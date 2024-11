L'amélioration des liaisons intérieures, transfrontalières et intercontinentales ouvre la voie à la croissance économique entre pays et à des possibilités accrues pour les voyages d'affaires et d'agrément

CALGARY, AB, le 18 nov. 2024 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui son horaire estival complet pour 2025, avec une croissance de 10 % de son réseau et une croissance de 12 % au pays. En ajoutant deux destinations intérieures et trois destinations transfrontalières, ainsi que 11 nouveaux itinéraires sur son réseau, WestJet poursuit activement sa stratégie visant à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité du transport aérien partout au Canada.

« L'horaire estival élargi de WestJet reflète notre engagement continu à relier les Canadiens en augmentant notre capacité nationale et internationale. Au Canada seulement, nous augmentons notre capacité de 12 %, avec 41 aéroports et plus de 3 000 départs hebdomadaires, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial du Groupe WestJet. En offrant plus d'options pour les voyages d'affaires et d'agrément, nous sommes ravis de voir les histoires de nos invités prendre leur envol cet été, alors que nous veillons à ce que les Canadiens aient un accès abordable et fiable aux personnes et aux destinations qu'ils aiment. »

Cet été, WestJet augmentera son nombre de sièges d'au moins 10 % dans 10 grands aéroports canadiens :

Destination canadienne Augmentation par rapport à l'été 2024 Calgary 11 % Edmonton 23 % Kelowna 15 % Montréal 31 % Ottawa 36 % Regina 23 % Saskatoon 19 % Vancouver 12 % Victoria 18 % Winnipeg 19 %

Offrir un meilleur accès aérien aux Canadiens

WestJet offrira deux nouvelles destinations intérieures dans son réseau cet été avec un service direct et exclusif vers Calgary. Ces nouveaux itinéraires intérieurs améliorent les possibilités pour les Canadiens d'explorer le pays et leur procurent un accès accru pour se connecter au vaste réseau de destinations mondiales de WestJet, grâce à sa plaque tournante mondiale à Calgary.

Nouvelles destinations

Sudbury ( Ontario ) : En offrant un service deux fois par semaine dans la plus grande région métropolitaine du Canada où elle n'exerce actuellement pas ses activités, WestJet ouvre un accès très attendu des collectivités du nord de l' Ontario à l'Ouest canadien pour des voyages d'affaires et d'agrément cet été;

: En offrant un service deux fois par semaine dans la plus grande région métropolitaine du où elle n'exerce actuellement pas ses activités, WestJet ouvre un accès très attendu des collectivités du nord de l' à l'Ouest canadien pour des voyages d'affaires et d'agrément cet été; Sydney , Nouvelle-Écosse : Conformément à sa stratégie, WestJet continue de renforcer sa connectivité fluide entre l'Atlantique et l'Ouest canadien, avec l'ajout d'un service deux fois par semaine entre Sydney et Calgary .

Faits saillants de l'horaire estival national

Itinéraire Fréquence de pointe hebdomadaire Date de début Date de fin Changement de service en été Calgary - Sudbury Deux fois par semaine 12 juin 19 octobre Destination de retour Calgary - Sydney Deux fois par semaine 10 juin 18 octobre Destination de retour

Expansion importante du service vers les États-Unis

En ajoutant trois nouvelles destinations américaines à son réseau albertain cet été, WestJet continue d'améliorer son service transfrontalier en offrant aux Canadiens des occasions pratiques d'accéder à leurs destinations de loisirs et d'affaires préférées au nord et au sud de la frontière.

Nouvelles destinations

Anchorage, Alaska : Grâce au nouveau service deux fois par semaine entre Calgary et Anchorage , les Canadiens se connectant par l'intermédiaire de la plaque tournante de la compagnie aérienne auront accès, de façon saisonnière, aux incroyables paysages de plein air de l' Alaska et aux croisières populaires.

: Grâce au nouveau service deux fois par semaine entre et , les Canadiens se connectant par l'intermédiaire de la plaque tournante de la compagnie aérienne auront accès, de façon saisonnière, aux incroyables paysages de plein air de l' et aux croisières populaires. Raleigh-Durham, Caroline du Nord : En offrant un accès trois fois par semaine entre Calgary et l'une des villes américaines qui connaissent la croissance la plus rapide, WestJet donnera aux Canadiens de l'Ouest un accès fluide à un centre d'affaires florissant, qui abrite des entreprises de premier plan dans les secteurs des soins de santé, de l'éducation et de la technologie.

: En offrant un accès trois fois par semaine entre et l'une des villes américaines qui connaissent la croissance la plus rapide, WestJet donnera aux Canadiens de l'Ouest un accès fluide à un centre d'affaires florissant, qui abrite des entreprises de premier plan dans les secteurs des soins de santé, de l'éducation et de la technologie. Salt Lake City, Utah : En plus d'offrir un accès sans escale aux paysages pittoresques de l' Utah , le nouveau service cinq fois par semaine de WestJet entre Edmonton et Salt Lake City sera monumental pour les voyageurs d'affaires et d'agrément.

De plus, WestJet élargira considérablement la connectivité estivale de l'Ouest canadien vers la Floride en ajoutant quatre nouveaux itinéraires vers le « Sunshine State ».

Faits saillants de l'horaire estival transfrontalier

Itinéraire Fréquence Date de début Date de fin Changement de service en été Calgary - Raleigh-Durham Trois fois par semaine 9 juin 13 octobre Nouvelle destination Calgary - Anchorage Deux fois par semaine 29 juin 7 septembre Nouvelle destination Calgary - Minneapolis Quatre fois par semaine 16 mai 3 septembre Nouvel itinéraire Calgary - Fort Lauderdale Une fois par semaine Service toute l'année Prolongation du service d'hiver Calgary - Tampa Une fois par semaine Service toute l'année Prolongation du service d'hiver Edmonton - Salt Lake City Cinq fois par semaine 15 mai 24 octobre Nouvelle destination Edmonton - Chicago Trois fois par semaine 4 juin 22 octobre Nouvel itinéraire Vancouver - Boston Tous les jours 9 juin 13 octobre Nouvel itinéraire Vancouver - Tampa Une fois par semaine 14 juin 25 octobre Nouvel itinéraire Winnipeg - Orlando Une fois par semaine Service toute l'année Prolongement du service d'hiver Kelowna - Seattle Sept fois par semaine Service toute l'année Prolongement du service d'hiver

WestJet renforce son potentiel commercial et touristique grâce à un accès amélioré aux plaques tournantes de Delta

WestJet augmente son service transfrontalier de 11 % cet été en desservant 29 aéroports avec plus de 900 départs hebdomadaires, et continue d'améliorer sa connectivité entre le Canada et les principales plaques tournantes américaines de Delta Air Line. Grâce au partenariat de longue date avec Delta, les invités de WestJet transitant par Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, Los Angeles, Minneapolis, New York, Salt Lake City et Seattle auront accès à un vaste réseau de destinations américaines à l'achat du billet avec enregistrement pour tous les vols dès le point de départ, les bagages enregistrés de bout en bout et l'accès au salon pour certains invités.

Poursuite de l'expansion en Europe et en Asie

En vue d'augmenter son service transatlantique à partir de l'est du Canada, WestJet lancera cet été une liaison sans escale entre St. John's et Paris et rétablira le service entre Halifax et Paris et entre St. John's et Dublin, un retour bien accueilli. De plus, WestJet améliorera sa connectivité transatlantique existante, en instaurant un service entre Halifax et Édimbourg et Dublin un mois plus tôt qu'en 2024 et en faisant passer le service entre St. John's et Londres (Gatwick) de trois à quatre fois par semaine.

En rehaussant son service transpacifique à l'échelle mondiale, WestJet maintiendra son service quotidien vers Tokyo cet été et augmentera son service entre Calgary et Incheon.

Itinéraire Fréquence Date de début Date de fin Changement de service en été Service transatlantique St. John's - Paris Une fois par semaine 18 mai 19 octobre Nouvel itinéraire St. John's - Dublin Deux fois par semaine 22 mai 23 octobre Itinéraire de retour St. John's - Londres (Gatwick) Quatre fois par semaine 28 avril 25 octobre Fréquence accrue Halifax - Paris Quatre fois par semaine 16 mai 25 octobre Itinéraire de retour Halifax - Édimbourg Trois fois par semaine 15 mai 14 octobre Prolongement du service Halifax - Dublin Quatre fois par semaine 20 mai 13 octobre Prolongement du service Service transpacifique Calgary - Incheon Quatre fois par semaine 31 mars 19 octobre Fréquence accrue

Planification de la croissance

L'acquisition de neuf avions Boeing 737 MAX 8 de location et des avions de Swoop et de Sunwing permet à la compagnie aérienne de renforcer le plan de croissance de sa flotte, tout en gérant les retards pour les avions directement de l'usine. La mise à niveau et le rafraîchissement des cabines intérieures de tous ces appareils seront priorisés dans le cadre des plans de reconfiguration de la flotte actuelle de la compagnie aérienne, afin d'assurer une expérience uniforme pour les invités dans l'ensemble de ses activités dès que possible.

Pour soutenir les améliorations continues du calendrier de vols à l'échelle de son réseau en expansion, WestJet a récemment réaffirmé son engagement à offrir un transport aérien fiable de classe mondiale tout au long de l'année. Pour en savoir plus sur les améliorations apportées pour renforcer la résilience opérationnelle de WestJet, visitez la salle de presse de WestJet.

Autres citations

« Nous sommes ravis de continuer à améliorer la connectivité pour les invités qui transitent par l'aéroport international de Calgary avec les nouveaux itinéraires de WestJet et un service accru vers un certain nombre de destinations intéressantes, a déclaré Balázs Bogats, directeur commercial, Administration de l'aéroport de Calgary. Ces ajouts créent plus d'occasions pour les voyageurs d'explorer de nouveaux sites et de nouvelles expériences, tout en offrant un meilleur accès à Calgary, aux Rocheuses et à l'Ouest canadien. Notre partenariat étroit avec WestJet nous permet d'offrir des expériences de voyage exceptionnelles et de soutenir la croissance future de notre collectivité et de notre région. »

« Nous sommes ravis d'accueillir le nouveau service de WestJet entre Anchorage et Calgary. Cet itinéraire renforce notre lien avec le Canada, offrant aux voyageurs plus de commodité et d'occasions d'explorer tout ce qu'Anchorage et Calgary ont à offrir. L'engagement de WestJet à l'égard de ce marché reflète la demande croissante d'options de voyage intégrées, et nous sommes fiers d'appuyer cette expansion. L'aéroport international d'Anchorage est déterminé à favoriser des liens qui profitent à notre collectivité, à notre économie et à la région dans son ensemble. Nous nous réjouissons à l'idée de conclure un partenariat fructueux avec WestJet et d'encourager les voyageurs à profiter de ce nouveau service passionnant », a déclaré Angie Spear, directrice de l'aéroport international Ted Stevens Anchorage.

« Nous sommes ravis d'accueillir la première liaison sans escale de RDU vers Calgary sur la compagnie aérienne canadienne WestJet, a déclaré Michael Landguth, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Raleigh-Durham. Ce nouveau service saisonnier offre aux voyageurs du Triangle des occasions pratiques de visiter les Rocheuses dans l'Ouest canadien et d'accéder facilement au réseau complet de destinations canadiennes et internationales de WestJet. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion dans le pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 14 000 employés, 200 avions et 100 destinations dans 25 pays.

