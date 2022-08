La compagnie aérienne ramènera 17 routes vers des destinations soleil et de loisirs des Caraïbes, du Mexique et des États-Unis suspendues pendant la pandémie.

CALGARY, AB, le 8 août 2022 /CNW/ - WestJet a célébré aujourd'hui le retour de 17 routes ensoleillées sur son réseau cet hiver. Les routes qui reviennent, après avoir été suspendues pendant plus de deux ans, offrent aux Canadiens et aux communautés de l'ensemble du réseau de la compagnie aérienne de meilleures possibilités de correspondance et de vacances.

« La remise en service de ces routes est une autre étape positive dans le rétablissement de notre réseau, et vient contribuer à solidifier la réputation de WestJet en tant que compagnie aérienne fiable, amicale et abordable, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de WestJet. Nous sommes conscients que les trois derniers hivers ont perturbé les projets de voyage de nos invités et nous avons hâte de permettre aux Canadiens de renouer avec certaines des destinations plus chaudes qui leur ont le plus manqué. »

La compagnie aérienne a également annoncé aujourd'hui un nouveau service régional six fois par semaine entre Penticton (C.-B.) et Vancouver à partir du 17 février 2023 sur WestJet Link, ainsi que la remise en service de la correspondance intérieure entre Edmonton et Nanaimo (C.-B.).

Points saillants de la diffusion de l'horaire d'hiver de WestJet :

Soleil et loisirs, transfrontaliers et transatlantiques :

Reprise des 17 routes vers des destinations soleil et de loisirs suspendues depuis 2019

Augmentation de 45 % des vols vers des destinations soleil et de loisirs par rapport à l'hiver 2021

Augmentation de 60 % des vols transfrontaliers par rapport à l'hiver 2021

Augmentation de 25 % des vols transatlantiques par rapport à l'hiver 2021

Les investissements de WestJet dans les vols vers des destinations soleil et de loisirs et transfrontaliers augmentent partout au pays avec :



Augmentation de 50 % du nombre de vols en provenance du Centre et de l'Est du Canada par rapport à l'hiver 2021

Augmentation de 55 % du nombre de vols en provenance de l'Ouest canadien par rapport à l'hiver 2021

À l'échelle du réseau :

Augmentation de 65 % des vols à destination et en provenance de Winnipeg (YWG) par rapport à l'hiver 2021

(YWG) par rapport à l'hiver 2021 Augmentation de 50 % des vols à destination et en provenance d' Edmonton (YEG) par rapport à l'hiver 2021

(YEG) par rapport à l'hiver 2021 Augmentation de 35 % des vols à destination et en provenance de Vancouver (YVR) par rapport à l'hiver 2021

(YVR) par rapport à l'hiver 2021 Augmentation de 30 % des vols à destination et en provenance de Calgary (YYC) par rapport à l'hiver 2021

(YYC) par rapport à l'hiver 2021 Augmentation de 10 % des vols à destination et en provenance de Toronto (YYZ) par rapport à 2021

National :

Nouvelle liaison intérieure entre Vancouver et Penticton (C.-B.) sur WestJet Link

et (C.-B.) sur WestJet Link Remise en service de la route Edmonton - Nanaimo , suspendue depuis 2019

- , suspendue depuis 2019 Augmentation globale de 25 % du nombre de vols intérieurs à l'échelle du réseau par rapport à l'hiver 2021

Reprise des vols transfrontaliers :

Route Date de remise en service Pic de fréquence Exploité par Kelowna - Phoenix 16 novembre 2022 1 vol par semaine WestJet Saskatoon - Las Vegas 10 novembre 2022 2 vols par semaine WestJet Saskatoon - Orlando* 16 décembre 2022 1 vol par semaine WestJet Regina - Las Vegas 10 novembre 2022 2 vols par semaine WestJet Regina - Orlando 16 décembre 2022 1 vol par semaine WestJet Vancouver - Orlando 12 novembre 2022 1 vol par semaine WestJet Winnipeg - Phoenix 31 octobre 2022 2 vols par semaine WestJet St. John's - Tampa Bay 19 mars 2023 1 vol par semaine WestJet

*Exploitation très limitée en 2021

Remise en service pour les destinations dans les Caraïbes, Mexique, Amérique centrale :

Route Date de remise en service Pic de fréquence Exploité par Calgary - Belize City 18 novembre 2022 1 vol par semaine WestJet Calgary - Nassau 26 novembre 2022 1 vol par semaine WestJet Calgary - Varadero 5 novembre 2022 1 vol par semaine WestJet Comox - Puerto Vallarta 5 novembre 2022 1 vol par semaine WestJet Ottawa - Montego Bay 12 novembre 2022 2 vols par semaine WestJet Regina - Cancun* 13 novembre 2022 2 vols par semaine WestJet Toronto - Cayo Coco 5 novembre 2022 1 vol par semaine WestJet Toronto - Samana 17 décembre 2022 1 vol par semaine WestJet Winnipeg - Montego Bay 17 décembre 2022 1 vol par semaine WestJet

*Exploitation très limitée en 2021

Routes intérieures :

Route Date de début Fréquence Exploité par Vancouver - Penticton* 17 février 2023 6 vols par semaine WestJet Link Edmonton - Nanaimo 30 octobre 2022 3 vols par semaine WestJet Encore

*Nouvelle route

