WestJet répond aux rêves de vacances italiennes avec une liaison sans escales entre Rome et Calgary à bord de l'appareil Dreamliner

« Les Canadiens de l'Ouest qui ont des origines italiennes ou qui veulent absolument visiter Rome dans leur vie n'avaient jamais pu bénéficier d'une liaison facile et sans escales vers la Ville éternelle, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. L'expansion internationale constante de WestJet depuis notre port d'attache de Calgary renforce notre engagement à investir dans la ville pour la positionner comme plaque tournante de l'aviation internationale. Grâce à l'appareil Dreamliner ainsi qu'au temps de vol écoulé, plutôt qu'à des correspondances dans des plaques tournantes occidentales, ce vol nous positionne comme une option transatlantique privilégiée pour de magnifiques vacances estivales dans la belle ville de Rome si riche en histoire. »

« Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir WestJet à l'aéroport de Rome-Fiumicino et d'être sa nouvelle destination en Europe et la première en Italie, a affirmé Fausto Palombelli, directeur commercial, Aeroporti di Roma. Rome-Fiumicino, le premier aéroport d'Europe en termes de satisfaction des passagers, ne cesse de se développer à titre de principale plaque tournante italienne et de porte d'entrée préférée vers l'Europe méditerranéenne et du Sud-Est. La nouvelle destination de WestJet est la réponse à une demande croissante de vols entre le Canada et l'Italie, qui a dépassé la capacité introduite sur le marché. Un vol sans escales vers Calgary permettra aux invités italiens de découvrir une destination jusque-là non desservie, et offrira un accès préférentiel au centre et à l'ouest du Canada et des États-Unis. »

« Nos invités ont maintenant la possibilité d'éviter une longue journée de voyage, y compris les correspondances, grâce au nouveau vol sans escales de West Jet entre Calgary et Rome, s'est réjoui Bob Sartor, président et chef de la direction de l'autorité aéroportuaire de Calgary. WestJet est le plus grand transporteur de l'aéroport, et notre partenaire stratégique. Nous félicitons la compagnie aérienne pour la nouvelle liaison du Dreamliner vers l'Italie. »

Le service saisonnier de WestJet entre l'aéroport Leonardo da Vinci-Fiumicino (FCO) de Rome et l'aéroport international de Calgary (YYC) proposera trois vols par semaine en saison de pointe. Les vols sont prévus pour coïncider de manière pratique avec les correspondances du réseau de WestJet en Amérique du Nord, y compris au départ et en provenance de Vancouver, Edmonton, Winnipeg, San Francisco et Los Angeles.

La compagnie aérienne a déclaré aujourd'hui qu'elle ajoutait plus de 300 départs à bord d'appareils Dreamliner, une augmentation de 52 % par rapport à 2019, vers des destinations transatlantiques clés au départ de Calgary, y compris :

Calgary-Londres (Gatwick) six fois par semaine à compter du 4 avril 2020, puis quotidiennement dès le 14 avril 2020.

Calgary - Paris trois fois par semaine à compter du 12 mars, quatre fois par semaine à compter du 6 avril, puis six fois par semaine à compter du 2 juin 2020. Cela correspond à deux vols supplémentaires par semaine par rapport à l'été 2019.

- trois fois par semaine à compter du 12 mars, quatre fois par semaine à compter du 6 avril, puis six fois par semaine à compter du 2 juin 2020. Cela correspond à deux vols supplémentaires par semaine par rapport à l'été 2019. Reprise du service Calgary - Dublin deux fois par semaine à compter du 3 mai 2020, puis trois fois par semaine à compter du 30 mai 2020.

Les vols transatlantiques des appareils Dreamliner de West Jet au départ de Calgary offrent un horaire unique et pratique aux Albertains et aux Canadiens de l'Ouest, car ils sont prévus de manière à décoller tard le soir et à arriver durant la journée pour répondre aux besoins des invités originaires de la région transatlantique.

« Après le succès que nous avons connu avec les destinations du Dreamliner au départ de Calgary durant l'été 2019, nous avons ajouté 200 000 sièges de plus et prolongé les dates de services de nos destinations saisonnières, a poursuivi Ed Sims. L'accueil de ces vols nous conforte dans le fait que nous fournissons un service qui a longtemps été ignoré pour les voyageurs au départ de l'Ouest. Nos investissements en Alberta stimulent la croissance économique, donnent de l'élan à l'économie touristique, permettent à nos entreprises et à nos communautés de croître et de débloquer leurs potentiels, et rapprochent les familles et les amis. »

Détails sur les liaisons des appareils Dreamliner de WestJet entre Rome et Calgary :

Liaison Fréquence Départ Arrivée À compter du Calgary-Rome (FCO) Une fois par

semaine 18 h 12 h (+1) 2 mai 2020 Rome (FCO)-Calgary Une fois par

semaine 14 h 16 h 33 3 mai 2020 Calgary-Rome (FCO) Trois fois par

semaine 18 h 12 h (+1) 28 mai 2020 Rome (FCO)-Calgary Trois fois par

semaine 14 h 16 h 33 29 mai 2020

Détails sur les liaisons améliorées des appareils Dreamliner de WestJet entre Calgary et Londres, Paris et Dublin :

Liaison Fréquence Départ Arrivée À compter du Calgary - Londres

(LGW) Tous les jours 19 h 50 11 h 25 (+1) 14 avril 2020 Londres (LGW) -

Calgary Tous les jours 13 h 30 15 h 20 15 avril 2020 Calgary-Paris (CDG) Quatre fois par

semaine 19 h 20 12 h 20 (+1) 12 mars 2020 Paris (CDG)-Calgary Quatre fois par

semaine 14 h 20 15 h 16 13 mars 2020 Calgary-Paris (CDG) Six fois par semaine 19 h 20 12 h 20 (+1) 2 juin 2020 Paris (CDG)-Calgary Six fois par semaine 14 h 20 15 h 16 3 juin 2020 Calgary-Dublin (DUB) Bihebdomadaire 19 h 50 10 h 55 (+1) 3 mai 2020 Dublin (DUB)-Calgary Bihebdomadaire 13 h 14 h 28 4 mai 2020 Calgary-Dublin (DUB) Trois fois par

semaine 19 h 50 10 h 55 (+1) 30 mai 2020 Dublin (DUB)-Calgary Trois fois par

semaine 13 h 14 h 28 31 mai 2020

Pour obtenir davantage de renseignements sur les nouveaux itinéraires et sur la fréquence accrue de vols pour l'horaire estival de WestJet pour le 787-9, visitez le https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/horaires-vols/nouveaute?v_cid=vanity:routes:annoucements:press-release.

À propos de WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore et WestJet Link, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de 110 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 250 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (Skytrax)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

