WestJet ouvrira une base d'affectation saisonnière à Québec pour l'hiver 2025-2026

Cette annonce renforce l'engagement de WestJet et du Groupe de Vacances Sunwing envers les voyageurs du Québec

QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé l'ouverture de sa base d'affectation saisonnière à Québec pour l'hiver, consolidant l'engagement à long terme de la compagnie aérienne envers la province et ses voyageurs.

La nouvelle base, qui sera exploitée de décembre 2025 à avril 2026, permettra à WestJet de mieux répondre à la forte demande de vols hivernaux vers des destinations soleil au départ de Québec, tout en offrant à ses équipages l'occasion de vivre et travailler près de la maison.

« Québec est une ville importante dans notre réseau. Cet investissement reflète notre profond engagement envers la province », a déclaré Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing au Québec. « Cette base saisonnière nous permet de solidifier notre présence au Québec en facilitant les voyages de nos clients qui souhaitent s'envoler vers les destinations ensoleillées qu'ils adorent et en resserrant les liens avec la communauté que nous desservons. »

Les voyageurs auront accès à des vols directs pratiques au départ de Québec vers certaines des plus populaires destinations tropicales, notamment Cancún, Punta Cana, Montego Bay, Varadero, Puerto Vallarta, l'île de San Andrés (une nouveauté!) et bien d'autres.

« C'est une excellente nouvelle à la fois pour nos clients et nos employés », ajoute Mme Chayer. « En ouvrant une base d'affectation saisonnière à Québec, non seulement nous assurons un service fiable durant la haute saison hivernale, mais nous offrons aussi la chance à nos équipes de demeurer au sein leur communauté tout en répondant à la demande grandissante pour les voyages. »

Même si la base sera exploitée uniquement de manière saisonnière afin de répondre à l'achalandage hivernal, la ville de Québec est essentielle à la stratégie annuelle de WestJet et du Groupe de Vacances Sunwing qui vise à accroître et investir dans le marché québécois.

À l'heure actuelle, la base d'affectation de Québec sera uniquement saisonnière et les vols au départ de cet aéroport couvriront principalement les destinations tropicales. Pendant le reste de l'année, les opérations nationales et internationales à destination et en provenance de Québec seront toujours assurées par les bases d'affectation de Montréal ou des environs.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996, avec un peu plus de 200 employés et trois avions desservant cinq destinations. Depuis, WestJet a été le pionnier des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration avec Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters assurent maintenant la gestion de notre flotte qui compte près de 200 avions, reliant les voyageurs à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

Comptant parmi les grands employeurs au Canada, le groupe WestJet, qui englobe WestJet Airlines, le Groupe de Vacances Sunwing et WestJet Cargo, est le principal transporteur aérien à faible coût au pays et le plus important fournisseur de vacances, à la poursuite d'un seul et même objectif : offrir des voyages abordables aux Canadiens.

Apprenez-en plus sur WestJet au https://www.westjet.com/fr-ca/qui-sommes-nous

Suivez WestJet sur Facebook : facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur X : x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram : instagram.com/westjet

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Relations avec les médias de WestJet : [email protected]