CALGARY, AB, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet et Skip unissent deux marques canadiennes emblématiques dans le cadre d'un partenariat à long terme visant à améliorer l'expérience globale des invités. Les Canadiens profiteront d'avantages exclusifs et personnalisés conçus pour inspirer les voyages, améliorer leur vie quotidienne et les aider à passer au bon côté de leur voyage!

« Alliant harmonieusement commodité et récompenses-voyages pour les Canadiens, notre nouveau partenariat avec Skip apporte de la valeur et du choix aux membres du programme Récompenses WestJet dans leur vie quotidienne », a déclaré Jeff Hagen, vice-président du développement commercial et des partenariats stratégiques de WestJet. « En améliorant le programme Récompenses WestJet pour aller au-delà de la journée du voyage, nous continuons d'offrir des avantages, des expériences et des récompenses exclusifs à nos membres, non seulement lorsqu'ils voyagent, mais aussi lorsque leurs histoires prennent de l'ampleur. »

Récompenses et avantages exclusifs pour les membres :

La première phase du partenariat introduit des avantages exclusifs pour les membres du programme Récompenses WestJet et les clients du programme Skip, offrant plus d'expériences et de récompenses d'un océan à l'autre.

Les membres du programme Récompenses WestJet auront bientôt la possibilité de choisir une carte-cadeau Skip comme nouveau prix d'étape dans le cadre du programme Récompenses WestJet. Le nouveau programme d'adhésion de Skip+, donnera aux membres accès à des avantages et à des expériences de voyage exclusifs de WestJet, offrant de nouvelles façons de profiter de leurs choix quotidiens.

« Nous sommes ravis de nous associer à WestJet, ce qui permet aux Canadiens d'avoir accès à des avantages et à des expériences de voyage exclusifs sur Skip », a déclaré Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip. « Grâce à notre nouveau programme d'adhésion, Skip+, nous répondons aux passions de nos clients, y compris leur amour du voyage, afin que les Canadiens puissent facilement profiter des avantages exclusifs qu'ils aiment. »

WestJet et Skip s'engagent à élargir le partenariat en offrant des avantages supplémentaires. De nouvelles fonctions et offres seront déployées en 2025 et au-delà, assurant ainsi une innovation et une valeur continues pour les membres du programme Récompenses WestJet et les membres du programme Skip+.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

À propos de Skip

Skip fait partie de JustEatTakeaway.com, un service mondial de premier plan dans le domaine de la livraison de nourriture en ligne. Skip met en relation des millions de clients avec plus de 50 000 restaurateurs partenaires partout au pays, y compris une offre croissante de produits d'épicerie, de détaillants, d'alcool et de magasins de proximité.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected].