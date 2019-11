WestJet propulsera la croissance du tourisme autochtone canadien

Signature d'un partenariat national sur trois ans avec l'ATAC

KELOWNA, BC et TERRITOIRE SYILX, BC, le 13 nov. 2019 /CNW/ - (CITA) - Aujourd'hui, lors du Congrès international du tourisme autochtone (CITA) sur le territoire syilx, à Kelowna, en Colombie-Britannique, WestJet a signé un accord de 100 000 $ sur trois ans avec l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC) afin de permettre au tourisme autochtone de déployer ses ailes canadiennes.

« Des itinéraires autochtones lancés cet été à cet engagement pluriannuel, WestJet offre à l'ATAC et aux entrepreneurs touristiques autochtones de nombreuses possibilités de propulser le tourisme autochtone partout au Canada et de promouvoir nos expériences auprès d'un public mondial », a déclaré M. Keith Henry, président-directeur général de l'ATAC.

Dans le cadre de ce partenariat, WestJet et l'ATAC collaboreront pour :

Aider les entreprises touristiques autochtones à se préparer à l'exportation lorsqu'elles sont prêtes à accueillir des visiteurs internationaux; Soutenir les efforts et l'ambition des jeunes entrepreneurs autochtones en appuyant leur participation aux éditions 2020, 2021 et 2022 du CITA, congrès annuel du tourisme autochtone; Utiliser le système de divertissement en vol de WestJet sur les trajets intérieurs et internationaux pour présenter le large éventail d'expériences touristiques autochtones canadiennes; Collaborer au contenu et aux articles sur le tourisme autochtone qui figureront dans le magazine en vol de WestJet tout au long de l'année; Établir WestJet en tant que la compagnie aérienne officielle du CITA, congrès qui a lieu dans une nouvelle destination au Canada à chaque année.

« Notre but est de rassembler les gens et c'est dans cet esprit que nous renforçons notre partenariat avec l'ATAC afin de collaborer avec les peuples, entrepreneurs et jeunes autochtones », a déclaré M. Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux de WestJet. « Nous sommes fiers d'appuyer la culture, l'histoire et les récits autochtones au Canada et de les promouvoir au travers le monde. »

WestJet collabore sur des initiatives globales avec l'ATAC et des chefs de file autochtones, dont la cérémonie de bénédiction de son premier Boeing 787 Dreamliner et le dévoilement du nouveau hangar pour accueillir les Dreamliner. En mai, WestJet s'est associé à Destination Canada et l'ATAC dans le cadre d'une vitrine sur le tourisme autochtone à Londres, au Royaume-Uni, afin d'informer l'industrie mondiale du tourisme de l'importance du tourisme autochtone - un secteur unique et en pleine croissance au Canada.

À propos de l'Association touristique autochtone du Canada

L'Association touristique autochtone du Canada (ATAC) est la principale organisation chargée de développer le tourisme autochtone dans l'ensemble du pays. Guidée par la vision d'une industrie prospère offrant des expériences authentiques, mémorables et enrichissantes, l'ATAC établit des partenariats avec d'autres groupes et régions ayant des mandats similaires afin de consolider le secteur du tourisme autochtone. Ensemble, ils assurent le soutien et la promotion des entreprises touristiques mettant en valeur la culture autochtone authentique par le développement de l'offre et le marketing, en suivant un protocole respectueux. La croissance du tourisme autochtone dépassant celle du tourisme en général au Canada et la demande internationale pour des expériences autochtones étant à un niveau record, l'ATAC a récemment mis à jour son plan quinquennal. Consulter les divers forfaits et expériences sur www.indigenouscanada.travel. Plus d'informations sont disponibles sur www.indigenoustourism.ca.

À propos de WestJet

En collaboration avec ses transporteurs régionaux, WestJet Encore et WestJet Link, WestJet exploite des vols réguliers dans un réseau de plus de 110 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et propose plus de 250 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de ses partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pendant trois années consécutives (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi récipiendaire du prix Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur ses vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site www.westjet.com.

Pour une sélection d'images, veuillez consulter ce lien

