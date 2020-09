Le coût des vols va augmenter en raison de l'augmentation des tarifs de NAV CANADA

CALGARY, AB, le 1er sept. 2020 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui une augmentation des suppléments facturés pour les voyages intérieurs afin de tenir compte des augmentations de près de 30 % des tarifs de NAV CANADA à compter du 1er septembre.

WestJet augmente le supplément qu'elle facture pour les services de contrôle de la circulation aérienne de 4 $ à 7 $ par client, selon la durée du vol. NAV CANADA est l'opérateur du contrôle de la circulation aérienne du Canada, responsable du système de navigation aérienne civile du Canada. WestJet examine un appel de l'augmentation des tarifs et éliminera le supplément si l'appel aboutit.

« Nous sommes très préoccupés par le fait que l'augmentation des tarifs de NAV CANADA puisse entraîner une réduction supplémentaire du nombre de voyageurs », a déclaré Ed Sims, président-directeur général de WestJet. « Nous sommes sensibles à la situation de NAV CANADA, qui est similaire à la nôtre : le manque de soutien fédéral pour le secteur a nui à sa capacité de reprise. L'imposition de coûts supplémentaires aux voyageurs qui ont été durement touchés par cette pandémie ne fera que miner la reprise économique du Canada. »

À compter d'aujourd'hui, les tarifs de NAV CANADA augmenteront en moyenne de 29,5 %. En raison de cette augmentation, WestJet augmentera le supplément sur tous les billets pour les voyages intérieurs à partir du 5 septembre 2020 afin de récupérer partiellement les coûts pour la compagnie aérienne. L'augmentation estimée des tarifs de NAV CANADA payés par WestJet variera de 6 à 9 $ par invité, tandis que l'augmentation des suppléments facturés par WestJet variera de 4 à 7 $ par invité.

« Des pays du monde entier ont pris des mesures pour limiter ou reporter les coûts pour l'industrie de l'aviation, mais notre situation demeure exacerbée par des augmentations à deux chiffres qui échappent à notre contrôle. Certains aéroports ont indiqué qu'ils augmentaient leurs frais d'amélioration aéroportuaire (FIA) de 52 %, ce qui n'aidera pas à régler cette situation difficile. »

Le transport aérien est essentiel à l'économie canadienne, soutenant 633 000 emplois directs et indirects et contribuant au PIB du Canada à hauteur de 64 milliards de dollars.

WestJet

WestJet et WestJet Encore continuent d'assurer la liaison entre les 39 aéroports nationaux de la compagnie aérienne, avec une fréquence réduite, afin que les activités commerciales, le transport de fret et les déplacements essentiels puissent continuer pendant la pandémie de COVID-19. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

