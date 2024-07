WestJet et TELUS seront les premiers au Canada à tirer parti de la technologie Starlink pour offrir aux Canadiens des services Internet haute vitesse de premier ordre à compter de décembre 2024

CALGARY, AB, le 24 juill. 2024 /CNW/ - WestJet et TELUS ont dévoilé aujourd'hui la première étape d'un partenariat stratégique pluriannuel qui transformera l'expérience en vol pour les invités de WestJet en offrant un service Internet rapide et gratuit de premier plan présenté par TELUS et offert par Starlink à bord des avions de WestJet. Cette annonce marque le début d'un partenariat entièrement intégré entre WestJet et TELUS, et un bond en avant important pour la connectivité en vol de la compagnie aérienne.

Cette annonce marque le début d’un partenariat entièrement intégré entre WestJet et TELUS. (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Grâce à notre partenariat stratégique avec TELUS, nous établissons une nouvelle norme dans l'industrie canadienne du transport aérien en offrant la connectivité en vol révolutionnaire de Starlink, et nous sommes en mesure d'offrir gratuitement cette expérience en vol aux invités du programme Récompenses WestJet », a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial du Groupe WestJet.

Au cours des prochains mois, WestJet et TELUS annonceront d'autres avantages exclusifs pour les membres du programme Récompenses WestJet et les clients de TELUS.

« L'avenir de la connectivité et du divertissement en vol, c'est maintenant, et nous sommes ravis de conclure ce partenariat à long terme avec WestJet pour améliorer l'expérience en vol des invités et offrir une valeur ajoutée aux membres du programme Récompenses WestJet et aux clients de TELUS, qu'ils soient au sol ou dans les airs », a déclaré Zainul Mawji, vice-présidente à la direction et présidente, TELUS Solutions consommateurs.

WestJet deviendra la plus grande compagnie aérienne nord-américaine et la première compagnie aérienne commerciale exploitant des Boeing 737 à offrir une connectivité en vol alimentée par la plateforme technologique de premier ordre de Starlink, qui comprend la plus importante constellation de satellites au monde. Starlink a été choisi comme nouveau partenaire technologique en vol de WestJet pour sa capacité à fournir une bande passante suffisante et une latence Internet minimale pour permettre à chaque invité de regarder des vidéos en direct ou de jouer à des jeux en ligne directement à partir de son appareil, comme s'il était à la maison.

« Avec plus de 1 000 aéronefs connectés à Starlink dans le monde, l'Internet haute vitesse à faible latence est l'avenir de la connectivité aérienne et nous sommes ravis de travailler avec WestJet pour offrir la technologie Starlink à ses invités au cours des prochains mois », a déclaré Jason Fritch, vice-président de Starlink Enterprise Sales chez SpaceX.

Cette nouvelle plateforme sera lancée avant la fin de 2024, et l'installation dans la flotte moderne d'avions à fuselage étroit de WestJet devrait être terminée d'ici la fin de 2025. Tous les avions gros-porteurs devraient être modernisés d'ici la fin de 2026.

Grâce à TELUS, les membres du programme Récompenses WestJet auront accès gratuitement au nouveau système en vol. Les invités de WestJet peuvent facilement devenir membres du programme Récompenses WestJet en créant un compte Récompenses en ligne en tout temps en prévision de leur vol exploité par WestJet

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial qui génère des revenus annuels de plus de 18 milliards de dollars et compte plus de 18 millions de clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale est de miser sur nos technologies de pointe et notre compassion pour provoquer des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. Les nombreux éloges soutenus que TELUS a reçus au fil des ans de la part d'entreprises indépendantes de premier plan dans le domaine des renseignements sur les réseaux témoignent de la force et de la rapidité des réseaux de premier plan à l'échelle mondiale de TELUS, en renforçant notre engagement à fournir aux Canadiens un accès à une technologie de pointe qui nous relie aux personnes, aux ressources et à l'information qui améliorent notre vie.

À propos de Starlink de SpaceX

Développé par SpaceX, Starlink fournit des services Internet à large bande à haute vitesse et à faible latence dans plus de 100 pays et territoires du monde grâce à plus de 6 000 satellites offrant une capacité de plus de 275 Tbps. L'an dernier, Starlink a commencé à desservir des appareils commerciaux avec un service Internet haute vitesse en vol. L'entreprise compte maintenant plus de mille avions connectés. Misant sur des satellites en orbite terrestre basse à une altitude plus de 65 fois plus proche que les satellites géostationnaires conventionnels, Starlink atteint une latence beaucoup plus faible et des vitesses de transmission plus élevées pour ses utilisateurs finaux. Starlink peut offrir jusqu'à 1 Gb/s par avion, et avec une latence aussi faible que 20 ms, les passagers peuvent faire des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant en vol, y compris jouer à des jeux en ligne, se connecter à des réseaux virtuels privés, et d'autres activités à haut débit de données.

