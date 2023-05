WestJet renforce sa position de chef de file à Winnipeg en annonçant une liaison directe vers Atlanta

Le nouvel itinéraire transfrontalier améliorera les possibilités d'affaires et de loisirs au Manitoba tout en stimulant la prospérité économique de la province

WINNIPEG, MB, le 11 mai 2023 /CNW/ - WestJet a célébré aujourd'hui l'annonce de sa liaison transfrontalière sans escale entre Winnipeg et Atlanta. La nouvelle liaison sera lancée à partir du 6 septembre 2023 et des vols seront offerts cinq fois par semaine, toute l'année. Le nouvel itinéraire permettra d'établir un lien direct entre le Manitoba et le Sud-Est des États-Unis et au-delà, réaffirmant ainsi l'engagement de la compagnie aérienne à stimuler la croissance économique tout en renforçant considérablement l'accès par voie aérienne de la province.

WestJet a souligné aujourd'hui le dernier ajout à son service aéroportuaire de Winnipeg lors d'un événement spécial tenu à Price Industries, avec des invités et des partenaires de marque de toute la province, dont l'honorable Heather Stefanson, première ministre du Manitoba, Nick Hays, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg, Scott Gillingham, maire de Winnipeg, et Dayna Spiring, présidente et chef de la direction de l'organisme Economic Development Winnipeg.

« Je suis heureux d'être de retour à Winnipeg pour annoncer une nouvelle liaison directe entre Winnipeg et Atlanta. L'annonce d'aujourd'hui est le résultat d'une collaboration et d'un partenariat continus et fructueux entre WestJet, le gouvernement du Manitoba, l'Administration aéroportuaire de Winnipeg et plusieurs autres partenaires et intervenants importants, a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial de WestJet. En tant que seule compagnie aérienne offrant une connectivité directe entre Winnipeg et Atlanta, WestJet offre un service qui stimulera les voyages d'affaires et d'agrément grâce à cet accès élargi de Winnipeg au monde entier. La journée d'aujourd'hui témoigne également de notre engagement à stimuler la réussite économique des collectivités que nous desservons. »

« La nouvelle liaison de WestJet reliant Winnipeg et Atlanta est une excellente nouvelle pour le Manitoba et marque une étape importante dans le renforcement de nos liens économiques avec le Sud-Est des États-Unis. Je me réjouis du lancement de ce nouveau trajet en septembre et de l'occasion qu'il offrira aux résidents de voyager partout dans le monde, aux entreprises de se tailler une place sur de nouveaux marchés et aux exploitants d'entreprises touristiques de mettre en valeur la beauté du Manitoba », a ajouté la première ministre Stefanson.

Itinéraire Date de début Fréquence Départ Arrivée Winnipeg - Atlanta 6 septembre 2023 5 vols par semaine 9 h 00 13 h 09 Atlanta - Winnipeg 6 septembre 2023 5 vols par semaine 14 h 00 16 h 20

Partenariat de partage des codes avec Delta

Les invités qui voyagent au-delà d'Atlanta auront accès à un vaste réseau et à des avantages grâce à la solide relation de WestJet avec Delta Air Lines. Cela comprend les vols en partage de codes vers plus de 50 destinations de correspondance maintenant accessibles à partir d'un seul arrêt au départ de Winnipeg, la capacité d'obtenir et de racheter des Récompenses WestJet pour les deux compagnies aériennes et des avantages pour grands voyageurs de premier plan tout au long du voyage.

Les invités de WestJet ont accès au vaste réseau de Delta à l'achat du billet avec enregistrement pour tous les vols dès le point de départ, les bagages enregistrés de bout en bout et l'accès au salon sera offert pour certains invités.

L'annonce de la liaison de WestJet entre Winnipeg et Atlanta arrive moins d'un an après que la compagnie aérienne ait annoncé la création d'une liaison directe entre la capitale du Manitoba et Los Angeles. Depuis le début de la liaison reliant Winnipeg et Los Angeles en octobre 2022, WestJet a connu une forte hausse de voyages transfrontaliers.

Pour en savoir plus sur l'horaire actuel de WestJet à Winnipeg, visitez https://www.westjet.com/fr-ca/flights/direct-flights.

Autres citations :

« C'est une excellente nouvelle pour Winnipeg. Un vol direct vers l'aéroport le plus achalandé du monde renforce notre connectivité mondiale et ouvre de nouvelles possibilités pour le tourisme, le commerce, l'immigration et la croissance économique, a déclaré le maire Scott Gillingham.

La connectivité fait partie intégrante de la capacité de développement économique de notre ville, et cet itinéraire entre l'aéroport international James Armstrong Richardson (YWG) et l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta (ATL) est un autre pas important en avant. » « Economic Development Winnipeg soutient les initiatives stratégiques qui soutiennent la croissance de Winnipeg et aident nos entreprises à réussir, et nous remercions nos précieux partenaires de partager notre vision. Des vols directs vers Atlanta permettront d'établir d'importantes relations d'affaires, en particulier dans l'agroindustrie, la fabrication de pointe et l'économie créative, trois de nos principales industries. Je suis convaincu que cet itinéraire ouvrira des perspectives économiques et culturelles, et plus nous renforçons nos liens avec nos amis du Sud des États-Unis, plus nous nous réjouissons des possibilités. Nous avons hâte de tirer le meilleur parti de ce développement et d'accueillir les visiteurs dans notre ville active et dynamique », a déclaré Dayna Spiring, présidente et chef de la direction, Economic Development Winnipeg.

« L'ajout de vols directs internationaux vers Winnipeg est un élément clé pour nous aider à atteindre notre objectif de doubler les dépenses du tourisme d'ici 2030. Le nouvel itinéraire d'Atlanta offre une autre liaison directe avec notre plus grand marché international, ce qui permet aux visiteurs de s'adonner encore plus facilement à la pêche sans pareille qui se pratique ici, ou de contempler les aurores boréales et les ours polaires à Churchill », a déclaré Colin Ferguson. président et chef de la direction de Travel Manitoba.

« L'ajout de cet itinéraire est une étape importante de notre travail visant à améliorer la connectivité de la communauté, a déclaré Nick Hays, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg. Les Manitobains auront désormais un accès direct à l'un des plus grands " méga-aéroports " du monde, ce qui leur permettra de trouver plus facilement de nouvelles occasions d'affaires ou de découvrir de nouvelles destinations. Nous sommes fiers de voir notre partenariat de longue date avec WestJet prendre de l'ampleur et profiter à tous ceux qui vivent et travaillent ici. »

« Un grand merci à WestJet et à Economic Development Winnipeg d'avoir rendu cette initiative possible pour Winnipeg. L'annonce d'un vol direct YWG-ATL aura une incidence profonde sur notre capacité d'attirer des clients de partout en Amérique du Nord et d'ailleurs au centre de recherche Price Research Center North. La liaison avec cet aéroport, connu comme l'aéroport le plus achalandé au monde en ce qui concerne le trafic de passagers, facilite considérablement les déplacements à Winnipeg pour les ingénieurs, les entrepreneurs, les architectes et les propriétaires », a déclaré Gerry Price, président et chef de la direction, Price Industries Limited.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des Relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected]