La section locale 4070 du SCFP représente le groupe WestJet Encore Inflight

CALGARY, AB, le 15 juill. 2021 /CNW/ - WestJet Encore a annoncé aujourd'hui qu'une entente de principe avait été conclue avec la section locale 4070 du SCFP, qui représente le groupe WestJet Encore Inflight (membres du personnel de cabine). Les deux parties attendent maintenant la tenue du vote de ratification des membres.

Plus tôt cette année, en février, WestJet et le SCFP ont conclu une entente au nom de l'équipe de WestJet Inflight qui exploite la flotte d'avions à réaction de la compagnie aérienne.

« Pour la deuxième fois cette année, je suis heureux d'annoncer que nous nous sommes entendus en principe sur une entente avec la section locale 4070 du SCFP. Nous avons négocié la première convention collective, au nom de notre groupe WestJet Encore Inflight, avec le SCFP, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. Les membres de notre équipe responsable du service en vol, qui travaillent sur notre flotte de turbopropulseurs, jouent un rôle important et précieux dans nos activités. Nous avons l'intention de continuer à les soutenir pour qu'ils puissent toujours offrir le service sécuritaire et attentionné auquel nos clients s'attendent du groupe WestJet. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

