La compagnie aérienne continue de renforcer son réseau de destinations de loisirs grâce à un nouveau service saisonnier vers Tulum, au Mexique, cet hiver

CALGARY, AB, le 9 nov. 2024 /CNW/ - WestJet souligne aujourd'hui l'inauguration de son service vers Tulum avec les départs du vol WS2320 de Calgary, à 8 h 55 (HNR) et du vol WS2034 de Toronto, à 9 h (HNE). Le transporteur aérien continue de renforcer son vaste portefeuille de destinations soleil cet hiver, réaffirmant sa position de champion des destinations de loisirs au Canada grâce à de nouveaux services vers des destinations uniques.

« WestJet est heureuse de renforcer ses liaisons avec les destinations soleil cet hiver grâce à un nouveau service saisonnier vers Tulum au départ de Calgary et de Toronto, ce qui permet aux invités d'un océan à l'autre d'explorer la beauté de Riviera Maya, au Mexique », a déclaré Daniel Fajardo, vice-président de la planification du réseau et des horaires, WestJet. « Consolidant sa position en tant que principal transporteur aérien d'agrément au pays, le Groupe WestJet offrira plus de places que toute autre compagnie aérienne vers des destinations soleil cet hiver. »



L'introduction du service à l'aéroport international nouvellement ouvert de Tulum en provenance de Calgary et de Toronto s'ajoute au solide réseau de services de WestJet à destination et en provenance de Riviera Maya, au Mexique. Les invités qui se rendront à Tulum profiteront également d'horaires de vol pratiques, qui leur permettront de prendre des vols de correspondance sans problème à partir de destinations canadiennes au sein du réseau de WestJet.

« Le Mexique est depuis longtemps la destination vacances de prédilection des passagers au départ de l'aéroport Pearson de Toronto », a déclaré Kurush Minocher, directeur exécutif, Expérience client et Relations avec les compagnies aériennes à l'aéroport Pearson de Toronto. « Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux vols directs de WestJet vers Tulum, ajoutant des options de voyage encore plus pratiques pour nos passagers vers cette destination dynamique. »

Pour plus de commodité, Vacances WestJet s'est associée à 30 grands hôtels à proximité de l'Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carillo (TQO), permettant aux invités de réserver leur voyage et leur hébergement en une seule transaction.

Itinéraire Fréquence Date de début Date de fin Calgary - Tulum 1 vol par semaine 9 novembre 2024 26 avril 2025 Tulum - Calgary 1 vol par semaine 9 novembre 2024 26 avril 2025 Toronto - Tulum Deux fois par semaine 9 novembre 2024 26 avril 2025 Tulum - Toronto Deux fois par semaine 9 novembre 2024 26 avril 2025

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 14 000 employés, 200 avions et 100 destinations dans 25 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/nouvelles

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Pour plus de renseignements, contactez l'équipe des relations avec les médias à [email protected]