MONTRÉAL, le 7 juill. 2025 /CNW/ - WestJet a publié ses programmes de vol depuis le Québec pour l'hiver 2025-2026, avec les premiers itinéraires intégrés avec Sunwing. Pour la première fois, WestJet offrira des départs hebdomadaires depuis Montréal vers Samaná, en République dominicaine, et Managua, au Nicaragua. WestJet lance également deux nouvelles destinations à partir de Québec : Île San Andrés, Colombie et Montego Bay, Jamaïque.

Samaná en République dominicaine (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Le Groupe WestJet continue de voir de nombreuses possibilités de croissance pour le Québec, et nous demeurons déterminés à transporter les invités en toute sécurité vers les endroits qui les séduisent le plus », a déclaré Lyne Chayer, vice-présidente de Sunwing Vacations Group Québec. « Nous sommes également fiers de perpétuer l'héritage de longue date de Sunwing, qui aide les Québécois à profiter de vacances ensoleillées pendant les mois froids de l'hiver. »

Déterminé à offrir des liaisons abordables entre le Québec et un total de 23 lieux de vacances au soleil, WestJet a choisi d'augmenter de 12 % ses vols hebdomadaires dans l'ensemble, les services sans escale depuis le Québec uniquement à destination de l'Amérique latine et des Caraïbes augmentant de 13 %.

Sunwing Vacations élargit ses options de forfaits vacances

Le Groupe WestJet va continuer d'offrir des forfaits vacances améliorés cet hiver, par l'entremise des marques de voyages organisés et de vente au détail de Sunwing Vacations Group. Les personnes à la recherche de vacances peuvent profiter de voyages de vacances fluides et abordables ainsi que de l'accueil de premier plan de WestJet en réservant sur Vacances WestJet Québec, Sunwing.ca ou WestJet.com.

« Nous sommes ravis d'offrir des vols et des forfaits vacances au départ de Montréal vers les nouvelles destinations passionnantes que sont Samaná et Managua pour cette saison hivernale, ainsi que des forfaits vacances à partir de Québec vers San Andrés et à Montego Bay », a déclaré Lyne Chayer. « Ces destinations sont toutes riches du point de vue culturel et historique et peuvent être réservées par l'entremise de nos marques de vacances tout inclus. Nous sommes ravis d'offrir un nombre croissant d'options de vacances pour répondre aux divers besoins de nos invités du Québec, ainsi qu'un service fiable, attentionné et bilingue à bord des appareils de WestJet. Nous encourageons les invités à réserver au plus tôt pour profiter de départs vers leur destination préférée à des prix incroyables. »

Les invités au départ du Québec pourront effectuer des réservations à partir du programme de vol complet de WestJet pour l'hiver 2025/2026, à compter du 14 juillet 2025.

Points saillants du programme de vols pour l'hiver 2025/2026 :

Itinéraire Fréquence

de pointe Date de début Variation de fréquence

(par rapport à l'hiver

2024/2025) Montréal - Samaná 2 vols par semaine 11 décembre 2025 Nouvel itinéraire Montréal - Managua 1 vol par semaine 18 décembre 2025 Nouvelle destination Montréal - Puerto Plata* 5 vols par semaine 28 octobre 2025 Augmentation de la fréquence (67 %) Montréal - Santa Clara* 5 vols par semaine Tout au long de l'année Augmentation de la fréquence (25 %) Montréal - Punta Cana* 13 vols par semaine Tout au long de l'année Augmentation de la fréquence (8 %) Montréal - Cancún* 14 vols par semaine Tout au long de l'année Augmentation de la fréquence (8 %) Montréal - Cayo Coco* 7 vols par semaine Tout au long de l'année Augmentation de la fréquence (17 %) Montréal - Río Hato* 2 vols par semaine Tout au long de l'année Augmentation de la fréquence (100 %) Montréal - Puerto Vallarta* 2 vols par semaine 7 décembre 2025 Augmentation de la fréquence (100 %) Québec - San Andrés 1 vol par semaine 8 décembre 2025 Nouvel itinéraire Québec - Montego Bay 1 vol par semaine 6 décembre 2025 Nouvel itinéraire *Nouvelles fréquences de vol à compter du 14 juillet 2025

Autres citations

Montréal (YUL) - Karl Brochu, vice-président des opérations aéroportuaires et du développement des services aériens, Aéroports de Montréal

« Aéroports de Montréal (ADM) se réjouit de ces nouvelles routes desservies par WestJet, un partenaire de longue date qui facilite les déplacements des nombreux voyageurs qui utilisent l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) », a déclaré Karl Brochu, vice-président des opérations aéroportuaires et du développement des services aériens d'ADM. « Nous sommes très heureux de soutenir WestJet dans l'élargissement de son offre de service avec ces nouvelles destinations soleil qui répondent aux besoins de différents groupes de voyageurs. Un aéroport qui propose une desserte variée et accessible, c'est un aéroport qui bénéficie à toute la communauté. »

Ville de Québec (YQB) - Stéphane Poirier, président et chef de la direction, YQB

« L'ajout de San Andrés en Colombie et de Montego Bay en Jamaïque reflète l'engagement de WestJet à offrir aux personnes voyageant au départ de Québec des options hivernales variées, attrayantes et facilement accessibles », a souligné Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB. « Ces nouvelles destinations soleil répondent parfaitement à notre objectif commun d'élargir l'offre au départ de YQB et témoignent de la confiance renouvelée du transporteur envers notre aéroport. Nous saluons la volonté de WestJet d'enrichir son réseau et de soutenir la croissance de notre marché. »

Samaná (AZS) - Alexandra Malvezin, directrice commerciale d'AERODOM

« Nous sommes ravis de ces nouveaux vols au départ du Canada vers Samaná. « Grâce à WestJet, un plus grand nombre de voyageurs vont pouvoir découvrir les magnifiques plages, la beauté naturelle et la riche culture de cette incroyable région », a déclaré Alexandra Malvezin, directrice commerciale d'AERODOM. « Nous sommes déterminés à améliorer la connectivité aérienne dans les aéroports VINCI et à soutenir la croissance et la prospérité des collectivités que nous desservons. »

WestJet Cargo - Amanda Ierfino, vice-présidente des ventes et du fret de WestJet

« Nous sommes ravis de voir la connectivité s'élargir à Montréal grâce à l'ajout d'un service de fret à destination de Managua et de Samaná dès cet hiver », a déclaré Amanda Ierfino, vice-présidente des ventes et du fret de WestJet. « Ces itinéraires sont particulièrement importants pour le transport de marchandises périssables, telles que les fruits tropicaux, les fleurs fraîches et les fruits de mer. Ils permettent de répondre à la demande saisonnière et de faciliter les flux commerciaux ainsi que les liens économiques entre le Canada, l'Amérique centrale et les Caraïbes. »

