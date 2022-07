CALGARY, AB, le 25 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet et Unifor, le syndicat accrédité représentant certains employés d'aéroport de WestJet à l'aéroport international de Calgary et à l'aéroport international de Vancouver, ont conclu une entente de principe concernant la première convention collective entre les organisations. Les deux parties attendent maintenant la tenue du vote de ratification des membres.

« WestJet est heureuse d'avoir conclu une entente de principe qui reconnaît l'importante contribution de ses précieux employés d'aéroport, tout en assurant le succès à long terme de la compagnie aérienne », a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice et directrice des ressources humaines, mandataire sociale et directrice de la durabilité. « La conclusion de cette entente témoigne de l'engagement de WestJet envers ses employés et de son engagement à réaliser les projets de voyage importants et attendus de ses invités en cette période de reprise critique pour le secteur canadien du voyage et du tourisme. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

