WestJet lance une plateforme de marque exhaustive et pleinement coordonnée reposant sur un nouveau slogan

CALGARY, AB, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet débute une nouvelle ère avec le lancement d'une plateforme de marque exhaustive et pleinement coordonnée reposant sur un nouveau slogan -- Embarquez dans l'aventure.

Alors que la ligne aérienne effectue un retour aux sources après une mise à jour de sa stratégie d'entreprise, l'engagement de WestJet à aider ses invités à vivre des aventures mémorables s'appuie sur sa culture bienveillante et son hospitalité légendaire, offerts chaque jour par une équipe passionnée de WestJetters.

La nouvelle plateforme souligne le pouvoir de transformation apporté par les voyages, célébrant les innombrables aventures qui commencent par un vol avec WestJet.

En fait, 89 %, soit près de 9 Canadiens sur 10 (WestJet, 2024) reconnaissent avoir créé certains de leurs plus beaux souvenirs en voyage, et WestJet s'engage à rendre ces moments encore plus enrichissants. En tant que ligne aérienne la plus amicale au Canada, WestJet reconnaît qu'elle a un impact positif et significatif sur ses invités.

« Que vous vous envoliez pour votre voyage à faire une fois dans votre vie ou pour retourner voir vos enfants après un voyage d'affaires, WestJet joue un rôle important en permettant que des aventures de tous les jours autant que d'autres qui changent une vie prennent forme, et c'est ce qui a inspiré notre nouvelle plateforme, » a déclaré Jennifer Callegaro, directrice du marketing chez WestJet.

Cette campagne a vu le jour à partir de l'idée que malgré le fait que chaque invité sur un vol part pour la même destination, ils ne s'en vont pas au même endroit. Reconnaître cette unicité est une nouvelle façon de mettre en lumière et de célébrer WestJet et le rôle des WestJetters qui permettent aux invités de vivre certaines de leurs aventures les plus mémorables.

Débutez votre nouvelle aventure de voyage avec WestJet.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 14 000 employés, 200 avions et plus de 100 destinations dans 25 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/nouvelles

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Pour plus de renseignements, contactez l'équipes des relations avec les médias à [email protected]