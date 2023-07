La compagnie aérienne bonifie son offre de vols vers des destinations ensoleillées avec l'annonce d'un nouveau service sans escale au départ de Toronto vers l'île idyllique des Caraïbes

TORONTO, le 4 juill. 2023 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un service saisonnier sans escale à partir de Toronto vers la magnifique île de Bonaire, dans les Caraïbes. Dès le 12 décembre 2023, WestJet offrira des vols hebdomadaires entre la Ville reine et la magnifique île néerlandaise des Caraïbes.

En plus d’avoir une riche culture et des plages vierges et blanches, l’île Bonaire est reconnue comme l’une des principales destinations de plongée le long des côtes au monde. (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour la compagnie aérienne et la Ville de Toronto, WestJet étant le seul transporteur à offrir des vols réguliers sans escale vers l'île Bonaire. L'ajout de Bonaire au réseau croissant de WestJet réaffirme l'engagement de la compagnie aérienne à renforcer sa présence dans l'Est du Canada grâce à sa correspondance avec des destinations soleil et de vacances populaires.

« WestJet se réjouit de pouvoir offrir la beauté et l'attrait de Bonaire aux voyageurs canadiens qui cherchent à fuir l'hiver pour vivre de grandes aventures et se prélasser sur des plages blanches vierges de renommée mondiale », a déclaré Chris Avery, vice-président, Planification du réseau, alliances et développement commercial de WestJet. Alors que nous envisageons les mois plus froids à venir et notre plan de croissance, nous sommes plus déterminés que jamais à élargir notre réseau, à offrir des expériences inoubliables et à faire découvrir à nos clients des destinations remarquables comme Bonaire. »

Liaison Fréquence Jour de la semaine Départ Arrivée Date de début Toronto - Bonaire Une fois par semaine Mardi 10 h 16 h 15 12 décembre 2023 Bonaire - Toronto Une fois par semaine Mercredi 9 h 13 h 42 13 décembre 2023

Faisant partie des Caraïbes néerlandaises, Bonaire est située sou le vent des Antilles dans la mer des Caraïbes et est accessible par l'aéroport international Flamingo. Reconnue mondialement pour ses activités de plongée le long des côtes et de planche à voile, Bonaire est la destination idéale pour les Canadiens à la recherche de températures chaudes et l'aventure.

« Nous sommes très heureux d'accueillir nos amis du Nord sur notre magnifique île cet hiver grâce à cette première liaison unique », a déclaré Miles Mercera, chef de la direction de Tourism Corporation Bonaire. « Le Canada demeure un marché essentiel pour Bonaire, le pays figurant parmi nos 10 marchés les plus performants. Cette nouvelle correspondance historique contribue à répondre à la demande touristique sur l'île, qui ne devrait augmenter que pendant les mois plus froids. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Renseignements: Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected]