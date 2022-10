CALGARY, AB, le 7 oct. 2022 /CNW/ - WestJet et Korean Air ont élargi aujourd'hui leur entente de partage de codes de longue date en y ajoutant le partage de codes de WestJet sur les vols Korean Air entre l'aéroport Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Vancouver (YVR) au Canada et l'aéroport international d'Incheon (ICN) à Séoul, en Corée du Sud.

Il s'agit du premier partage de codes réciproque de WestJet avec un partenaire asiatique. Maintenant que le code « WS » de WestJet est en vente sur les vols coréens à destination de Séoul, les clients ont plus d'occasions que jamais auparavant de combiner les vols WestJet et Korean Air pour répondre à leurs besoins en matière de voyages transpacifiques.

« C'est incroyablement excitant pour WestJet de partager pour la première fois des vols entre le Pacifique et l'Asie. Nous avons un fort partage de codes avec Korean Air depuis 2012 et nous sommes très heureux de franchir cette étape importante avec un partenaire de calibre mondial comme Korean Air, a déclaré John Weatherill, directeur commercial de WestJet. Nous sommes impatients de profiter des nouvelles possibilités que notre nouveau partage de codes réciproque offrira aux invités qui voyagent entre le Canada et l'Asie. »

Le partage de codes de WestJet est maintenant disponible sur le site Web et le centre d'appels de WestJet, ainsi que par l'entremise de tous les agents de voyages partenaires de WestJet. Les membres de Récompenses WestJet pourront obtenir et échanger des dollars WestJet sur ces billets en partage de code de WestJet.

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat de partage de codes avec notre partenaire de longue date WestJet, et nous nous réjouissons à l'idée d'offrir des services inégalés dans tout le Pacifique à nos précieux clients, a déclaré Tae Joon Kim, vice-président principal, Korean Air et chef, Alliance et Affaires internationales. Nous demeurons déterminés à rapprocher le Canada, la Corée et l'Asie grâce à notre plaque tournante à l'aéroport d'Incheon. »

À propos du groupe de sociétés WestJet

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site www.westjet.com .

À propos de Korean Air

Au service du monde entier depuis plus de 50 ans, Korean Air est l'une des 20 principales compagnies aériennes au monde, transportant plus de 27 millions de passagers en 2019, avant la COVID-19. Avec sa plaque tournante mondiale à l'aéroport international d'Incheon (ICN), la compagnie aérienne dessert 120 villes dans 43 pays sur cinq continents avec une flotte moderne de 155 avions et plus de 20 000 employés professionnels.

La performance exceptionnelle de Korean Air et son engagement à l'égard du plus haut niveau de sécurité et de service à la clientèle ont été mis en évidence pendant la pandémie; la compagnie aérienne a reçu de nombreux prix, dont ceux de la compagnie aérienne de l'année en 2021 et du transporteur de fret aérien de l'année en 2022 par Air Transport World, ainsi qu'une cote de sécurité COVID de 5 étoiles de la part de Skytrax.

Korean Air est un membre fondateur de l'alliance SkyTeam et est devenue l'une des plus grandes compagnies aériennes transpacifiques grâce à sa coentreprise avec Delta Air Lines.

Vouée à l'excellence en vol, Korean Air a pour vision d'être un chef de file respecté au sein de la communauté mondiale du transport aérien.

Pour en savoir plus sur Korean Air, visitez www.koreanair.com , Korean Air Newsroom , facebook.com/KoreanAir , instagram.com/KoreanAirworld et [email protected]_KE.

