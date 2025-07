Un service accru en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie vient compléter la capacité supplémentaire des principales villes canadiennes

CALGARY, AB, le 7 juill. 2025 /CNW/ - WestJet a dévoilé son calendrier hivernal 2025-2026, offrant cinq nouvelles destinations. Le nombre de départs augmentera de 3 % sur 12 mois, mais le nombre de places restera la même que l'hiver dernier étant donné que des sièges seront retirés des avions de Sunwing/Swoop, afin de les mettre au niveau des normes de WestJet avant le début de l'hiver.

Panorama de la ville de Panama (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

Cet hiver, WestJet exploitera 305 itinéraires au total et desservira 62 destinations soleil de l'Amérique latine, des Caraïbes et des États-Unis, en offrant aux Canadiens des occasions plus abordables d'échapper au froid et de profiter d'escapades ensoleillées. Grâce aux options de vol seulement offertes par WestJet et aux forfaits de vacances offerts par Sunwing Vacations Group, WestJet domine le marché des voyages au soleil à partir du Canada.

« Les Canadiens veulent de la valeur lorsqu'ils fuient le froid, et le calendrier hivernal 2025-2026 de WestJet offre à la fois un prix abordable et du choix », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de Groupe WestJet. « En élargissant notre réseau de destinations soleil, en renforçant les principaux itinéraires et en assurant une croissance stratégique partout au Canada et à l'échelle internationale, WestJet répond aux besoins des Canadiens en les reliant aux destinations qu'ils aiment à des prix abordables. En fait, 71 % des services sans escale de WestJet sont actuellement moins chers qu'en 2024. »

Nouvelles destinations et nouveaux itinéraires

Le calendrier comprend de nouvelles destinations : la ville de Panama, au Panama; Guadalajara, au Mexique; Tepic (Nayarit), au Mexique; La Havane, à Cuba; et Managua, au Nicaragua. Le calendrier marque également la première saison hivernale de la ville de Mexico depuis qu'elle est devenue un service à longueur d'année.

Le nombre de places pour la région de l'Amérique latine et des Caraïbes devrait augmenter de 6 %, les points chauds de vacances populaires, comme le Costa Rica, la République dominicaine et le Mexique, étant visés pour la croissance de nouveaux itinéraires.

Nouvelles destinations Fréquence de pointe Date de début Date de fin Calgary - Panama 4 fois par semaine 13 décembre 2025 25 avril 2026 Calgary - Guadalajara 2 fois par semaine 7 décembre 2025 12 avril 2026 Calgary - Tepic (Nayarit) 1 fois par semaine 13 décembre 2025 25 avril 2026 Montréal - Managua 1 fois par semaine 18 décembre 2025 2 avril 2026 Toronto - La Havane 2 fois par semaine 18 décembre 2025 23 avril 2026

Nouveaux itinéraires Fréquence de pointe Date de début Date de fin Calgary - Cozumel 1 fois par semaine 20 décembre 2025 11 avril 2026 Calgary - Puerto Plata 1 fois par semaine 14 décembre 2025 12 avril 2026 Vancouver - Libéria 1 fois par semaine 12 décembre 2025 24 avril 2026 Montréal - Samaná 2 fois par semaine 11 décembre 2025 12 avril 2026 Québec - Montego Bay 1 fois par semaine 6 décembre 2025 11 avril 2026 Thunder Bay - Punta Cana 1 fois par semaine 16 décembre 2025 7 avril 2026 Winnipeg - Libéria 1 fois par semaine 19 décembre 2025 25 avril 2026

Itinéraires de retour pour l'hiver 2025-2026

Samaná, en République dominicaine, auparavant offert uniquement par Sunwing Airlines, sera désormais offert par WestJet, pour relier les invités à l'une des régions d'écotourisme à la croissance la plus rapide des Caraïbes, connue pour ses plages immaculées et sa beauté naturelle. WestJet reprend également le service sur quatre itinéraires supplémentaires, tout en rétablissant le service saisonnier vers des dizaines de destinations hivernales préférées au Canada.

Itinéraire Fréquence de pointe Date de début Date de fin Calgary - Mexico 4 fois par semaine Prolongation du service toute l'année Edmonton - Montego Bay 1 fois par semaine 2 novembre 2025 12 avril 2026 Québec - San Andrés 1 fois par semaine 8 décembre 2025 6 avril 2026 Toronto - Samaná 1 fois par semaine 11 décembre 2025 23 avril 2026

Renforcement de la connectivité en Asie

En plus de l'expansion du réseau des destinations soleil, WestJet poursuit sa croissance sur les marchés internationaux. Le service entre la plaque tournante mondiale de la compagnie à Calgary et Tokyo (Narita) passera de trois à sept vols par semaine, ce qui permettra une connectivité quotidienne vers l'Asie et contribuera à une croissance intercontinentale de 18 % sur 12 mois.

« Nous accordons la priorité à la souplesse, à l'offre de choix et à la valeur pour répondre à la demande des Canadiens qui souhaitent visiter des destinations où il fait chaud. Avec plus de 4 300 départs hebdomadaires vers 106 destinations prévus cet hiver, il y a quelque chose pour tout le monde! », a ajouté M. Weatherill.

Le calendrier complet de WestJet pour l'hiver 2025-2026 sera disponible pour les réservations à compter du 14 juillet 2025.

Autres citations

Panama (PTY) - Gloria De León Zubieta, ministre du Tourisme du Panama.

« Nous sommes heureux d'accueillir le nouveau service de WestJet entre Calgary et Panama, qui représente plus qu'un nouvel itinéraire, il s'agit d'une occasion pour le Panama d'établir des liens plus étroits avec un marché de grande valeur comme le Canada et de continuer à se positionner comme une plaque tournante stratégique dans la région. Ce lien soutient notre objectif national d'attirer plus de visiteurs internationaux et de mettre en valeur le Panama en tant que destination qui relie les continents, les cultures et les occasions », a déclaré Gloria De León Zubieta, ministre du Tourisme du Panama.

Tepic/Nayarit (TPQ) - Javier García Bejos, chef de la direction d'AME (Aeropuertos Mexicanos)

« Ce nouveau service direct depuis Calgary représente bien plus qu'une simple liaison aérienne : c'est le résultat de plusieurs années de collaboration avec WestJet, une compagnie aérienne stratégique sur le marché canadien et un acteur clé de l'expansion internationale de la Riviera Nayarit. Grâce au nouvel aéroport international de la Riviera Nayarit et aux niveaux historiques d'investissements dans les infrastructures régionales, nous pouvons maintenant offrir une porte d'entrée moderne et efficace, parfaitement connectée aux principales destinations du Mexique comme Sayulita, Tequila, Punta Mita et San Blas, avec des temps de trajet plus courts que jamais.

La région connaît une transformation sans précédent : le tourisme est en pleine croissance, les investissements affluent et nous sommes en train de jeter les bases d'un développement durable, inclusif et à forte valeur ajoutée au Nayarit. »

Tepic/Nayarit (TPQ) - Miguel Ángel Navarro Quintero, gouverneur du Nayarit

« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement d'une nouvelle liaison directe entre Calgary et l'aéroport international de Tepic-Riviera Nayarit, opérée par WestJet. Ce vol historique marque la première connexion directe entre le Canada et l'État du Nayarit, ce qui représente une étape majeure dans l'expansion du tourisme international dans la région. Cette nouvelle ligne va permettre aux voyageurs canadiens d'explorer plus facilement le riche patrimoine culturel, les paysages naturels spectaculaires et les plages ensoleillées de la Riviera Nayarit ainsi que de tout l'État. Nous sommes impatients d'accueillir un plus grand nombre de visiteurs pour leur permettre de découvrir la chaleur, la beauté et les traditions vibrantes qui font du Nayarit une destination vraiment unique. »

Guadalajara (GDL) - Raúl Revuelta Musalem, chef de la direction du Grupo Aeroportuario del Pacífico

« Le lancement de cette nouvelle ligne depuis Calgary, opérée par une compagnie aérienne de renom telle que WestJet, élargit les options de voyage et va également permettre une augmentation des arrivées de touristes dans l'État du Jalisco. Conformément à nos plans d'expansion, nous continuons de créer des conditions optimales pour que l'aéroport de Guadalajara devienne une plaque tournante stratégique pour les opérations ciblant le marché canadien », a déclaré Raúl Revuelta Musalem, chef de la direction de Grupo Aeroportuario del Pacífico.

La Havane (HAV) - Cuban Aviation Corporation

« La Cuban Aviation Corporation accueille avec enthousiasme l'annonce des nouvelles opérations de WestJet à La Havane pour cet hiver. Ce nouveau service représente une étape importante dans le renforcement des liens entre le Canada et Cuba. Il facilitera l'accès d'un plus grand nombre de visiteurs canadiens à la capitale cubaine, contribuant à la reprise et à la revitalisation du secteur national du tourisme.

Nous accueillons chaleureusement WestJet et lui souhaitons tout le succès possible dans cette nouvelle ère, convaincus que sa présence contribuera à la croissance durable du tourisme et de l'aviation à Cuba. »

WestJet Cargo - Amanda Ierfino, vice-présidente des ventes et du fret de WestJet

« Le calendrier hivernal 2025-2026 de WestJet marque un moment charnière pour nos activités de fret ventral en croissance, a déclaré Amanda Ierfino, vice-présidente, Ventes et fret, WestJet. Avec une capacité accrue et un élan croissant, nous nous attendons à une forte demande de fret sur de nouveaux itinéraires vers Guadalajara, Managua, Samaná et La Havane. Le lancement d'un service quotidien vers Tokyo est particulièrement emballant, car il présente un solide potentiel commercial bidirectionnel dans des secteurs de grande valeur comme l'électronique, les composants automobiles, les machines et les produits périssables haut de gamme comme les fruits de mer et les fruits frais. »

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et trois appareils desservant cinq destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. Suite à l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters s'envolent désormais à bord de près de 200 appareils et les invités disposent d'une connexion vers plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien, regroupant WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le Groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à bas coûts et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur X à x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Envoyez un courriel au service de relations avec les médias de WestJet à [email protected]