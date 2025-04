WestJet vous présente Flex Vacances, offrant aux invités la chance de faire la promotion de leurs publications de vacances sur des panneaux publicitaires à travers le pays.

CALGARY, AB, le 1er avril 2025 /CNW/ - WestJet annonce aujourd'hui un nouveau programme incroyable, Flex Vacances, qui offre aux invités la chance de partager leurs publications de vacances au-delà des réseaux sociaux.

« Quand les invités sont en vacances, l'une des choses qu'ils attendent avec le plus d'impatience est de partager leur expérience de voyage avec leurs proches et leur famille sur les réseaux sociaux, » a déclaré Jennifer Callegaro, directrice du marketing chez WestJet. « Avec Flex Vacances, nous sommes ravis d'offrir à nos invités une nouvelle façon créative de partager leurs aventures de voyage sur des panneaux publicitaires et des arrêts d'autobus partout au Canada. »

Ce programme unique en son genre offre aux invités de WestJet l'opportunité de voir leurs photos de vacances prendre vie d'une nouvelle façon, avec plus de visibilité et de possibilités de devenir virales que jamais.

Chaque jour, les Canadiens et les influenceurs de réseaux sociaux en devenir peuvent participer en sélectionnant Flex Vacances au moment de leur réservation à westjet.com. Ils peuvent ensuite choisir parmi leurs images prises lors de leurs vacances et téléchargées sur leurs comptes de réseaux sociaux lesquelles seront synchronisées avec les panneaux publicitaires numériques à travers le Canada.

Avec des initiatives audacieuses comme Flex Vacances, WestJet continue de démontrer qu'elle vous permet d'embarquer dans l'aventure.

Pour en apprendre davantage sur le programme Flex Vacances, visitez westjet.com/flexvacances.

