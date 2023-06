En tant que compagnie aérienne locale de Calgary, WestJet continuera d'être la compagnie aérienne officielle du plus grand spectacle en plein air au monde jusqu'en 2027

CALGARY, AB, le 8 juin 2023 /CNW/ - WestJet a souligné aujourd'hui son nouvel engagement de cinq ans avec le Stampede de Calgary. WestJet sera la compagnie aérienne officielle du Stampede de Calgary au cours des cinq prochaines années. Elle agira à titre de parrain de niveau « Champion » de l'événement en plein air, et parrainera notamment les événements de monte du taureau, l'emblématique manège Skyride de WestJet et des activités sur place récompensant les invités du Stampede avec des prix intéressants comme des vols gratuits.

Fondé en 2003, le partenariat entre WestJet et le Stampede de Calgary repose sur une relation mutuelle permettant au reste du monde de découvrir tout ce que l'ouest du Canada a à offrir. S'appuyant sur un engagement commun envers la collectivité, les deux marques de Calgary sont fières d'unir leurs forces pour offrir une expérience exceptionnelle à nos voisins et aux visiteurs, non seulement du 7 au 16 juillet, mais tout au long de l'année.

« Le Stampede de Calgary fait partie intégrante de l'identité dynamique de notre ville et rassemble des visiteurs de partout au pays et du monde entier pendant dix jours au cœur de l'Ouest canadien », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet. « Nous sommes ravis d'être le partenaire de voyage officiel du plus grand spectacle en plein air au monde, qui permet au Stampede de Calgary d'avoir accès à plus de 68 collectivités canadiennes et internationales. L'engagement renouvelé annoncé aujourd'hui témoigne d'un engagement inébranlable à faire en sorte que les gens d'ici et d'ailleurs continuent de profiter du plus grand spectacle en plein air de la planète au cours des prochaines années. »

« Nous sommes fiers de miser sur un partenaire qui partage nos valeurs et notre engagement à investir dans la riche histoire et l'avenir prometteur de notre collectivité locale », a déclaré Joel Cowley, chef de la direction du Stampede de Calgary. « Chaque année, le parc du Stampede accueille à Calgary plus de 1 200 événements des domaines des affaires, du tourisme, du sport, de l'hébergement et des activités communautaires, accueillant plus de quatre millions de visiteurs des quatre coins du monde. WestJet est un partenaire de premier plan à cet égard depuis deux décennies, et nous sommes ravis de bénéficier de leur soutien accru alors que nous nous préparons à accueillir le monde au Stampede en 2023 et au-delà. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

À propos du Stampede de Calgary

Le Stampede de Calgary célèbre les gens, les animaux, la terre, les traditions et les valeurs qui composent l'esprit unique de l'ouest du Canada. Le Stampede de Calgary contribue à la qualité de vie à Calgary et dans le sud de l'Alberta grâce à ses installations de renommée mondiale, à ses activités tout au long de l'année, à ses événements dans l'ouest du pays et à plusieurs programmes destinés aux jeunes et programmes d'agriculture. À l'image de notre thème « We're Greatest Together », nous sommes un organisme communautaire sans but lucratif appuyé par des bénévoles qui préserve et célèbre notre patrimoine, nos cultures et l'esprit de communauté de l'ouest du Canada. Tous les revenus sont réinvestis dans les programmes et les installations du Stampede de Calgary.

