La compagnie aérienne a transporté plus d'un quart de million d'invités sur le réseau du 4 au 7 août 2023.

CALGARY, AB, le 9 août 2023 /CNW/ - La saison touristique estivale 2023 du Canada continue d'afficher une demande supérieure aux niveaux prépandémiques, et la longue fin de semaine d'août n'a pas fait exception. Avec plus d'un quart de million d'invités, WestJet a enregistré un excellent rendement opérationnel tout au long de l'une des fins de semaine de déplacement les plus achalandées au Canada.

Déclarant un facteur d'achèvement de 98,3 % et un rendement ponctuel de 66,2 % de tous les vols pendant la longue fin de semaine d'août, la compagnie aérienne continue de démontrer des améliorations opérationnelles continues pour appuyer les plans de voyage de ses invités.

« Alors que nous arrivons à la moitié de l'été, nous voyons notre engagement à l'égard de l'excellence opérationnelle se concrétiser. Nous faisons de grands progrès pour offrir à nos invités l'expérience de voyage abordable, conviviale et fiable pour laquelle WestJet est reconnue », a déclaré Diederik Pen, chef de l'exploitation du Groupe WestJet. « Tout au long des mois de juin et de juillet, nous avons vu la fiabilité opérationnelle de WestJet en action, et nous sommes extrêmement fiers des efforts de tous les WestJetters qui ont contribué à assurer la réussite de l'opération pendant la longue fin de semaine. »

Rendement opérationnel durant la longue fin de semaine d'août de WestJet

CF (pourcentage de vols réguliers effectués) 98,3 % A15 (Arrivées dans les 15 minutes suivant l'heure prévue) 66,2 %

*du 4 au 7 août 2023

Rendement opérationnel estival de WestJet

CF (pourcentage de vols réguliers effectués) 97,6 % A15 (Arrivées dans les 15 minutes suivant l'heure prévue) 64,3 %

*Rendement cumulatif en juin et juillet 2023

