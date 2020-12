Les cotes attribuées par l'APEX sont entièrement déterminées en fonction des commentaires et des observations recueillis auprès de passagers tiers à l'aide de l'application Tripit de Concur. En se basant sur la rétroaction des passagers, l'APEX utilise une échelle de cinq étoiles pour évaluer près d'un million de vols assurés par 600 compagnies aériennes mondiales. WestJet a obtenu la cote la plus élevée de l'APEX.

« Nous sommes honorés que nos efforts visant à offrir une expérience exceptionnelle aient été reconnus par l'APEX et par les passagers comme étant dignes d'une cote cinq étoiles, dans la catégorie des grands transporteurs aériens, a déclaré Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. Au cours de cette année remplie de défis inattendus, nos invités ont compté sur nous pour fournir un service pratique, bienveillant et convivial de la réservation jusqu'à la collecte des bagages, tout en accordant une priorité absolue à la sécurité. »

Bien que la pandémie ait considérablement ralenti sa croissance, une fois rétablie, WestJet poursuivra sur sa lancée pour devenir un transporteur aérien d'envergure mondiale, en vue de relier les Canadiens au reste du monde, et le reste du monde au Canada. En 2018, la compagnie aérienne a lancé sa stratégie haut de gamme avec deux événements clés : l'arrivée et la mise en service de ses avions Boeing 787 Dreamliner, comptant trois cabines (Affaires, Privilège et Économie); l'introduction d'une nouvelle cabine Privilège dans la plupart de ses avions 737, accompagnée d'un service et de produits rehaussés. Dernièrement, WestJet a ouvert son premier salon à l'aéroport international de Calgary. Tout au long de la pandémie, le transporteur aérien a continué de figurer parmi les 10 compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium, une entreprise spécialisée dans les données et dans l'analyse en matière de transport aérien.

« Nous remercions l'APEX et tous nos invités d'avoir reconnu nos efforts. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers tous les WestJetters qui ont continué de travailler pour assurer la sécurité de nos invités et pour les soutenir pendant cette période », a ajouté M. von zur Muehlen.

À propos de WestJet

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a continué de figurer parmi les 10 compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréat 2020 d'un prix cinq étoiles de l'APEX, dans la catégorie des grands transporteurs aériens

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Rewards Canada)

Renseignements: Relations avec les médias : Pour joindre le service des Relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected]

