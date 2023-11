Une route essentielle pour la province se trace alors que la compagnie aérienne continue de mettre en œuvre avec succès sa stratégie de croissance.

ST. JOHN'S, NL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Dirigeants politiques, membres du milieu des affaires et intervenants clés se sont joints à WestJet aujourd'hui pour célébrer l'annonce du retour très attendu du service transatlantique entre St. John's et Londres. Grâce à ce trajet qui desservera la province pendant six mois chaque année entre mai et octobre, les invités profiteront d'un accès direct vers l'aéroport Gatwick de Londres trois fois par semaine, ce qui créera de nouvelles possibilités pour permettre aux secteurs des affaires, des loisirs, du transport et du tourisme de St. John's de prospérer.

WestJet comble une importante lacune en matière d'accès aérien à partir de St. John's avec de nouveaux vols transatlantiques sans escale à destination de Londres (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Au service de nos partenaires et de nos invités, ainsi que de nos précieuses collectivités de l'Atlantique, le Groupe WestJet est fier de combler une lacune critique en matière d'accès aérien pour la province en offrant un trajet sans escale vers l'une des destinations les plus populaires d'Europe », a déclaré Andrew Gibbons, vice-président des affaires étrangères chez WestJet. « L'annonce d'aujourd'hui réaffirme notre engagement à l'égard de la ville de St. John's et de la région environnante, alors que nous tenons notre promesse d'accroître les options de voyage d'agrément et de tourisme bilatéral dans l'Est du Canada. »

Voyages WestJet transatlantiques en été à St. John's

Alors que le Groupe WestJet renforce sa position en tant que champion du transport aérien d'agrément au Canada, et ce, d'un océan à l'autre, le service entre St. John's et l'Europe offrira davantage d'occasions d'affaires et de tourisme aux Canadiens.

Trajet WestJet Fréquence Date de début Date de fin Heure de départ (locale) Heure d'arrivée (locale) St. John's - London (Gatwick) Trois vols par semaine 1er mai 2024 25 octobre 2024 12 h 15 9 h London (Gatwick) - St. John's Trois vols par semaine 1er mai 2024 25 octobre 2024 11 h 13 h 15

Autres citations

« Londres appelle, et nous répondons! Nous avons travaillé fort pour rétablir un lien direct avec l'Europe, et Terre-Neuve-et-Labrador va se réjouir des nombreux avantages qui en découleront, de notre industrie touristique hautement lucrative à nos marchés commerciaux. Je remercie WestJet d'avoir vu le potentiel qui existe au sein de notre province, ainsi que l'administration de l'aéroport international de St. John's pour ses efforts d'expansion des services aériens. J'ai hâte d'être témoin du succès de cette nouvelle route », a déclaré l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Le rétablissement du service transatlantique sans escale à partir de St. John's a été une priorité stratégique pour l'administration de l'aéroport international de St. John's », a affirmé Dennis Hogan, chef de la direction au sein de l'administration de l'aéroport international de St. John's. « Ce lien entre St. John's et l'aéroport Gatwick à Londres marque une étape importante en matière d'accès aérien et démontre notre engagement à offrir aux voyageurs un accès pratique à des destinations clés. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre précieuse collaboration avec WestJet et nous apprécions sincèrement son engagement à saisir les occasions dans notre marché. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected].