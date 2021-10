Le transporteur continue à offrir de nouveau des itinéraires ensoleillés, transfrontaliers et nationaux à mesure que la confiance des Canadiens dans les voyages augmente

CALGARY, AB, le 25 oct. 2021 /CNW/ - Cet hiver, WestJet s'apprête à rétablir le service et les liaisons vers plus de 95 destinations ensoleillées de son réseau national, transfrontalier et international à compter de décembre.

« À mesure que la confiance des Canadiens dans les voyages augmente, le retour de notre service vers 95 destinations marque une étape importante dans le rétablissement de notre réseau aux niveaux prépandémiques », s'est réjoui John Weatherill, directeur commercial chez WestJet. « Notre objectif est de rétablir notre réseau mondial pour atteindre plus de 100 destinations et de continuer à mettre l'accent sur l'atténuation des restrictions qui empêchent actuellement nos invités de voyager. »

« Ces investissements témoignent de notre engagement à rétablir les liaisons et la connectivité des collectivités partout au Canada, a poursuivi M. Weatherill. « Les avis aux voyageurs évoluent en temps réel et il est essentiel de recadrer les politiques mises en œuvre avant la disponibilité généralisée des vaccins, afin d'accélérer la reprise économique du Canada et de refléter le nouveau parcours des passagers entièrement vaccinés. »

Renforcement du service vers le soleil et des vols transfrontaliers à partir de Toronto

Avec le retour de sept vols partant de Toronto, WestJet offrira un service sans escale vers 55 destinations, dont 26 destinations internationales, 17 vols intérieurs et 12 vols transfrontaliers à partir de Toronto cet hiver.

Toronto - Boston

- Toronto - Miami

- Toronto - Grand Caïman

- Grand Caïman Toronto - Port d'Espagne, Trinité-et- Tobago

- Port d'Espagne, Trinité-et- Toronto - San Juan, Porto Rico

- San Juan, Porto Rico Toronto - Roatán

- Roatán Toronto - Kelowna *

Augmentation des vols vers le sud et des options sans escale vers Hawaï depuis Calgary

En tant que compagnie aérienne qui offre le plus grand nombre de vols partant de Calgary cet hiver, WestJet est prête à offrir un service sans escale vers 61 destinations depuis Calgary, dont 30 vols nationaux, 19 vols transfrontaliers et 12 vols internationaux à partir de YYC, avec l'ajout des vols sans escale suivants.

Calgary - Fort Lauderdale

- Calgary - Punta Cana , République dominicaine

- , République dominicaine Calgary - Lihue

- Calgary - Kona

WestJet demeure le transporteur canadien offrant le plus grand nombre de vols vers les quatre principales îles d'Hawaï à partir de l'Ouest canadien.

Nouveaux vols sans escale vers le soleil à partir de Winnipeg et correspondance avec Regina

WestJet ajoute des options de vols sans escale vers Cancún et Orlando avec le retour des vols internationaux en partance de Winnipeg. La compagnie aérienne rétablira également un service de correspondance sans escale quatre fois par semaine entre Regina et Winnipeg.

Winnipeg - Cancún

- Cancún Winnipeg - Orlando

- Winnipeg - Regina

Liaison directe entre Edmonton et Honolulu

WestJet offrira à ses invités une liaison entre Edmonton et Honolulu à compter du 18 décembre 2021. Cet hiver, la compagnie aérienne assurera des vols vers 24 destinations nationales, internationales et transfrontalières sans escale à partir de la capitale de l'Alberta.

Edmonton - Honolulu , Hawaï

Retour du service entre Kelowna et Toronto pour la haute saison des Fêtes

WestJet offrira davantage de vols directs de Kelowna avec le rétablissement de son service trois fois par semaine entre Toronto et Kelowna, du 17 décembre 2021 au 5 janvier 2022.

Kelowna - Toronto *

Tous les détails de l'horaire des vols se trouvent en ligne ici.

La fréquence et les dates de début du service rétabli ont été ajoutées à l'horaire d'hiver de WestJet :

Itinéraire Fréquence Date de début Toronto - Boston 4 vols par semaine 17 décembre Toronto - Miami 4 vols par semaine 16 décembre Toronto - Grand Caïman 1 vol par semaine 16 décembre Toronto - Port d'Espagne, Trinité-et-Tobago 2 vols par semaine 17 décembre Toronto - Roatán 1 vol par semaine 19 décembre Toronto - San Juan, Porto Rico 1 vol par semaine 18 décembre Toronto - Kelowna* 3 vols par semaine Du 17 décembre 2021 au 5 janvier 2022 Calgary - Fort Lauderdale 1 vol par semaine 18 décembre Calgary - Punta Cana, République dominicaine 1 vol par semaine 18 décembre Calgary - Lihue 1 vol par semaine 19 décembre Calgary - Kona 1 vol par semaine 19 décembre Winnipeg - Cancún Jusqu'à 3 vols par semaine 17 décembre Winnipeg - Orlando 1 vol par semaine 18 décembre Winnipeg - Regina 4 vols par semaine 16 décembre Edmonton - Honolulu, Hawaï 1 vol par semaine 18 décembre Kelowna - Toronto* 3 vols par semaine Du 17 décembre 2021 au 5 janvier 2022

La compagnie aérienne a créé sa série de vidéos Bien préparer son voyage pour faire en sorte de fournir à ses invités les renseignements dont ils ont besoin pour profiter d'un retour dans les airs sécuritaire et en douceur.

