALGARY, AB, le 14 août 2024 /CNW/ - À la suite de la tempête de grêle qui a frappé Calgary dans la soirée du 5 août 2024, WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle continuera d'émettre des annulations proactives dans un avenir prévisible, alors que la compagnie aérienne travaille avec diligence pour remettre en service en toute sécurité les 16 appareils touchés. Une évaluation complète des dommages a permis de déterminer que l'approvisionnement en équipement et en matériaux spécialisés et l'achèvement des réparations et des inspections prendront plusieurs semaines.

« Nous partageons la frustration des Canadiens à l'égard de la nature imprévisible de la saison touristique estivale, et nous sommes extrêmement déçus que les effets aggravant de la tempête de grêle de la semaine dernière continuent de perturber les plans de voyage de nos précieux invités, a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du Groupe WestJet. Nos équipes dévouées des opérations techniques se sont déplacées de l'ensemble de notre réseau pour se rendre à Calgary et Toronto, où elles travaillent jour et nuit pour remettre notre flotte à son plein rendement. Nous remercions tout le monde de sa patience et de son soutien, et nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire au minimum les répercussions sur nos invités et nos employés. »

Grâce à l'émission proactive d'avis d'annulations tout au long du mois d'août, WestJet visera à réduire au minimum les perturbations et à offrir des options de réaccommodation pour les personnes touchées dans la mesure du possible, tout en fournissant aux invités des communications en temps opportun et des solutions pour gérer adéquatement leurs propres déplacements à l'avance. WestJet annule actuellement en moyenne 50 vols par jour, mais prévoit que moins d'annulations seront nécessaires à mesure que les appareils seront remis en service selon une approche progressive.

Regardez la vidéo : Gandeephan Ganeshalingam, vice-président de WestJet, opérations techniques, et Diederik Pen, président, WestJet Airlines et chef de l'exploitation du groupe, font le point sur la réparation de la flotte.

La vidéo peut être téléchargée ici.

Afin de minimiser l'impact sur les invités dans la mesure du possible, WestJet poursuit activement toutes les avenues, y compris l'ajout de vols exploités par WestJet Encore et son partenaire, Canadian North, pour aider à réduire le nombre d'annulations. De plus, WestJet a retenu les services de Boeing et de l'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA), le syndicat certifié représentant les techniciens d'entretien des aéronefs de WestJet, afin d'obtenir des ressources supplémentaires et d'accélérer les réparations des appareils.

Temps d'attente au centre d'appels et options libre-service

WestJet connaît actuellement des volumes très élevés pour les canaux de soutien par téléphone, courriel et médias sociaux, et les équipes de soutien aux invités travaillent avec diligence pour apporter leur aider le plus rapidement possible. De robustes améliorations ont été apportées aux points de contact numériques du voyage, ce qui permet d'offrir plus d'options libre-service aux invités.

Pour les invités touchés par des retards, des annulations et des changements de vol, veuillez accéder à votre avis par courriel reçu de WestJet et tirer parti des liens uniques de clavardage en direct et de libre-service.

Pour obtenir du soutien supplémentaire et des instructions sur la meilleure façon de gérer les plans de voyage, veuillez consulter la page Mises à jour aux invités

Pour les demandes non imminentes qui ne peuvent pas être traitées en libre-service, veuillez demander qu'on vous rappelle à WestJet.com/contact

