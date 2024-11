Grâce au partenariat élargi de WestJet avec Air France, les invités qui passeront par Paris auront accès à 52 destinations en Europe

HALIFAX, NS, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Cette semaine, WestJet a annoncé sa programmation estivale complète pour 2025, améliorant ainsi le pipeline transatlantique de connectivité d'Halifax, tout en élargissant le service de la Nouvelle-Écosse vers l'Ouest canadien. En s'appuyant sur l'élan de la saison précédente, WestJet rétablira le service estival entre Halifax et Paris. Grâce au rétablissement du service de WestJet entre Halifax et la ville d'amour, les invités bénéficieront du partenariat récemment amélioré de la compagnie aérienne avec Air France en matière de partage de code, offrant aux invités qui se rendront à Paris un accès fluide à 52 villes d'Europe. De plus, WestJet lancera le service entre la capitale de la Nouvelle-Écosse et Dublin et Édimbourg un mois plus tôt par rapport à la saison estivale 2024.

Légende : De gauche à droite : Joyce Carter, présidente et chef de la direction de l’Administration de l’aéroport international d’Halifax, Robert-Yves Mazerolle, consul honoraire de France à Halifax, Andy Gibbons, vice-président, Affaires extérieures de WestJet, et Alison Gillan, vice-présidente, Marketing, Relations publiques et Communications, Halifax Partnership. (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« L'annonce d'aujourd'hui à Halifax souligne notre engagement continu envers la Nouvelle-Écosse et nos incroyables partenaires aéroportuaires alors que nous bâtissons le réseau de loisirs de la ville avec une connectivité saisonnière fluide vers et depuis l'Europe », a déclaré Andy Gibbons, vice-président, Affaires extérieures de WestJet. « Notre programmation estivale complète offrira aux collectivités de la Nouvelle-Écosse un choix et une commodité abordables pour répondre à leurs divers besoins en matière de voyages d'affaires et d'agrément, grâce à un réseau transatlantique amélioré. »

Programmation estivale 2025 en Nouvelle-Écosse - Faits saillants transatlantiques

Itinéraire Fréquence de

pointe

hebdomadaire Date de début Date de fin Service transatlantique Halifax-Paris 4 vols par semaine 16 mai 25 octobre Halifax - Édimbourg Trois fois par semaine 15 mai 14 octobre Halifax - Dublin Quatre fois par semaine 20 mai 13 octobre Halifax-Londres Trois fois par semaine 28 avril 25 octobre

Pour soutenir les améliorations continues des horaires en Nouvelle-Écosse et au-delà, WestJet a récemment réaffirmé son engagement à offrir un transport aérien fiable de classe mondiale tout au long de l'année. Pour en savoir plus sur les changements apportés pour renforcer la résilience opérationnelle de WestJet, visitez la salle de presse de WestJet.

« Nous sommes ravis de rétablir le service sans escale de WestJet pour Paris l'été prochain! Cet itinéraire, qui a été exploité au cours des dernières saisons estivales, est extrêmement populaire et élargira la connectivité de notre région avec l'Europe de l'Ouest, soutenant notre position en tant que porte d'entrée canadienne importante. Nous avons hâte d'être la première destination pour encore plus de visiteurs européens dans notre région l'été prochain, ce qui renforcera l'activité et la croissance du tourisme », a déclaré Joyce Carter, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Halifax.

« L'augmentation des vols à destination et en provenance de la Nouvelle-Écosse est une bonne chose pour les entreprises d'Halifax et de toute la province. Les entreprises locales sont enthousiastes à l'idée que WestJet ajoute une capacité supplémentaire pour attirer des visiteurs des capitales européennes et de l'Ouest canadien à Halifax afin de dépenser leur argent consacré au tourisme dans notre province », a déclaré Patrick Sullivan, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Halifax.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion dans le pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Consultez la salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à[email protected]