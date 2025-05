CALGARY, AB, le 14 mai 2025 /CNW/ - WestJet a inauguré aujourd'hui sa participation au programme Hidden Disabilities Sunflower, renforçant ainsi son engagement à offrir une expérience accueillante et confortable à tous les invités. Ce programme permet aux invités ayant un handicap invisible de signaler discrètement qu'ils pourraient avoir besoin de plus d'aide pendant leur voyage, y compris du temps, de la patience et du soutien supplémentaires.

« Grâce à notre participation au programme Hidden Disabilities Sunflower, nous sommes fiers de renforcer notre engagement visant à fournir des services pratiques et accessibles qui répondent aux besoins uniques de nos invités, a déclaré Jacqui McGillivray, vice-présidente directrice et directrice des ressources humaines de WestJet. La lanière de tournesol offre un indice visuel pour aider les personnes ayant un handicap invisible à communiquer leurs besoins et à naviguer dans leur environnement en toute confiance, ce qui améliore considérablement leur expérience globale et rend les voyages plus accessibles pour elles. »

Le programme Hidden Disabilities Sunflower, reconnu à l'échelle mondiale, utilise le symbole du tournesol pour aider les voyageurs à faire connaître leurs besoins. Les invités peuvent choisir de porter la lanière de tournesol, ou d'autres produits du programme comme une épingle ou un bracelet, dans les aéroports et sur les vols de WestJet pour indiquer aux employés de WestJet qu'ils pourraient avoir un besoin précis ou nécessiter une aide supplémentaire.

« Nous sommes ravis d'accueillir WestJet au sein du réseau mondial Hidden Disabilities Sunflower. Les handicaps invisibles peuvent être neurologiques, cognitifs et neurodéveloppementaux, ainsi que physiques, visuels et auditifs, y compris les troubles du traitement sensoriel. Ils peuvent également inclure les maladies respiratoires, cardiaques, rares et chroniques comme l'asthme, le diabète et la douleur chronique. Il est merveilleux de voir comment WestJet a consacré du temps et de l'énergie à la mise en œuvre de la formation sur le programme pour s'assurer que son personnel reconnaît les personnes qui portent une lanière de tournesol en voyage et leur offre l'aide, la compréhension et la gentillesse supplémentaires dont elles peuvent avoir besoin. » - Paul White, chef de la direction de Hidden Disabilities Sunflower

Dans le cadre de l'engagement de WestJet à améliorer l'accessibilité, les lanières de tournesol sont maintenant disponibles sur demande aux comptoirs d'enregistrement de WestJet partout au Canada. Les invités sont également encouragés à réutiliser leurs lanières de tournesol lors de futurs vols ou partout où le tournesol est reconnu afin qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

À propos de Hidden Disabilities Sunflower :

Le programme Hidden Disabilities Sunflower permet aux personnes d'indiquer discrètement qu'elles ont un handicap invisible et qu'elles pourraient avoir besoin d'aide, de compréhension ou de temps supplémentaires.

Depuis sa création au Royaume-Uni en 2016, il a été adopté à l'échelle mondiale par des entreprises et des organismes de bienfaisance pour soutenir leurs collègues et leurs clients. Le tournesol est reconnu dans un large éventail de secteurs, allant du commerce de détail aux services financiers, en passant par les transports, dont plus de 220 aéroports, le voyage et le tourisme, l'éducation, le gouvernement, ainsi que les soins de santé, les services d'urgence et le divertissement.

Le programme Hidden Disabilities Sunflower est offert dans le monde entier et a été lancé localement en Australie, en Belgique, au Canada , au Danemark, en Irlande , en Amérique latine, à Maurice, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

, au Danemark, en , en Amérique latine, à Maurice, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Hidden Disabilities Sunflower fait partie de Hidden Disabilities Sunflower Scheme Limited, une entreprise privée basée au Royaume-Uni.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://hdsunflower.com

