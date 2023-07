Le Groupe WestJet offre un service inégalé vers les destinations soleil au moyen de 230 liaisons directes au départ du Canada vers le sud des États-Unis, le Mexique, les Caraïbes et l'Amérique centrale cet hiver.

Faisant la transition vers un service à longueur d'année pour les principaux itinéraires de vol, WestJet garantit à ses invités un accès constant aux destinations internationales les plus prisées et des liaisons intérieures essentielles.

La compagnie aérienne donne vie à sa stratégie de croissance en offrant de nouvelles liaisons intérieures vers les marchés clés du Canada atlantique tout au long de l'année

CALGARY, AB, le 24 juill. 2023 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui son horaire d'hiver. Ce calendrier présente d'importantes occasions pour les Canadiens de planifier leurs évasions hivernales, tout en prolongeant les principales liaisons intérieures et internationales, qui passent de son régime estival à un service à longueur d'année.

« L'horaire d'hiver de cette année vise à offrir aux Canadiens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des destinations soleil abordables de partout au Canada, des liaisons intérieures améliorées d'un océan à l'autre et l'assurance que certains de nos itinéraires les plus populaires, qui étaient auparavant exploités exclusivement en été, sont maintenant offerts tout au long de l'année », a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial du Groupe WestJet.

Expansion du service vers les destinations soleil

Conformément à la stratégie de croissance de WestJet et en offrant des occasions plus abordables de voyage pour le plaisir et vers des destinations soleil, la compagnie aérienne offre cet hiver de plus en plus de possibilités de s'évader grâce à un nouveau service vers certaines des destinations ensoleillées les plus populaires de WestJet. Proposant quatre nouveaux itinéraires et le retour de quatre itinéraires ayant déjà été offerts, l'horaire d'hiver de WestJet prévoit plus de 85 départs quotidiens en moyenne vers des destinations soleil en provenance de collectivités de partout au Canada. De plus, en réponse à la forte demande pour des vols vers les plages populaires du Mexique, WestJet est fière d'être la compagnie aérienne qui offrira le plus grand nombre de vols vers plus de 10 destinations mexicaines en provenance du Canada cet hiver.

Liaison Fréquence Date de début Calgary - Tampa Bay (nouveau) 1 vol par semaine 23 décembre Edmonton - Montego Bay (nouveau) 1 vol par semaine 12 novembre Edmonton - Mazatlán (de retour) 2 vols par semaine 4 novembre Prince George - Puerto Vallarta (de retour) 1 vol par semaine 16 décembre Toronto - Bonaire (nouveau) 1 vol par semaine 12 décembre Winnipeg - Huatulco (nouveau) 1 vol par semaine 24 décembre Victoria - Los Cabos (de retour) 1 vol par semaine 9 novembre Edmonton - Abbotsford (de retour) 5 vols par semaine 29 octobre

Dans le cadre de son horaire d'hiver, la compagnie aérienne a également annoncé un nouveau service saisonnier sans escale entre Toronto et Bonaire qui sera offert à compter du 12 décembre 2023. L'intégration de Bonaire au réseau de WestJet permet au transporteur de continuer d'accroître sa capacité et son engagement envers la région du Grand Toronto.

Élargissement de l'offre de services tout au long de l'année

En raison d'une demande exceptionnelle, WestJet offrira tout au long de l'année certains itinéraires de vol qui sont très populaires auprès de ses invités cet été.

Liaison Pic de fréquence Calgary - Paris 4 vols par semaine Edmonton - Minneapolis 5 vols par semaine Saskatoon - Minneapolis Trois vols par semaine Winnipeg - Atlanta 5 vols par semaine Vancouver - Atlanta 5 vols par semaine Vancouver - Regina** Trois vols par semaine Vancouver - Saskatoon** 2 vols par semaine

** Itinéraire de nouveau offert

Grâce aux partenariats de partage de codes de WestJet, les invités dont la correspondance passera par Paris, Atlanta ou Minneapolis auront accès aux grands centres d'Air France ou de Delta, respectivement, profitant ainsi d'un vaste réseau de destinations en Europe et aux États-Unis à partir d'un seul billet.

WestJet partout au pays

Conformément au plan de croissance de la compagnie aérienne, qui vise à élargir continuellement les options permettant à ses invités de voyager d'un océan à l'autre, WestJet prolonge le service pour deux autres principaux itinéraires intérieurs de Calgary vers Moncton et St. John's, respectivement, qui passera de son régime estival à un service à longueur d'année.

« Nous sommes plus déterminés que jamais à poursuivre sur notre lancée et à améliorer les liaisons d'est en ouest du Canada tout au long de l'année, a poursuivi M. Weatherill. Les relations solides entre l'est et l'ouest du Canada sont essentielles pour les collectivités que nous desservons et stimulent les occasions d'affaires et de tourisme partout au pays. »

Liaison Pic de fréquence Calgary - Moncton 2 vols par semaine Calgary - St. John's 2 vols par semaine

Capacité du Groupe WestJet

En tant que partie intégrante du groupe WestJet, Sunwing Airlines renforce davantage les options de voyages d'agrément et au soleil partout au pays. En tant que Groupe West, WestJet et Sunwing Airlines travailleront ensemble pour offrir plus de sièges que toute autre compagnie aérienne canadienne, en proposant cet hiver 230 liaisons directes entre 26 collectivités canadiennes et 55 destinations soleil populaires aux États-Unis, au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale.

Par l'entremise de son horaire d'hiver publié récemment, Sunwing continue de miser sur les racines de la marque dans l'est du pays, augmentant sa capacité dans la région de l'Atlantique de 26 %, au Québec de 15 % et en Ontario de 9 %, comparativement à 2022.

« Alors que nous travaillons à l'intégration de notre compagnie aérienne, les horaires hivernaux complémentaires de WestJet et de Sunwing Airlines montrent les premiers signes d'un avenir dynamique pour le Groupe WestJet, qui profitera d'une présence considérablement accrue dans l'Est du Canada et offrira aux Canadiens des occasions encore plus simples et abordables de voyager pour le plaisir et vers des destinations soleil partout au pays,» a conclu M. Weatherill.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected]