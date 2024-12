La compagnie aérienne la plus accueillante du Canada a demandé aux enfants ce qu'ils pensaient que les adultes voulaient pour Noël, pour ensuite surprendre plus de 100 invités avec des cadeaux à leur arrivée.

CALGARY, AB, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Au cours des 12 dernières années, WestJet a contribué à rendre l'impossible possible avec des moments magiques axés sur la propagation de la bonne humeur et la générosité envers nos invités. Pour souligner le 11e anniversaire de l'un de ses miracles les plus populaires, le don en temps réel, WestJet a décidé de ramener cette campagne avec une touche spéciale.

Découvrez le miracle de Noël de cette année, la liste de cadeaux des parents, ici .

En cette période des Fêtes, avant que certaines familles montent à bord d'un vol WestJet de Toronto à Calgary, les invités ont visité la station du père Noël bleu de WestJet, où celui-ci a demandé aux enfants ce qu'ils pensaient que leurs parents et d'autres adultes voulaient pour Noël.

« En tant que mère, je suis souvent amusée par ce que mes enfants pensent que je veux pour Noël », a déclaré Jennifer Callegaro, directrice du marketing de WestJet. « Notre miracle de Noël annuel est un rappel réconfortant de la magie du don. WestJet est fière de poursuivre sa tradition de répandre la joie tout en aidant nos invités qui voyagent pendant les Fêtes à se forger des souvenirs magiques. »

Pendant le vol de 4,5 heures, des WestJetters ont sillonné les magasins de Calgary pour recueillir tous les cadeaux demandés et les emballer juste à temps. Une fois arrivées à Calgary, les familles ont découvert que leurs vœux des Fêtes avaient été exaucés en temps réel pendant leur vol. WestJet a surpris chacun des 130 invités avec un cadeau au carrousel à bagages de Calgary.

Des cadeaux petits et grands issus de l'imagination des enfants ont été offerts, allant d'un simple avocat à des vols pour un voyage familial en Italie. Parmi les surprises exceptionnelles offertes par nos partenaires, mentionnons des téléphones intelligents, des tablettes et des montres intelligentes de TELUS, des cartes-cadeaux pour commander avec Skip, une expérience VIP pour un match des Blue Jays de Toronto, des billets pour la 112e Coupe Grey de la LCF et des billets de saison pour les matchs d'une équipe de la LCF, des articles promotionnels et un vélo Coca-Cola, des maillots signés des Roughnecks de Calgary et des Roughriders de la Saskatchewan, des billets pour des matchs des Stampeders de Calgary et du Cavalry FC, un séjour au Fairmont Banff Springs, diverses vacances dans les hôtels et centres de villégiature Iberostar ainsi que des cartes-cadeaux de Tourisme Calgary pour des repas dans des restaurants de la ville.

« Avec le lancement de la nouvelle plateforme de marque de WestJet cette année, nous renouvelons notre engagement à avoir une incidence significative sur les expériences de voyage de nos invités tout en les reliant aux gens et aux endroits qui comptent le plus pour eux », a poursuivi Mme Callegaro.

Parmi les autres partenaires qui ont contribué à donner vie au miracle de Noël de WestJet cette année, mentionnons Canadian Tire, CrossIron Mills, l'aéroport international Pearson de Toronto et l'aéroport international YYC de Calgary.

Veuillez consulter la vidéo et les images de la campagne du miracle de Noël de cette année dans le dossier de presse .

À propos de WestJet :

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 14 000 employés, 200 avions et 100 destinations dans 25 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, veuillez visiter le westjet.com .

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet .

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

sur Instagram à instagram.com/westjet/ .

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet .

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news .

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Pour tout complément d'information : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected].