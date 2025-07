Cet hiver, WestJet exploitera 23 vols directs depuis Winnipeg, y compris vers 15 destinations au Mexique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et jusqu'aux destinations ensoleillées des États-Unis. De plus, WestJet ajoutera un service sans escale à Cancún et à Puerto Vallarta, au Mexique, ce qui augmentera de 14 % le nombre de destinations ensoleillées servies depuis Winnipeg par rapport à 2024.

« Je suis heureux d'annoncer que nous élargirons une fois de plus notre vaste réseau de destinations soleil servies depuis Winnipeg cet hiver, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de WestJet. Le tout nouveau service de WestJet entre Winnipeg et Libéria reflète notre engagement à offrir des options plus pratiques aux clients qui cherchent des évasions ensoleillées cet hiver. Les clients de WestJet au départ de Winnipeg s'attendent à un service abordable et sans escale vers des destinations clés, et notre calendrier pour l'hiver 2025-2026 répond à ces deux attentes. »

*Nouvelle fréquence disponible le 14 juillet 2025

Vacances Sunwing élargit ses options de forfaits

Le Groupe WestJet continue d'offrir des forfaits de vacances améliorés par l'entremise des marques de voyages organisés et de vente au détail du Groupe Vacances Sunwing, y compris Vacances WestJet. Les chercheurs de vacances peuvent profiter de voyages de vacances fluides et abordables rehaussés de l'avantage supplémentaire conféré par l'hôtellerie de pointe de WestJet en réservant sur WestJet.com, Sunwing.ca ou WestJet.com/fr-ca/vacances.

Autres citations

« Nous sommes ravis de voir WestJet continuer d'investir dans le service aérien de Winnipeg avec l'ajout de Libéria, au Costa Rica, une destination qui offre aux voyageurs du Manitoba encore plus d'occasions d'explorer et de se détendre. Cette nouvelle liaison, ainsi que le service élargi vers Cancún et Puerto Vallarta, souligne la confiance de WestJet dans notre marché et renforce le rôle de l'aéroport international Richardson de Winnipeg en tant que plaque tournante clé reliant notre collectivité au monde. » Nick Hays, président et chef de la direction, Administration aéroportuaire de Winnipeg

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

