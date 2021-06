Le premier vol est prévu pour le 5 août à bord du 787 Dreamliner

CALGARY, AB, le 15 juin 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son réseau international pour inclure l'une des villes les plus connectées au monde, Amsterdam, aux Pays-Bas. En tant que compagnie aérienne offrant le plus grand nombre de vols partant de Calgary, le nouveau service de la plaque tournante de WestJet sera offert à bord du 787 Dreamliner à compter du 5 août 2021.

« Nous sommes déterminés à mettre en place des investissements internationaux, en tant que chefs de file de l'industrie du voyage et du tourisme, afin de soutenir une reprise sécuritaire des voyages à l'échelle mondiale et de favoriser la reprise économique du Canada, a déclaré John Weatherill, directeur commercial de WestJet. Puisque les vols débuteront plus tard cet été, nous sommes impatients de contribuer à rapprocher les Canadiens de leurs proches en Europe, tout en continuant d'offrir des options abordables aux personnes qui souhaitent visiter notre grand pays ou renouer avec leurs amis et leur famille. »

Le service de WestJet entre l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol et l'aéroport international de Calgary sera offert deux fois par semaine à compter du 5 août 2021 et passera à trois fois par semaine à compter du 9 septembre.

« L'Alberta est prête à ouvrir ses portes pour l'été et l'annonce de WestJet montre à quel point nous sommes proches de voir les voyageurs internationaux revenir en Alberta, a déclaré Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement de l'Alberta. De nouveaux itinéraires stimuleront notre industrie touristique au moment où elle en a le plus besoin et valoriseront une fois de plus l'Alberta auprès du monde entier grâce à des voyages sécuritaires. »

« Cette année, nos invités auront une autre option directe entre Calgary et un centre de commerce et de culture en pleine effervescence, a déclaré Bob Sartor, président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international de Calgary. Le nouvel itinéraire de WestJet partant de sa plaque tournante de l'aéroport international de Calgary vers Amsterdam reliera les Calgariens à l'Europe et les Européens à l'Alberta par le biais de l'un des aéroports les mieux connectés au monde. »

L'itinéraire sera assuré par le 787 Dreamliner de WestJet, qui propose des sièges inclinables à plat de la compagnie aérienne disponibles dans la cabine Affaires, ainsi que des repas et des divertissements sur demande. Le nouveau service est programmé de façon à ce que les vols transatlantiques partant de Calgary vers Amsterdam soient programmés pour permettre des départs en fin de journée et des arrivées en journée. Des correspondances pratiques sont disponibles à partir d'Amsterdam vers des dizaines de destinations de classe mondiale, dont Athènes, Berlin, Édimbourg, Lisbonne, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Vienne, Venise et plus encore.

« Nous sommes ravis du retour d'importants itinéraires aériens internationaux vers l'Alberta, a déclaré David Goldstein, chef de la direction de Travel Alberta. Bien que nous entretenions depuis longtemps une relation chaleureuse avec les voyageurs néerlandais qui cherchent à explorer notre région du monde, Amsterdam est également un centre névralgique pour les voyageurs de toute l'Europe. Nous avons hâte de travailler avec la compagnie aérienne WestJet alors qu'elle élargit ses itinéraires mondiaux vers l'Alberta. »

Reprise du service de vol à bord du 787 Dreamliner vers l'aéroport de Gatwick, à Londres, en juillet

À compter de juillet, WestJet assurera de nouveau l'itinéraire avec l'aéroport de Gatwick, à Londres, à partir de l'aéroport international de Calgary et de l'aéroport Pearson de Toronto. Le service de vols au départ de Calgary sera offert deux fois par semaine, tandis que les vols à partir de Toronto seront assurés trois fois par semaine.

Avec La sécurité avant tout, WestJet a lancé la série de vidéos Bien préparer son voyage destinée à souhaiter un bon retour à ses invités. Le programme Bien préparer son voyage a été créé pour veiller à ce que nos invités soient fin prêts et détiennent l'information dont ils ont besoin pour profiter d'un retour dans les airs sécuritaire et en douceur.

Détails du service de vols de WestJet entre Calgary et Amsterdam :

Itinéraire Fréquence Date de début Calgary - Amsterdam 2 vols par semaine Du 5 août au 5 septembre 2021

3 vols par semaine Du 9 septembre au 31 octobre 2021 Amsterdam - Calgary 2 vols par semaine Du 6 août au 6 septembre 2021

3 vols par semaine Du 10 septembre au 1er novembre 2021

Détails du service de vols de WestJet vers l'aéroport de Gatwick, à Londres :

Itinéraire Fréquence Calgary - Gatwick, à Londres 2 vols par semaine Toronto - Gatwick, à Londres 3 vols par semaine

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

