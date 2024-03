Le retour du service relance le tourisme bilatéral

TORONTO, le 2 mars 2024 /CNW/ - WestJet célèbre le retour des vols transatlantiques entre l'Est du Canada et l'Europe avec le vol WS34 qui a fait le trajet entre l'aéroport international Pearson de Toronto et l'aéroport international de Dublin. Le service estival quotidien réaffirme l'engagement de WestJet à l'égard de la connectivité transatlantique en provenance et à destination de l'Est du Canada, en tant que championne des voyages d'agrément d'un océan à l'autre au Canada,

Cet été marque également le 10e anniversaire de l'entrée de WestJet sur le marché européen, commémorant le premier vol transatlantique de la compagnie aérienne entre St. John's et Dublin en 2014.

« Le service entre Toronto et Dublin continue d'être un élément important de l'histoire de WestJet, et nous célébrons une décennie de service qui a renforcé les liens entre nos deux pays, a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial du Groupe WestJet. Le retour du service saisonnier quotidien entre Toronto et Dublin donne aux Canadiens l'occasion de se plonger dans la diversité des paysages, la riche culture et l'hospitalité chaleureuse de l'Irlande, avec la commodité et l'abordabilité qui font la renommée de WestJet. »

Liaison Fréquence Date de

début du

service Date de

fin du

service Heure de

départ

(locale) Heure

d'arrivée

(locale) Toronto - Dublin Tous les jours 1er mars 13 oct. 22 h 45 10 h 55 Dublin - Toronto Tous les jours 2 mars 14 oct. 12 h 15 15 h 00

« Comme porte d'entrée de l'Europe, les vols directs entre le Canada et l'Irlande ont révolutionné le paysage touristique, permettant aux voyageurs d'explorer plus facilement que jamais la beauté enchanteresse et le riche patrimoine de l'Irlande. Ce jalon de 10 ans représente non seulement un lien entre nos deux pays, mais aussi une invitation pour les voyageurs à se plonger dans la culture dynamique et l'hospitalité chaleureuse que nous avons à offrir. Alors que nous célébrons cette réalisation, nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir encore plus de visiteurs pour qu'ils puissent vivre directement la magie de l'Irlande et créer des souvenirs durables qui inspireront de futurs voyages », a affirmé Sandra Moffatt, directrice de Tourism Ireland Country.

Comme WestJet continue d'être le chef de file des voyages d'agrément, elle est heureuse de relier trois grandes villes de l'Est du Canada à des destinations européennes clés cet été en offrant les services supplémentaires déjà annoncés.

Liaison Pic de fréquence Date de

début

du

service Date de

fin du

service Heure de

départ

(locale) Heure

d'arrivée

(locale) Halifax - Dublin Quatre fois par semaine 19 juin 13 oct. 22 h 30 7 h 55 Dublin - Halifax Quatre fois par semaine 20 juin 14 oct. 9 h 30 11 h 38 Halifax - Édimbourg* Trois fois par semaine 20 juin 12 oct. 22 h 40 8 h 15 Édimbourg - Halifax* Trois fois par semaine 21 juin 13 oct. 9 h 35 11 h 41 Halifax - Londres (Gatwick) Quatre fois par semaine 28 avr. 25 oct. 23 h 00 9 h 00 Londres (Gatwick) - Halifax Quatre fois par semaine 29 avr. 26 oct. 11 h 00 13 h 46 Toronto - Édimbourg Tous les jours 14 mai 12 oct. 22 h 10 10 h 00 Édimbourg - Toronto Tous les jours 15 mai 13 oct. 11 h 20 13 h 54 St. John's - Londres (Gatwick) Trois fois par semaine 1er mai 25 oct. 00 h 15 9 h 00 Londres (Gatwick) - St. John's Trois fois par semaine 1er mai 25 oct. 11 h 00 13 h 10

Pour en savoir plus sur l'horaire d'été de WestJet, consultez le site WestJet.com.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Consultez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]