« Il y a un quart de siècle, WestJet offrait aux Canadiens une nouvelle option pour le transport aérien. Depuis, nous avons investi à l'échelle du pays pour offrir plus d'options et des tarifs concurrentiels à des millions de Canadiens qui ne pouvaient pas se permettre de voyager par avion auparavant », a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. « Nous sommes reconnaissants aux milliers de WestJetters qui se sont consacrés à la construction de notre compagnie aérienne et aux plus de 300 millions d'invités qui ont choisi de prendre l'avion avec nous. Beaucoup de choses ont changé, mais le service attentionné demeure au cœur de ce que nous faisons. »

WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

L'arrivée de WestJet a réduit les tarifs aériens de près de moitié pour de nombreuses communautés et est la raison pour laquelle 50 % plus de Canadiens ont pu voyager par avion. WestJet a fait don de plus de 200 000 vols à des organismes de bienfaisance dans l'ensemble de son réseau et les WestJetters ont offert plus de 575 000 heures de bénévolat à des organismes communautaires locaux dans le cadre du programme Les WestJetters tiennent à leur communauté.

« L'année a été difficile pour toutes les compagnies aériennes, y compris WestJet, a poursuivi M. Sims. « Je suis fier de notre équipe résiliente qui a rapatrié 4 000 Canadiens à bord de 28 vols avec Affaires mondiales Canada, mis en place plus de 20 mesures de sécurité supplémentaires pour les personnes qui continuent de voyager par avion et, plus récemment, s'est portée volontaire pour aider les gouvernements à vacciner les Canadiens. Nous avons été là dans le passé pour les Canadiens et nous serons là à l'avenir lorsqu'ils seront prêts à voler. »

Donner des vols

Aujourd'hui, pour célébrer ses 25 ans, WestJet recrée son premier vol entre Calgary et Vancouver avec des WestJetters des tout premiers jours, y compris le commandant de bord, le copilote, les membres de l'équipage de cabine et les membres de l'équipe de la régulation des vols. Le vol régulier, WS129, compte 140 invités et, dans le cadre de l'engagement de 25 ans de la compagnie aérienne envers les collectivités, chaque invité recevra un bon de vol en cadeau à donner à un organisme de bienfaisance de son choix. Les bons sont valables pour un vol aller-retour pour deux personnes partout où WestJet opère et doivent être utilisés par des organismes sans but lucratif et de bienfaisance pour appuyer leurs initiatives de collecte de fonds.

« WestJet est engagée envers les collectivités canadiennes, et nous sommes honorés de donner à d'autres la possibilité de partager notre esprit de compassion en faisant le don d'un vol à l'organisme de bienfaisance de leur choix qui pourrait avoir besoin d'un coup de main supplémentaire en ce moment dans le cadre d'une collecte de fonds », a déclaré M. Sims.

Pour en savoir plus sur le 25e anniversaire de WestJet, visitez le https://www.westjet.com/wj25 (en anglais).

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2021 d'un prix cinq étoiles de l'APEX, dans la catégorie des grands transporteurs aériens

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

