VANCOUVER, BC, le 7 juill. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui son horaire pour l'hiver 2025/2026, renforçant ainsi son engagement envers la Colombie-Britannique grâce au lancement d'un tout nouveau service saisonnier sans escale entre Vancouver et Liberia, au Costa Rica, et à une augmentation de la fréquence des vols sur sept itinéraires nationaux. L'aéroport international de Victoria connaîtra une augmentation de la capacité aérienne globale de 10 %, tandis que l'aéroport international de Kelowna connaîtra une augmentation globale de 11 %.

WestJet ajoute une nouvelle escapade ensoleillée et plus d’options nationales à l’horaire pour l’hiver 2025-2026 de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« L'horaire pour l'hiver 2025-2026 de WestJet pour la Colombie-Britannique reflète notre engagement à rendre le transport aérien plus accessible et abordable pour les Canadiens de l'Ouest, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial de WestJet. En augmentant la fréquence des vols intérieurs en Colombie-Britannique et en proposant un nouveau service vers le Costa Rica, une destination soleil, nous offrons à nos invités plus de choix et de souplesse afin qu'ils puissent créer des liens avec leurs proches, explorer de nouvelles destinations ou échapper au froid, le tout avec la commodité et la valeur qu'ils attendent de WestJet. »

Itinéraire Fréquence de

pointe

hebdomadaire Date de

début Augmentation par

rapport à

l'hiver 2024 Vancouver - Liberia 1 vol par semaine 12 décembre Nouveaux services : Vancouver - Kelowna* 55 vols par semaine Toute l'année 53 % Vancouver - Victoria* 35 vols par semaine Toute l'année 25 % Vancouver - Nanaimo* 6 vols par semaine Toute l'année 50 % Vancouver - Cranbrook* 5 vols par semaine Toute l'année 67 % Kelowna - Puerto Vallarta* 4 vols par semaine 26 octobre 33 % Kelowna - Calgary* 66 vols par semaine Toute l'année 27 % Kelowna - Edmonton* 27 vols par semaine Toute l'année 42 % Kelowna - Toronto* 5 vols par semaine Toute l'année 67 % Victoria - Kelowna* 5 vols par semaine Toute l'année 67 % Victoria - Edmonton* 13 vols par semaine Toute l'année 44 %

* Nouvelle fréquence en vigueur le 14 juillet

Vacances Sunwing élargit les options de ses forfaits

Le Groupe WestJet continue d'offrir des forfaits de vacances améliorés par l'entremise des marques de voyagistes et de détaillants de voyages de Vacances Sunwing, y compris Vacances WestJet. Les personnes à la recherche de vacances peuvent profiter de voyages fluides et abordables ainsi que de l'accueil de premier plan de WestJet en réservant sur WestJet.com, Sunwing.ca ou WestJet.com/en-ca/vacations.

Autres citations

« Nous constatons une forte demande de service vers le Costa Rica à partir de YVR et nous sommes ravis que WestJet fournisse une connectivité importante pour notre région avec le lancement de son nouveau service entre Vancouver et Liberia, a déclaré Mike McNaney, vice-président et chef des affaires externes à l'aéroport international de Vancouver (YVR). L'itinéraire de WestJet vers Liberia marquera le seul service régulier sans escale vers l'Amérique centrale à partir de Vancouver. Cet ajout clé au réseau de WestJet à YVR offre de nouvelles possibilités de commerce et de tourisme qui profitent à notre collectivité et à l'économie qui la soutient. »

« Cette augmentation du nombre de vols de WestJet pendant l'hiver vers des destinations clés comme Calgary, Edmonton, Toronto et Vancouver démontre le dévouement continu de WestJet envers la région de l'Okanagan. L'augmentation de la fréquence des vols intérieurs offre non seulement une plus grande commodité et des options de voyage flexibles, mais renforce également la connectivité de Kelowna aux destinations internationales, a déclaré Sam Samaddar, chef de la direction de l'aéroport international de Kelowna. La hausse du nombre de vols pendant l'hiver profitera à notre collectivité locale en attirant plus de visiteurs qui profiteront de tout ce que notre région a à offrir, ce qui stimulera le tourisme et les affaires à l'échelle locale. »

« Nous sommes heureux de constater la confiance continue de WestJet dans notre marché, comme en témoigne cet horaire d'hiver élargi. L'augmentation de la fréquence sur les principales routes nationales améliorera considérablement la connectivité régionale pour les résidents de l'île de Vancouver, ce qui facilitera l'accès à un plus grand nombre de destinations et de possibilités. Nous apprécions grandement notre solide partenariat avec WestJet et nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir encore plus de voyageurs à l'aéroport international de Victoria, a déclaré Elizabeth Brown, présidente et chef de la direction, Autorité aéroportuaire de Victoria. »

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur X à x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Envoyez un courriel aux relations avec les médias de WestJet à [email protected]