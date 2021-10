La compagnie aérienne continue d'étendre son réseau transatlantique à partir de Toronto

CALGARY, AB, le 5 oct. 2021 /CNW/ - À compter de ce printemps, WestJet offrira à ses invités un plus grand nombre d'options de correspondance à partir de sa plaque tournante de Toronto avec de nouveaux vols entre Toronto et Dublin. Les nouveaux vols saisonniers sans escale seront offerts quatre fois par semaine, à compter du 15 mai 2022, et la compagnie aérienne offrira des vols quotidiens sur cet itinéraire d'ici le 2 juin 2022.

« Au fur et à mesure que la demande augmente, nous savons que les voyageurs sont à la recherche d'options de voyage pratiques et abordables entre le Canada et l'Europe, a déclaré John Weatherill, directeur commercial chez WestJet. Alors que nous continuons de mettre l'accent sur l'expansion de notre réseau à partir de notre plaque tournante de Toronto, à partir de laquelle nous offrons 33 destinations internationales, ces vols renforceront les relations commerciales et touristiques entre le Canada et l'Irlande et augmenteront la connectivité entre ces deux marchés clés. »

Puisque les vols commenceront ce printemps, le premier vol de WestJet entre Toronto (YYZ) et Dublin (DUB) sera effectué à bord de l'appareil Boeing 737 MAX de WestJet. Les vols comprendront la nouvelle version de la cabine Privilège de la compagnie aérienne, qui offre de nouveaux paliers d'intimité et de confort, y compris une expérience améliorée de restauration en vol et une configuration plus large de sièges deux par deux.

Détails sur les nouveaux services saisonniers de WestJet entre Toronto et Dublin :

Itinéraire Fréquence Date de début Départ Arrivée Toronto - Dublin 4 fois par semaine 15 mai 2022 21 h 10 8 h 45 (+1)

Tous les jours 2 juin 2022





4 vols par semaine Du 1er au 28 octobre 2022



Dublin - Toronto 4 fois par semaine 16 mai 2022 10 h 05 12 h40

Tous les jours 3 juin 2022





4 vols par semaine Du 2 au 29 octobre 2022





Détails du tarif de lancement du service de WestJet vers Dublin en provenance de Toronto :

Itinéraire Tarification globale pour un vol aller simple Tarification globale pour un vol aller-retour Toronto - Dublin 272 $ CA* 499 $ CA*

*À partir du point de vente du Canada, 200 places sont disponibles par direction du 15 mai au 18 juin 2022, pour les vols réservés d'ici le 12 octobre 2021. Les tarifs incluent toutes les taxes et tous les frais.

WestJet a accueilli plus de trois millions de passagers depuis le 1er janvier 2021. La compagnie aérienne a créé sa série de vidéos Bien préparer son voyage pour faire en sorte de fournir à ses invités les renseignements dont ils ont besoin pour profiter d'un retour dans les airs sécuritaire et en douceur.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec 3 avions, 250 employés et 5 destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce à la promesse La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de la compagnie aérienne a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

