Un nouvel accord pour rendre le transport aérien plus fluide et plus abordable pour les Canadiens du Nord et qui offre une connectivité inégalée grâce au réseau de WestJet

Cet accord intercompagnies ouvrira de nouvelles possibilités de voyage au Yukon et ailleurs avec Air North, car il crée de nouvelles liaisons touristiques et économiques dans le Nord canadien

WHITEHORSE, YT, le 30 juillet 2024 /CNW/ - WestJet et Air North, la compagnie aérienne du Yukon, ont annoncé aujourd'hui un nouvel accord intercompagnies qui unit directement les réseaux des deux transporteurs. À compter du 31 juillet, les invités pourront réserver un seul billet pour un itinéraire avec correspondances englobant le réseau mondial de WestJet et le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest avec enregistrement des passagers et des bagages à un seul guichet pour les itinéraires avec correspondances.

« En comprenant l'importance cruciale de l'accès aérien pour les collectivités éloignées, et grâce à notre passion commune pour un transport aérien abordable et accessible, WestJet et Air North unissent leurs forces pour offrir le seul accord complet entre grands transporteurs dans le Nord canadien, a déclaré Jared Mikoch-Gerke, directeur des alliances et des affaires aéroportuaires de WestJet. Cet accord intercompagnies redéfinira le transport aérien vers le le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à partir du vaste réseau de WestJet, créant ainsi de nouvelles occasions importantes de tourisme et de voyages d'affaires. Il permettra également un accès plus fluide aux services d'éducation, de soins médicaux et de fret pour atteindre les collectivités éloignées. »

« Le transport aérien sécuritaire, abordable et fluide est une nécessité plutôt qu'un luxe pour les habitants du Nord. Cet accord intercompagnies améliorera l'accès au reste du monde pour les Yukonnais et les visiteurs du Yukon, et ils sont convaincus que, ce faisant, il procurera des avantages importants aux Yukonnais, aux visiteurs du Yukon et à Air North et WestJet », a déclaré Joe Sparling, chef de la direction, Air North, la compagnie aérienne du Yukon.

Air North dessert actuellement 12 destinations canadiennes, dont quatre collectivités du Nord au Yukon et à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest. Grâce à cet accord intercompagnies, les invités pourront réserver un seul billet pour faire la liaison avec plus de 100 destinations du réseau en expansion de WestJet, y compris les plaques tournantes touristiques populaires en Asie, en Europe et aux États-Unis, tout simplement en passant par Calgary, Vancouver, Toronto ou Edmonton à destination ou en provenance de Whitehorse ou de Yellowknife, au Yukon. Les invités de WestJet pourront réserver un seul billet pour visiter certaines des collectivités nordiques les plus éloignées du Canada, ce qui permettra d'accroître le tourisme et les possibilités économiques pour apporter le monde dans le Nord.

Les réservations seront possibles auprès d'un agent de voyages ou sur le site Web de vente de billets de tiers à compter du 31 juillet. WestJet et Air North continueront de travailler à d'autres améliorations, dont la possibilité d'un enregistrement complet jusqu'à la destination.

Autres citations

« Le gouvernement du Yukon est ravi d'appuyer l'accord intercompagnies entre Air North et WestJet, une étape importante visant à améliorer la connectivité et la commodité pour les voyageurs du Yukon et d'ailleurs. Cet accord simplifiera les options de voyage, ce qui permettra aux Yukonnais et aux visiteurs d'accéder plus facilement à un réseau plus vaste de destinations. Favoriser un secteur de l'aviation stable et durable est une grande priorité pour notre gouvernement, et nous sommes déterminés à soutenir des initiatives qui renforcent notre industrie de l'aviation et qui améliorent la croissance économique et l'accessibilité pour nos collectivités », a dit le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai.

« L'accord intercompagnies entre Air North et WestJet est une excellente nouvelle pour le Yukon, car il améliore la connectivité pour les voyageurs à Whitehorse, à Dawson et à Old Crow. Notre gouvernement s'efforce de conclure de tels accords, ce qui démontre notre engagement à soutenir le secteur de l'aviation au Yukon. Je suis fier de ce partenariat qui profitera aux Yukonnais, aux visiteurs et à notre industrie de l'aviation », a déclaré Nils Clarke, ministre de la Voirie et des Travaux publics du gouvernement du Yukon.

« Ce nouvel accord emballant marque une étape importante pour les Yukonnais et les visiteurs, en facilitant plus que jamais les déplacements vers notre magnifique territoire. L'accord intercompagnies entre WestJet et Air North permettra à un plus grand nombre de visiteurs de partout au Canada et du monde entier de découvrir tout ce que le Yukon a à offrir. Notre gouvernement tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à rendre cela possible, et nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir plus de gens au nord du 60e parallèle », a mentionné John Streicker, ministre du Tourisme et de la Culture du gouvernement du Yukon.

« Une fois de plus, Air North démontre que l'innovation et la coopération sont essentielles au succès de l'industrie aérienne locale. Félicitations à Joe Sparling et à toute l'équipe d'Air North pour avoir contribué à relier les Yukonnais au réseau national et mondial de WestJet », a affirmé Brendan Hanley, député fédéral de la circonscription du Yukon.

