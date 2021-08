Cette nouvelle destination devient la 12e option à s'ajouter aux services sans escale vers les États-Unis à partir de Calgary d'ici novembre 2021

CALGARY, AB, le 4 août 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un nouveau service sans escale entre Calgary (Alberta) et Seattle (Washington). En tant que compagnie aérienne qui offre le plus grand nombre de vols à partir de Calgary, le nouveau service sans escale vers Seattle sera offert quatre fois par semaine à compter du 4 novembre 2021 au moyen des avions Q400 de WestJet Encore et sera offert deux fois par jour à partir du 19 mai 2022.

« Nous sommes ravis d'ajouter le service Calgary-Seattle à notre réseau, en offrant notre premier service sans escale entre ces deux villes incroyables, a déclaré John Weatherill, directeur commercial de WestJet. Que ce soit pour visiter la ville d'Émeraude afin de voir son équipe sportive préférée ou pour explorer les Rocheuses canadiennes, cet itinéraire offre aux visiteurs de l'Ouest canadien et du Nord-Ouest du Pacifique de nouvelles options pratiques et abordables pour les affaires et les loisirs. Alors que nous continuons à renforcer notre présence à partir de notre plaque tournante à Calgary, nous continuerons à faire des investissements qui appuient le rétablissement de notre réseau transfrontalier. »

Avec l'assouplissement des restrictions frontalières du Canada le 9 août 2021, WestJet continue de renforcer sa position de plus grand transporteur aérien de l'Ouest canadien grâce à l'introduction d'un nouveau service entre les deux villes emblématiques.

Avec l'ajout de Seattle au réseau de WestJet, les invités profiteront également de nouvelles correspondances pratiques via l'aéroport international Tacoma (SEA) de Seattle vers des destinations américaines. De plus amples détails sur les options de correspondances seront communiqués à une date ultérieure.

Détails sur le nouveau service de WestJet entre Calgary et Seattle :

Itinéraire Fréquence Date de début Calgary - Seattle 4 vols par semaine 4 novembre 2021

6 vols par semaine 20 décembre 2021

1 vol par jour 28 mars 2022

2 vols par jour 19 mai 2022 Seattle - Calgary 4 vols par semaine 4 novembre 2021

6 vols par semaine 20 décembre 2021

1 vol par jour 28 mars 2022

2 vols par jour 19 mai 2022

Autres citations

« L'engagement de WestJet à élargir ses liens commerciaux et à diriger la reconstruction de l'économie touristique en Alberta n'a jamais été aussi fort, a déclaré Angela Avery, vice-présidente exécutive, Affaires extérieures et chef des affaires juridiques de WestJet. Nous sommes à l'écoute de nos partenaires et nous sommes ravis de rendre le Nord-Ouest du Pacifique plus connecté au Canada grâce à notre plaque tournante mondiale. Nous nous réjouissons à l'idée d'élargir les liens entre l'emploi, le commerce et le tourisme grâce à cet investissement. »

« Malgré les enjeux de la dernière année, nous sommes une porte d'entrée pour les voyages d'affaires et d'agrément dans notre région grâce à l'ajout d'un nouveau transporteur à l'aéroport SEA, a expliqué Lance Lyttle, directeur général de l'aéroport SEA. La résilience de la région durant l'une des périodes les plus difficiles de notre industrie continue d'attirer des choix supplémentaires pour les visiteurs, les entreprises et les résidents de la région. Que vous soyez en voyage d'affaires ou d'agrément dans les magnifiques Rocheuses canadiennes, WestJet est un ajout précieux aux choix des passagers. »

« Félicitations à WestJet pour sa nouvelle liaison directe entre YYC et Seattle, a commenté Bob Sartor, président et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire de Calgary. Nous avons hâte de présenter cette magnifique ville côtière à nos invités et qu'ils profitent de la culture, de la cuisine et, bien sûr, du café, et nous sommes impatients d'accueillir des invités américains de la région du Nord-Ouest du Pacifique à YYC. »

« Le nouveau vol direct de WestJet à destination de Seattle est un autre signe de reprise économique pour notre industrie du tourisme, a signifié quant à lui Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation de l'Alberta. Faire venir des voyageurs étrangers en Alberta est essentiel pour revitaliser notre secteur de l'hôtellerie et redonner du travail aux gens. »

« La première liaison sans escale de WestJet entre Seattle et Calgary favorisera la croissance continue des voyages d'affaires et d'agrément entre nos deux grandes villes, a annoncé Brandon A. Lee, consul général du Canada, Seattle (États-Unis). Cette liaison permettra aux chefs d'entreprise de Seattle de profiter plus facilement de l'écosystème commercial innovateur et dynamique de Calgary, qui compte 118 sièges sociaux et qui bénéficie du quatrième taux d'imposition réel le plus bas au monde. Ils pourront également accéder facilement aux majestueux parcs nationaux et stations de ski des montagnes Rocheuses canadiennes. Ce nouvel itinéraire vers la plaque tournante de WestJet à Calgary permet aux visiteurs de se rendre vers d'autres destinations partout au Canada, ce qui facilite les visites à Calgary, en Alberta et au Canada dans son ensemble. »

« Grâce à cette nouvelle liaison reliant Calgary et Seattle, WestJet contribue à la reprise de l'économie touristique de Calgary et de l'Alberta, a affirmé Cindy Ady, chef de la direction de Tourism Calgary. Les nouvelles liaisons aériennes sont essentielles à la reprise de notre industrie touristique. Un accès aérien pratique se traduira par un plus grand nombre de visiteurs dans notre ville, ce qui renforcera l'impact économique du tourisme, qui contribue directement à l'économie de Calgary à hauteur de plus de 2,5 milliards de dollars chaque année. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de la compagnie aérienne a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

